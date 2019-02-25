Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu

MWC 2019 fuarında yerini alan yerli markamız Vestel’in önemli bir de duyurusu vardı. Firmanın orta seviyede mücadele eden V serisine yeni bir üye daha eklendi. Vestel Venüs V7 bazı dikkat çekici noktalarla geliyor.

Vestel Venüs V7 özellikleri

6.2 inçlik LCD ekrana sahip olan Vestel Venüs V7 modeli son dönemin popüler su damlası çentik tasarımını benimsemiş. 1520x720 piksel çözünürlüğündeki ekran agresif bir ekran-kasa oranına sahip.

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Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga seti güç veriyor. 12nm sürecindeki yonga seti verimlilik konusunda da öne çıkıyor. Modelde sadece 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde otomatik odaklama yapabilen çift kamera yer alıyor. Ön kısımda da yüz tanıma yapabilen 8MP çözünürlüğünde bir kamera var. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar bulanıklık efekti verebiliyor.

WiFi AC, Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri olan cihaz 3950mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Giriş portu ise USB Tip-C olarak tercih edilmiş. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak Vestel Venüs V7 modelinin 1800TL-2000TL aralığında olacağı tahmin ediliyor.