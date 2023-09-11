Honda Activa125 yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Activa125, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yakıt dostu verimli motor
- Activa125 Teknik özellikler
- Yorumlar
Activa125, hem işinde aktif olarak motosiklet kullananlar hem günlük hayatta hızlı ulaşım amacıyla motosiklet tercih edenler için yeniden tasarlandı. Köklü mirasını yeni nesline aktaran ve 40 bin adet satış hedefi olan Activa125; metalik siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren 86 bin TL’lik fiyatıyla Honda ürün gamında yerini alacak.
Yeni Activa125, özellikleriyle neler sunuyor❓
“İşte Activa” sloganı ile scooter segmentine yeniden iddialı bir dönüş yapan Honda Activa125, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarımı ile öne çıkıyor. Daha yüksek ve geniş tasarımı ile kullanıcıların motosiklete iniş ve binişinde kolaylık sunan yeni Activa125, metal gövdesiyle de dikkat çekiyor. Gece sürüşlerinde motosikletin görünürlüğünü sağlayan ön ve arka LED farlar ile LED sinyaller sayesinde daha güvenli bir sürüş sunan yeni model ayrıca geniş ayak alanı ile kullanıcıların yol boyunca daha konforlu seyahat etmesine imkan sağlıyor.
Yakıt dostu verimli motor
Yeni Honda Activa’nın 125 cc hacimli, 4 zamanlı motoru dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 10.0:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 6.250 d/d’de 6,11 kW güç ve 5.000 d/d’de 10,4 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda öne çıkıyor. Ayrıca Motoru Sessiz Çalıştırma özelliği (ACG) ile vites değiştirmeyi sağlayan senkromeç dişlisinin gürültüsü yok edilerek motor sessiz bir şekilde çalışıyor.
Islak ağırlığı 111 kg olan yeni Activa125 ile şehir içi sürüş kolaylığı sağlanırken; motosiklet yüksek yokuşlarda da rahat bir sürüş sunuyor. Yüksek verimli motoru ve arkada bulunan 5,3 litrelik yakıt deposuyla 294 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Yeni Activa scooter segmentinde kullanım kolaylığı ve yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.
Activa125 Teknik özellikler
- Uzunluk 1855 mm
- Genişlik 700 mm
- Yükseklik 1170 mm
- Aks mesafesi 1260 mm
- Yerden yükseklik 162 mm
- Sele yüksekliği 712 mm
- Boş ağırlık 108 kg
- Yakıt deposu 5,3 litre
- Motor tipi 4 zamanlı SI motor
- Motor hacmi 124 cc
- Maksimum net güç 6,1 kW, 6250 d/d
- Maksimum net tork 10,3 Nm, 5000 d/d
- Kavrama tipi Otomatik
- Frenler Ön-disk 190 mm arka-kampana 130 mm
- Lastik tipi şambrelsiz
- İskelet tipi Under bone
- Ön süspansiyon teleskopik
- Arka süspansiyon 3 kademeli hidrolik ayarlanabilir
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.