İlk uzay ülkesi Asgardia’nın bayrağına siz karar verin

12 Ekim tarihinde Paris’te düzenlenen etkinlikte tanıtılan ilk uzay ülkesi Asgardia, gerçek bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Web sitesi üzerinden şimdiden vatandaşlık başvuruları almaya başlayan ülkeye Türkiye’den ilgi oldukça yüksek. Çin (130,058) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (55,941) ardından yaklaşık 45 bin başvuru ile üçüncü sırada yer alan Türkiye, Asgardia’nın dikkat çeken ülkelerinin başında geliyor.

Toplamda 530 binden fazla başvuru alan tarihin ilk uzay ülkesini Bilim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Uzay Bakanlığı, Gençlik ve Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Entegrasyon Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı olmak üzere 12 bakanın yer aldığı bir meclis yönetecek.

kendi tasarımlarını göndererek yarışmaya katılmalarına da imkan sağlıyor. "Beğendim" ve "Beğenmedim" şeklinde gerçekleştirilen oylamada Türk vatandaşlarının tasarımları da yer alıyor. Eğer siz de Asgardia’nın bayrağını belirlemek ya da kendi bayrağınızı göndermek istiyorsanız Diğer taraftan ulusal bayrağını belirlemek için web sitesi üzerinden oylama başlatan Asgardia, kullanıcıların -20 Ocak 2017'ye kadar-yarışmaya katılmalarına da imkan sağlıyor. "Beğendim" ve "Beğenmedim" şeklinde gerçekleştirilen oylamada Türk vatandaşlarının tasarımları da yer alıyor. Eğer siz de Asgardia’nın bayrağını belirlemek ya da kendi bayrağınızı göndermek istiyorsanız buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.