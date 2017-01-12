"Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu

Antalya'da gerçekleştirilen seminerin kapanış bölümünde geride bıraktığımız 16 haftayı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, uzun süredir merak edilen "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sistemi üzerinde çalıştıklarını ve uygulamanın aynı "gol çizgisi" teknolojisinde olduğu gibi hakemlere karar vermede büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı ise konuya biraz daha açıklık getirerek video hakem sisteminin ikinci yarıda Süper Lig'de uygulanmaya başlanacağını söyledi. Taraftar cephesinde ise tam anlamıyla bir fikir ayrılığı söz konusu. Zira bazıları bu uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu ve seyir zevkini düşüreceğini savunurken, diğer bir kesim ise hakem hatalarının ortadan kaldırılmasında önemli rol üstleneceği ve böylelikle adaletin sağlanacağı görüşündeler.

Video Yardımcı Hakem (VAR) nedir?

Hakemlerin müsabaka sırasında çelişkiye düştükleri, emin olamadıkları pozisyonlarda -aynı televizyonda pozisyon tekrarını izlermiş gibi- kamera görüntülerini incelemelerini sağlayan "Video Yardımcı Hakem" uygulaması, böylelikle yaşanan anın en doğru şekilde değerlendirilerek bir karara bağlanmasını mümkün hale getiriyor.

Video hakem ilk kez geçtiğimiz yıl Japonya’da gerçekleştirilen 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Atletico Nacional ile Kashima Antlers arasındaki maçın 31. dakikasında kullanıldı. Pozisyonun tekrarını monitörden izleyen hakem penaltıya hükmetti. Daha önce Amerikan Rugby Ligi’nde de kullanılan sistemle hatalı bir kararla maçın kaderinin değişmesi önleniyor.