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İlk uzay ülkesi Asgardia’nın bayrağına siz karar verin

Tarihin ilk uzay ülkesi olarak kayıtlara geçen ve Türkiye’den de oldukça fazla vatandaşlık başvurusunun yapıldığı Asgardia, kullanıcıların gönderdikleri tasarımlarla ulusal bayrağını belirliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
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15
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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12 Ekim tarihinde Paris’te düzenlenen etkinlikte tanıtılan ilk uzay ülkesi Asgardia, gerçek bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Web sitesi üzerinden şimdiden vatandaşlık başvuruları almaya başlayan ülkeye Türkiye’den ilgi oldukça yüksek. Çin (130,058) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (55,941) ardından yaklaşık 45 bin başvuru ile üçüncü sırada yer alan Türkiye, Asgardia’nın dikkat çeken ülkelerinin başında geliyor.
Toplamda 530 binden fazla başvuru alan tarihin ilk uzay ülkesini Bilim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Uzay Bakanlığı, Gençlik ve Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı olmak üzere 12 bakanın yer aldığı bir meclis yönetecek.
Diğer taraftan ulusal bayrağını belirlemek için web sitesi üzerinden oylama başlatan Asgardia, kullanıcıların -20 Ocak 2017'ye kadar- kendi tasarımlarını göndererek yarışmaya katılmalarına da imkan sağlıyor. "Beğendim" ve "Beğenmedim" şeklinde gerçekleştirilen oylamada Türk vatandaşlarının tasarımları da yer alıyor. Eğer siz de Asgardia’nın bayrağını belirlemek ya da kendi bayrağınızı göndermek istiyorsanız buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz. 

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Kefelon 3 yıl en beğenilen
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tuilde 3 yıl
Playboy tavşanı olsun

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merveyanar 2 yıl
la gidişi va dönüşü yok diye gidiyo millet :D
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sdc55 2 yıl
:))))
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underlater 3 yıl
Marsa gidilmeden önce yaşamın sürdürülebileceği bir uzay üssü şart. Çünkü oluşabilecek tehlikelerde en hızlı bu şekilde müdahale edilebilir. Ve öğrenilen bu tehlikelerin Marsa gidecek gemide yaşanması en aza indirilmiş olur.
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kk king 3 yıl
Oradaki uydu gibi büyük şey mş ülke
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DH Misafiri 3 yıl
Ben de kuracagim bir tane uzay ülkesi, hatta tutarsa bi ikincisi de neden olmasin, uzay yer cok nasilsa.
Sonra ilk is olarak bu asgardlilara savas ilan edecegim, uzayi dar edicigim görecekler hanyayi gonyayi ya da asgardiyayi!
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fatalrhymex 3 yıl
Nasıl olmuş beyler
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merveyanar 2 yıl
fena olmamış aslında ama biraz daha teknolojiyle bağdaşan bir bayrak olabilir
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fieldyturbo19 3 yıl
güzel bir gelişme her ne kadar fütüristik de olsa dünyadaki milliyetçilik egomanyasının bir nebze azaldığını gösteriyor nereden olduğun önemli değil insan olman yeterli düşüncesi her zaman iyidir ;)
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Ciclista 3 yıl
Koreli birinin bayrağı var hoşuma gitti.
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myhotyro 3 yıl
Saçmalıkda sınır tanımayanların tanıtımı olmuş. Editör ciddi ciddi yazmış ya da çevirmiş üşenmeden.
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Kefelon 3 yıl
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