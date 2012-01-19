Vestel'in televizyonları 2020'ye kadar Atatürk Barajı'nın bir yılda ürettiği enerjiyi tasarruf edecek

Ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, geliştirdiği yeni nesil televizyonlarla 2020'ye kadar Atatür Barajı'nın bir yılda ürettiği enerjiyi tasarruf edecek. Konuyla ilgili olarak Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (Türk BESD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla düzenlenen "Beyaz Eşyada Enerji Verimliliği İçin Verimli İşbirliği" konulu toplantıda, "Vestel pazara sunduğu ürünlerde enerji tüketimini 5 yıl öncesine göre yüzde 50, su tüketimini ise yüzde 26 oranında azalttı." dedi.

Artan enerji maliyetleri karşısında verimliliğin daha önce hiç olmadığı kadar büyük önem taşıdığı elektronik ürünlerle ilgili olarak Yüngül, ülkemizdeki elektrik enerjisinin %24'ünün konutlarda tüketildiğini, beyaz eşyaların bu tüketimdeki payının %50, klima ve televizyonlar da dikkate alındığında ise %71 olduğunu belirtirken, Vestel'in ürettiği klima ve Twinjet Plus serisi çamaşır makinelerinin A+ ürünlere göre %50 oranında daha fazla enerji verimliliği sunduğunu, Vestel LED TV'lerin ise normal LCD'lere göre %80 eenerji verimliliği sağladığını ifade etti.

Ömer Yüngül açıklamasının devamında; "Türkiye'de bugün yaklaşık 18 milyon hane var. Her evde en az 1 televizyon olduğunu ve bu televizyonların günde 5 saat açık kaldığını varsayacak olursak, tüm bu televizyonlar Vestel markalı ürünlerle değiştirildiğinde yılda yaklaşık 1 milyar kW/s enerji tasarrruf edilebilirdi. Bu sayede 2020 yılına kadar Atatürk Barajı'nın bir yılda ürettiği enerji miktarı jadar enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir." dedi. LED aydınlatma konusunda da ciddi çalışmalar yapan Vestel'de bu alandaki yatırımlara yönelik olarak Yüngül, "Biz Dost Teknoloji Vestel olarak hem ülkemizin hem dünyamızın geleceğini enerji verimliliği yüksek LED teknolojisinde görüyoruz. Vestel LED aydınlatma ürünleri yaklaşık 35.000 – 40.000 saatlik bir ömre sahip, cıva içermiyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürünler. Uzun kullanım süreleri sayesinde daha az atık oluşuyor, zararlı madde içermediği için de suyumuz ve toprağımız da kirlenmiyor. Vestel LED ürünlerimiz genel aydınlatmada akkor lambalara oranla yüzde 80'e varan, 'enerji tasarruflu' ya da 'sarfiyatsız' diye bilinen floresan lambalara oranla da yüzde 50'ye varan seviyelerde enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca karbondioksit salınımını yüzde 80'e varan oranda azaltıyor." dedi.

Vestel olarak Aralık ayında enerji verimli beyaz eşyalarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası düzenlediklerini belirten Yüngül, bu kampanyayla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı "Enerji Verimli Ürünlerin Dönüşümü Projesi”ne destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Yüngül, "Kampanya ile enerji verimli çamaşır makinelerimizin ve buzdolaplarımızın satışında yüzde 10, bulaşık makinesi satışlarımızda yüzde 7 artış yakaladık. O nedenle kampanyamızı Ocak sonuna kadar uzatmayı planlıyoruz. Bu kampanya sayesinde evlerdeki enerji verimli beyaz eşyaların 2010 yılında yüzde 20 olan payının yüzde 50'nin üstüne çıkmasını bekliyoruz." dedi.



