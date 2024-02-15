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    İstanbul'da 7 bin scooter'a daha izin çıktı: Toplam scooter sayısı 34 bin 783'e ulaştı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi.
    İstanbul'da 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 34 bin 783 elektrikli scooter için izin verildi.

    UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıda, kent genelindeki e-scooter düzenlemesi teklifi görüşüldü. Oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

    Bu kapsamda, kentte işletilen 27 bin 782 e-scooter sayısı, 34 bin 783'e yükseltildi. 34 bin 783 e-scooterın ilçe bazındaki sayıları şu şekilde sıralandı:

    Arnavutköy 366, Ataşehir 1146, Avcılar 1114, Bağcılar 800, Bahçelievler 694, Bakırköy 904, Başakşehir 765, Bayrampaşa 335, Beşiktaş 950, Beykoz 398, Beylikdüzü 1176, Beyoğlu 778, Büyükçekmece 734, Çatalca 117, Çekmeköy 642, Esenler 485, Esenyurt 2 bin 48, Eyüpsultan 976, Fatih 1286, Gaziosmanpaşa 496, Güngören 343, Kadıköy 1649, Kağıthane 1022, Kartal 1076, Küçükçekmece 1818, Maltepe 1388, Pendik 1630, Sancaktepe 540, Sarıyer 1300, Silivri 397, Sultanbeyli 408, Sultangazi 543, Şile 68, Şişli 1381, Tuzla 638, Ümraniye 1764, Üsküdar 1772, Zeytinburnu 836.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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