Yeni düzenlemeyle elektrikli scooter’lara zorunlu trafik sigortası geliyor

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Tam Boyutta Gör Trafikte hızla yaygınlaşan ve kontrolsüz kullanımıyla sıkça tartışmalara neden olan elektrikli scooter’lar için yeni yasal düzenlemeler gündemde. Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi milyonlarca kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Bu kapsamda, elektrikli scooter’lara zorunlu trafik sigortası getirilmesi planlanıyor.

Bugüne kadar elektrikli scooter’lar için plaka, sigorta, fenni muayene ya da ehliyet gibi yasal zorunluluklar bulunmuyordu. Herhangi bir kişi, istediği yerden aldığı bir scooter ile doğrudan trafiğe çıkabiliyor, şehir içi yollarda, hatta zaman zaman çevreyolu ve otobanlarda bile kontrolsüz şekilde seyredebiliyordu.

Bu durum, hem trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor hem de kaza sonrası taraflar arasında ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Özellikle maddi ve manevi hasar içeren kazalarda, uzun ve yıpratıcı dava süreçleri yaşanıyor.

Zorunlu trafik sigortası geliyor

Yeni yasa teklifi, bu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla elektrikli scooter’lara da diğer taşıtlarda olduğu gibi zorunlu trafik sigortası yükümlülüğü getiriyor. Böylece scooter’ların karıştığı kazalarda, karşı tarafa verilen zarar sigorta kapsamında karşılanacak. Bu adım, kullanıcıların sorumluluk bilinciyle hareket etmesini teşvik ederken, mağdurların da haklarını daha kolay alabilmesini sağlayacak.

Zorunlu trafik sigortasıyla birlikte elektrikli scooter’lara plaka takılması da gündeme gelmiş durumda. Plakasız araçların takibi mümkün olmadığından, kural ihlallerinin tespiti ve sigorta sistemine entegre edilmesi açısından plaka sistemi kritik bir öneme sahip.

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Yasal düzenlemeler sadece elektrikli scooter’larla sınırlı kalmayabilir. Trafikte yoğun şekilde kullanılan 50 cc motosikletler de benzer bir soruna sahip. B sınıfı ehliyetle kullanılabilen bu araçlar için de sigorta zorunluluğu bulunmuyor.

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Elektrikli Scooter’lara zorunlu trafik sigortası düzenlemesi

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