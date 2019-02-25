Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı

Samsung’un bu yıl daha farklı bir isimlendirme ile piyasaya süreceği Galaxy A 2019 serisi merakla bekleniyor. Sızıntılar devam ederken Samsung Hindistan bölümü yeni seri ile ilgili bir mikro siteyi yayına soktu.

Anlaşıldığı kadarıyla ilk olarak Hindistan’da resmiyet kazanacak Galaxy A 2019 serisinde 3 model bizi bekliyor. Bunlar Galaxy A50, A30 ve A10 olarak sıralanıyor. Bunun haricinde 4 model de sonraki dönemde resmiyet kazanacak.

Samsung Galaxy A10 özellikleri

Galaxy A10 serinin en düşük modeli durumunda. 6.2 inçlik ekranda 1540x720 piksel çözünürlük yer alırken Infinity-V çentik tasarımı kullanılıyor. 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinde oluşan Exynos 7884 yonga setinin güç verdiği modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka tarafta 13MP çözünürlüğünde, ön tarafta da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu olmayan cihazın bataryası 4000mAh kapasiteli.

Samsung Galaxy A30 özellikleri

6.4 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Infinity-U Super AMOLED ekran barındıran Galaxy A30 modeline Exynos 7904 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut.

Arka kısımda 16 MP+ 5 MP çözünürlüklerinde çift kamera yer alırken ön kısımda da 16 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş.

Samsung Galaxy A50 özellikleri

Galaxy A50 hali hazırdaki amiral gemisi durumunda. 6.4 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde Infinity-U Super AMOLED ekran barındıran modele 10nm sürecindeki 4+4 çekirdekli Exynos 9610 yonga seti eşlik ediyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

4GB RAM ve 64GB depolama ile 6GB RAM ve 128GB depolama seçenekleri olan telefonda. 25 MP + 5 MP + 8 MP çözünürlüklerinde geniş açılı üç arka kamera mevcut. Ön kamera ise 25MP çözünürlüğünde. 4000mAH kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor.