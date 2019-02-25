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Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu

Ülkemizde en çok satan markalar arasında yer alan Vestel, MWC 2019 fuarında yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu. Vestel Venüs V7 özellikleri haberimizde.
2 ay
14,8b
1
119
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarında yerini alan yerli markamız Vestel’in önemli bir de duyurusu vardı. Firmanın orta seviyede mücadele eden V serisine yeni bir üye daha eklendi. Vestel Venüs V7 bazı dikkat çekici noktalarla geliyor.

Vestel Venüs V7 özellikleri

6.2 inçlik LCD ekrana sahip olan Vestel Venüs V7 modeli son dönemin popüler su damlası çentik tasarımını benimsemiş. 1520x720 piksel çözünürlüğündeki ekran agresif bir ekran-kasa oranına sahip.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı"

Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga seti güç veriyor. 12nm sürecindeki yonga seti verimlilik konusunda da öne çıkıyor. Modelde sadece 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde otomatik odaklama yapabilen çift kamera yer alıyor. Ön kısımda da yüz tanıma yapabilen 8MP çözünürlüğünde bir kamera var. Yapay zekâ ile desteklenen kameralar bulanıklık efekti verebiliyor.

WiFi AC, Bluetooth 5.0 gibi bağlantı özellikleri olan cihaz 3950mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış. Giriş portu ise USB Tip-C olarak tercih edilmiş. Kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak Vestel Venüs V7 modelinin 1800TL-2000TL aralığında olacağı tahmin ediliyor.


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TITAN 2 ay en beğenilen
AĞIR ÇÖP
Yanıtla +76
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Whippoorwill 2 ay
Verimlilik ile öne çıkıyormuş.
3 Yanıt Yanıtla +53
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nightsniffer 2 ay
3gb ram LEŞ
32 GB Hafıza Leş, ne idüğü belirsiz yavaş bir hafıza
6,2 inç ekran hem de HD+ 720P'msi abuk bir çözünürlük, piksel sayarsınız artık.
Mediatek P22; Abuk sabuk bir işlemci telefonun ekranı kapalıyken su gibi içer bataryayı.
Fiyat: Kaçak Mi 8 fiyatına


Yazıktır günahtır. %500 kar marjıyla bu millete telefon kakalamaya çalışıyorlar. Cidden şu telefonun maliyetini hesaplıyorum bakın;
Ram+Hafıza 20 USD
Batarya 6 USD
Kutu 3 USD
Ekran 15 USD
İşlemci 10 USD
Kasa-anakart-hoparlör vs. 10 USD
Kameralar 7 USD
Toplam maliyet: 71 USD= 370 TL
Satış Fiyatı: 2000 TL
Kar marjı: %450
Gururla yerli ve milli. Hadi hayırlı tıraşlar.
3gb ram LEŞ32 GB Hafıza Leş, ne idüğü belirsiz yavaş bir hafıza6,2 inç ekran hem de HD+ 720P'msi abuk bir çözünürlük, piksel sayarsınız artık.Medi...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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sis651 2 ay
Başlığı tekrar tekrar okudum, her seferinde orta segment yazdığını gördüm. Bir ara acaba üst segment telefon çıkardı Vestel de benim mi haberim olmadı?
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ozansirinn 2 ay
Çok yazık görsellik 10 numara işlemci verimlilik 3
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scorpion20 2 ay ozansirinn
az kaldı, hepsi birden olmuyor, sırayla
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technova 2 ay
Sar ordan 20-25 tane
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zotacing 2 ay
Üşenmedim araştırdım; MediaTek Helio P22 kullanan telefonları buldum bir kaç tane;
Xiaomi Redmi 6 / 120 Euro
alcatel 5v / 180 Euro
Nokia 3.1 Plus / 150 Euro
Vestel milli ve yerli olmaktan bahsediyor, eee hadi görelim sizi satsana o zaman 150TL'ye bu telefonu.
Rakiplerin yani dış güçler MediaTek Helio P22 işlemcili telefonları 120 ile 180 birim paraya satıyor, sen niye 1800-2000TL gibi 10 kat pahalıya satıyorsun?
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Witcher3 2 ay
Vestel den sonrasını okumadım.
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baltalı-katil 2 ay
daha tecrübesi yetmez... az beklemekte fayda var...
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tokatli6061 2 ay
haberde belirtilen fiyat tahmin olarak belirtilmiş tahmin tutarsa gereksiz bi ürün olur yok 800 1000 tl olarak çıkarsa gayet iyi iş yapar
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besttrr 2 ay
Redmi 5 plus 1.300 tl ve bundan daha ustun bir telefon. Vestel vatandasi aptal yerine koymaya devam ediyor.
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firat_kilic 2 ay besttrr
Oda değil. 3ncü dünya ülkesi kalmamızın sebeplerinden biri. İşin arka tarafı milletin anladığı gibi değil. Millet yine iyi niyetli kazık şeklinde düşünüyor.
İngiltere-Asil Nadir-Vestel-Goldstar-LuckyGoldstar(LG)-Zorlu ve milletimiz anahtar kelimeler.
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astegon 2 ay

Vestel doğru yapmaya çalıştığı bir şeyi eline yüzüne bulaştırıyor. Ben hiç bir zaman SD 8XX seri işlemcili, 8 GB RAM'li 256 Gb ROM'lu cihazlar beklemedim bu şirketten.
Tek istediğim mantıklı SoC'ler ile (bkz Oppo, Xiaomi, Huawei vb) 3 segmentte cihaz çıkarması;
Giriş - Orta - Üst
Ama vestel bunu yapmadı. İthal ettiği ürünleri topladı, 3 liraya mal edip üzerine 1 koyup liraya satacağına 10 liraya satmaya çalışıyor. Benim eleştirim buna.
Vestel'i savunacak trollere de bir şey demiyorum. Devam edin.
Kürdan yapsa almam ben vestelden bu zihniyet değişmediği sürece.
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aLTaR_07 2 ay astegon
Adamlar adına konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama belli ki power user tabir edilen teknolojiden anlayan, yeniliği seven, telefonu alınca antutu vs. kurup skoru önemseyen genç tayfaya değilde, orta yaş üzeri sosyal medya çalıştırması yeterli olan, görünüşü şık, iyi kötü fotoğraf çeken telefonlar yapmak ve o kitleye hitap etmek stratejileri olmuş.
Kendileri bilir vestel = emekli telefonu yakıştırmasından kurtulamazlar.
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fırat.ç. 2 ay
"Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde otomatik odaklama yapabilen çift kamera yer alıyor"
Otomatik odaklamasi mi varmis? Vaay
Almayin, aldirmayin.
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