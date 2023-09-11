Honda Activa125 yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Honda, Türkiye’de ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Hızla yükselen e-ticaret hizmetleri ve şehir hayatında artan mobilite ihtiyaçları için scooter segmentindeki ürünlerini de artıran Honda Türkiye, bu kapsamda segmentinin öne çıkan modeli Activa125’i yeniden Türkiye’de satışa sunuyor.

Activa125, hem işinde aktif olarak motosiklet kullananlar hem günlük hayatta hızlı ulaşım amacıyla motosiklet tercih edenler için yeniden tasarlandı. Köklü mirasını yeni nesline aktaran ve 40 bin adet satış hedefi olan Activa125; metalik siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren 86 bin TL’lik fiyatıyla Honda ürün gamında yerini alacak.

Yeni Activa125, özellikleriyle neler sunuyor❓

“İşte Activa” sloganı ile scooter segmentine yeniden iddialı bir dönüş yapan Honda Activa125, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarımı ile öne çıkıyor. Daha yüksek ve geniş tasarımı ile kullanıcıların motosiklete iniş ve binişinde kolaylık sunan yeni Activa125, metal gövdesiyle de dikkat çekiyor. Gece sürüşlerinde motosikletin görünürlüğünü sağlayan ön ve arka LED farlar ile LED sinyaller sayesinde daha güvenli bir sürüş sunan yeni model ayrıca geniş ayak alanı ile kullanıcıların yol boyunca daha konforlu seyahat etmesine imkan sağlıyor.

Tam Boyutta Gör LED fren sinyalleri bulunan motosikletin arkasında yer alan özel tasarım yakıt deposu ağzı, yakıt alımlarında seleyi kaldırmaya gerek kalmadan dolum sağlayarak pratiklik de sunuyor. Bunun yanı sıra hem dijital hem analog gösterge panelinde; motosikletin anlık ve ortalama yakıt tüketimi ile kalan yakıt miktarına yönelik bilgiler yer alırken; 18 litre hacimli sele altı saklama alanı ile de eşya depolamada kullanım rahatlığı sunuyor. Önde 12’’ ve arkada 10’’ alaşım jantları bulunan Activa125’in motoru durdurma özelliğine sahip yan ayağı açıldığında motor otomatik olarak dururken; özellikle kuryeler için kısa süreli duruşlarda hız ve kolaylık sağlanıyor.

Yakıt dostu verimli motor

Yeni Honda Activa’nın 125 cc hacimli, 4 zamanlı motoru dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 10.0:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 6.250 d/d’de 6,11 kW güç ve 5.000 d/d’de 10,4 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda öne çıkıyor. Ayrıca Motoru Sessiz Çalıştırma özelliği (ACG) ile vites değiştirmeyi sağlayan senkromeç dişlisinin gürültüsü yok edilerek motor sessiz bir şekilde çalışıyor.

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Islak ağırlığı 111 kg olan yeni Activa125 ile şehir içi sürüş kolaylığı sağlanırken; motosiklet yüksek yokuşlarda da rahat bir sürüş sunuyor. Yüksek verimli motoru ve arkada bulunan 5,3 litrelik yakıt deposuyla 294 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Yeni Activa scooter segmentinde kullanım kolaylığı ve yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

Activa125 Teknik özellikler

Tam Boyutta Gör

Uzunluk 1855 mm

Genişlik 700 mm

Yükseklik 1170 mm

Aks mesafesi 1260 mm

Yerden yükseklik 162 mm

Sele yüksekliği 712 mm

Boş ağırlık 108 kg

Yakıt deposu 5,3 litre

Motor tipi 4 zamanlı SI motor

Motor hacmi 124 cc

Maksimum net güç 6,1 kW, 6250 d/d

Maksimum net tork 10,3 Nm, 5000 d/d

Kavrama tipi Otomatik

Frenler Ön-disk 190 mm arka-kampana 130 mm

Lastik tipi şambrelsiz

İskelet tipi Under bone

Ön süspansiyon teleskopik

Arka süspansiyon 3 kademeli hidrolik ayarlanabilir

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Honda Activa125 yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri