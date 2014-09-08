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Vestel Televizyonlar Özel Röportaj

5 yıl
28,2b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2014 turumuzda firmanın yeni televizyonları ve üzerinde çalıştıkları teknolojiler hakkında özel bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
şunu söylemek gerekir ki arçelik mi alalım çinde üretir tüm mallarını bize kakalar neyse sorun o değilde kuzey avrupa ülkelerine satılan tv lerin alt yapsını montajı vs vestel yapar vestel onlara panelde satar bildiğim akdarıyla samsung hariç tüm tv lerde üretimleri var.adamalr zaten satıyorlar size adı vestel değilde panasonic oluyor vs vb. yazılımları panetli ve büyük firmalar bu alt yapıyı kullanıyor. haklısınız bir konuda telefonda çok geriler ama sağlamlar o konuda üst sekmente geçseler dünayda satış patlaması olurda. vestel eski vestel değil.ucuz ama kaliteli.
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DH Misafiri 4 yıl
4 çekirdekli dediği Snapdragon 200 olur galiba telefonunda tepe modele Snapdragon 400 koyan firmadan başka ne beklenir :)
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DH Misafiri 4 yıl
evimdeki tüm ürünlerim vestel on yıldır kullanıyorum bir kez bile arıza vermediler, yeni telefon yapmışlar onuda alıp kullanacam hemde göğsümü gere gere:)
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Ink 5 yıl
ucuz istiyoruz sesimi duyuramıyorum galiba
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redwolf0 5 yıl
SONUCTA TÜRK FİRMA
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congenial_boy 5 yıl
Vestel 40pf7120 aldım , sudan ucuz fiyata süper görüntüyle izliyorum. Teşekkürler Vestel.
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MCErgun 5 yıl
düz panelli akılsız televizyon sorusunu pas geçmiş yine kaypak firma
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@CAN@ 5 yıl
Ülkemizde Full HD kanallar bile yaygın değilken 4K içerik beklemek yanlış. Zaten kendileride diyor. Ama şu tasarımlarınız biraz daha özgün olsun diğer markaların çakması gibi duruyor. Umarım tamamen yerli son derece kaliteli ürünler görebiliriz.
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ozgurkimil 5 yıl
iddia ediyorum kesinlikle vestelin servisinin üstüne marka tanımam. adamlar kuş uçmaz kervan geçmez köylere bile haftada iki defa servis gönderiyorlar. geçenlerde klimamdan sorun çıkmıştı servisi aradıktan birkaç saat sonra geldiler ve aynı gün tamir edip gittiler.
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Mesudum 5 yıl
Vestelde, özellikle üst modellerinde yerli piyasaya göre bariz elektronik üstünlük ve çeşitlilik görmeye başladık.
Geçenlerde beyaz eşyada bile, mesela kurutmalı çamaşır makinası aradım, Arçelik tek model sunarken Vestel'de seçmek mesele. TV konusundaki üstünlükleri de devam ediyor.
Karşılaştırma yaparken üst Vestel TVyi üst Kore tv ile karşılaştıracaksak fiyatlarını da göz önüne almak lazım.
O yüzden denemeye değer. En azından değerlendirme yaparken bir bakıp karşılaştırmada ve beklentilerde yerli markayı da hesaba katmak yararlı olacaktır.
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Aristoxenus 5 yıl
İyi hoş bir şey fakat bilgisayar ve telefon konusunda pek iyi değiller diyebiliriz. Umarım kendilerini çok güzel geliştirirler.
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BARIŞ55 5 yıl Mesudum
Mesudum

Vestelde, özellikle üst modellerinde yerli piyasaya göre bariz elektronik üstünlük ve çeşitlilik görmeye başladık.
Geçenlerde beyaz eşyada bile, mesela kurutmalı çamaşır makinası aradım, Arçelik tek model sunarken Vestel'de seçmek mesele. TV konusundaki üstünlükleri de devam ediyor.
Karşılaştırma yaparken üst Vestel TVyi üst Kore tv ile karşılaştıracaksak fiyatlarını da göz önüne almak lazım.
O yüzden denemeye değer. En azından değerlendirme yaparken bir bakıp karşılaştırmada ve beklentilerde yerli markayı da hesaba katmak yararlı olacaktır.

+1

Çoğu insan bir şeylerden bir haber yaşıyorlar. Her duyduklarına inanıyorlar. Deneyimleme sıfır.
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