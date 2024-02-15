İstanbul'da 7 bin scooter'a daha izin çıktı: Toplam scooter sayısı 34 bin 783'e ulaştı

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıda, kent genelindeki e-scooter düzenlemesi teklifi görüşüldü. Oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Martı, ABD'li yapay zeka şirketi Zoba'yı satın aldı 1 hf. önce eklendi

Bu kapsamda, kentte işletilen 27 bin 782 e-scooter sayısı, 34 bin 783'e yükseltildi. 34 bin 783 e-scooterın ilçe bazındaki sayıları şu şekilde sıralandı:

Arnavutköy 366, Ataşehir 1146, Avcılar 1114, Bağcılar 800, Bahçelievler 694, Bakırköy 904, Başakşehir 765, Bayrampaşa 335, Beşiktaş 950, Beykoz 398, Beylikdüzü 1176, Beyoğlu 778, Büyükçekmece 734, Çatalca 117, Çekmeköy 642, Esenler 485, Esenyurt 2 bin 48, Eyüpsultan 976, Fatih 1286, Gaziosmanpaşa 496, Güngören 343, Kadıköy 1649, Kağıthane 1022, Kartal 1076, Küçükçekmece 1818, Maltepe 1388, Pendik 1630, Sancaktepe 540, Sarıyer 1300, Silivri 397, Sultanbeyli 408, Sultangazi 543, Şile 68, Şişli 1381, Tuzla 638, Ümraniye 1764, Üsküdar 1772, Zeytinburnu 836.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi