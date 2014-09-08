Vestel Televizyonlar Özel Röportaj

Mesudum Vestelde, özellikle üst modellerinde yerli piyasaya göre bariz elektronik üstünlük ve çeşitlilik görmeye başladık. Geçenlerde beyaz eşyada bile, mesela kurutmalı çamaşır makinası aradım, Arçelik tek model sunarken Vestel'de seçmek mesele. TV konusundaki üstünlükleri de devam ediyor. Karşılaştırma yaparken üst Vestel TVyi üst Kore tv ile karşılaştıracaksak fiyatlarını da göz önüne almak lazım. O yüzden denemeye değer. En azından değerlendirme yaparken bir bakıp karşılaştırmada ve beklentilerde yerli markayı da hesaba katmak yararlı olacaktır.
Geçenlerde beyaz eşyada bile, mesela kurutmalı çamaşır makinası aradım, Arçelik tek model sunarken Vestel'de seçmek mesele. TV konusundaki üstünlükleri de devam ediyor.
Karşılaştırma yaparken üst Vestel TVyi üst Kore tv ile karşılaştıracaksak fiyatlarını da göz önüne almak lazım.
O yüzden denemeye değer. En azından değerlendirme yaparken bir bakıp karşılaştırmada ve beklentilerde yerli markayı da hesaba katmak yararlı olacaktır.
+1
Çoğu insan bir şeylerden bir haber yaşıyorlar. Her duyduklarına inanıyorlar. Deneyimleme sıfır.