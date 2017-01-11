Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası

Booking.com BV ile Türkiye ofisi olarak çalışmalarını sürdüren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan "en iyi fiyat garantisi" uygulamasının, 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Açıklamaya göre ilgili kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca, 2015 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com B.V.’ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

Türkiye ofisine herhangi bir ceza verilmedi

Diğer taraftan Rekabet Kurulu tarafından Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’ne ise herhangi bir idari para cezası uygulanmadı. Kurulun web sitesi üzerinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Booking.com B.V. ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamındaki “en iyi fiyat garantisi” uygulamasının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

05.01.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Booking.com B.V.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine bu nedenle, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 05.01.2017 tarih, 17-01/12-4 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fsorusturmalar%2fbookingsonn-.pdf