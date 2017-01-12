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"Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu

MHK Devre Arası Hakem Semineri’nin son oturumunda, hakemlerin karşılaşmalarda daha doğru karar vermelerini sağlayan teknolojik video hakem sisteminin ülkemizde ne zaman hayata geçirileceği açıklandı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Antalya'da gerçekleştirilen seminerin kapanış bölümünde geride bıraktığımız 16 haftayı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, uzun süredir merak edilen "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sistemi üzerinde çalıştıklarını ve uygulamanın aynı "gol çizgisi" teknolojisinde olduğu gibi hakemlere karar vermede büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ise konuya biraz daha açıklık getirerek video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanmaya başlanacağını söyledi. Taraftar cephesinde ise tam anlamıyla bir fikir ayrılığı söz konusu. Zira bazıları bu uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu ve seyir zevkini düşüreceğini savunurken, diğer bir kesim ise hakem hatalarının ortadan kaldırılmasında önemli rol üstleneceği ve böylelikle adaletin sağlanacağı görüşündeler.

Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?

Hakemlerin müsabaka sırasında çelişkiye düştükleri, emin olamadıkları pozisyonlarda -aynı televizyonda pozisyon tekrarını izlermiş gibi- kamera görüntülerini incelemelerini sağlayan "Video Yardımcı Hakem" uygulaması, böylelikle yaşanan anın en doğru şekilde değerlendirilerek bir karara bağlanmasını mümkün hale getiriyor.
Video hakem ilk kez geçtiğimiz yıl Japonya’da gerçekleştirilen 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Atletico Nacional ile Kashima Antlers arasındaki maçın 31. dakikasında kullanıldı. Pozisyonun tekrarını monitörden izleyen hakem penaltıya hükmetti. Daha önce Amerikan Rugby Ligi’nde de kullanılan sistemle hatalı bir kararla maçın kaderinin değişmesi önleniyor.
 

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Turin Turambar. 2 yıl en beğenilen
Açıklama sonrası: Mete Kalkavan ile beşiktaş temsilcileri acil durum toplantısı yaptı
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Circassian81 2 yıl
Fenerbahçe bunu beğenmedi.
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Kakà 2 yıl
Yanlış bir karar vermesine rağmen hakem " ben kararımdan eminim , yardım almayacağım" derse ne olacak ?
Takımların belirli sayıda itiraz hakkı olması gerekir ve kullanmak istediği an hakem zorunlu olarak kullanmalı.
Yoksa Cüneyt Çakır gözünün önündeki eli çalmaz , ben eminim diyip yardım da almaz
Yanlış bir karar vermesine rağmen hakem " ben kararımdan eminim , yardım almayacağım" derse ne olacak ?Takımların belirli sayıda itiraz hakkı olması gere...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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Daniel Faraday 2 yıl
ne zaman gelecekmiş
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Paetzold 2 yıl
Bu konuda bile neyi tartisiyorlar
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helluri 2 yıl
Hakemler daha fazla baskı altında kalacak. Birçoğu karizma çizilmesin diye videoya bakmak istemeyecek, futbolcular pozisyon sonrası videoya bakması için hakeme yüklenecek vs vs
Bana göre olması gereken sistem şöyle. Maçı, karşısında tv olan 3 hakem daha izlemeli yanlış kararlarda anlık olarak hakeme kulaklıktan bilgi vermeli.
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ne diyorum 2 yıl
Komple hakemler kaldırılsın zaten rezalet durumdalar en azından bundan kötü olmaz.
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ne diyorum 2 yıl
Fenerle beşiktaşın hiç işine gelmez bu.
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Kulak Misafiri 2 yıl
Aziz Yıldırım hemen itiraz etmişti zaten, medyadaki ayakları da alttan alta destek vermeye başladı. Rıdavn Dilmen'in "gelirse savaş çıkar" falan demeler. Aziz'le Rıdvan'ın arası kötüydü ama demek daha yukarılardan da baskı var. 3 büyüklere yaramayacağı kesin.
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selodonanımhaber 2 yıl
Teknoloji iyi hoşta, sonuçta bunu kontrol eden bakan da insan.
Sahadaki orta hakemin gözü önünde yaşanan pozisyona penaltı vermiyor. Monitör başındaki adam da penaltı vermez. Anlayacağınız niyet bozuksa, teknoloji boş.
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Paetzold 2 yıl
Sırf şu holigan tipler yuzunden 2-3 senedir izlemiyorum futbol maclarini. Tamam eskidende vardida iyice tadi kacti her hafta birileri cikip ofke saciyor. NBA, Euroleague, voleybol, bisiklet sporu yetiyor bana. Her takim taraftari sikayetci sadece sikayetci olsa holiganliktan beyinler o kadar yanmışki kufurler hakaretler havada ucusuyor. Sana mi kalacak Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. Izle zevkini al eglen yeter. Oyle bir kaos ortami oluşturdularki hepsi nefret kusuyor resmen. Bir an once ciksinda kural hakemler azda olsa rahat eder bari bu holiganlardan. Gerci onlar aglamaya birşeyler bulur yine
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gurkan19 2 yıl
Gelse ne farketcek
Bjk goz gore gore kayiriliyor
Sonucta yildirim demirorenin alacagi var
1 Yanıt Yanıtla +2
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annoca 2 yıl gurkan19
gurkan19
Gelse ne farketcek
Bjk goz gore gore kayiriliyor
Sonucta yildirim demirorenin alacagi var

Demirören 5 yıldır başkan geçen yıl mı aklınıza geldi borcumuz olduğu. Ondan önceki yıllar niye bişey demiyordunuz. Melonun milleti biçerken kart bile almadığı burağın ceza sahası dışından kendini ceza sahası içine attığı zaman, fenerli oyuncuların dembabaya künde attığı faul bile verilmediğinde topalın millete faul yapıp rakibin kart gördüğünde, bilice küfreden emrenin kart almadığında ama töre küfredince hakem duymasa dahi rakibin teknik direktörüne inanıp kırmızı verdiğinde o zaman niye demirörene borcu var demiyordun örneklerim bununla sınırlı değil istersen sabaha kadar sayarım
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brkmania 2 yıl
ulan bu fenerlilerle gsliler çok alem
video hakem uygulamasını istemeyecek dünya üzerinde bir tane bjkli yoktur
geride kaldıkça hakem ayağına yatmadığınıza şahit olmadık
bu video hakem uygulaması yıllar önce gelmiş olsa görürdük zaten kimin kaç şampiyonluğu olduğunu
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