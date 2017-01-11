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Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası

Rekabet Kurumu yayınladığı açıklama ile otel ve pansiyon rezervasyonları alanında hizmet veren Booking.com BV’ne yönelik sürdürülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Booking.com BV ile Türkiye ofisi olarak çalışmalarını sürdüren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan "en iyi fiyat garantisi" uygulamasının, 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Açıklamaya göre ilgili kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca, 2015 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com B.V.’ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

Türkiye ofisine herhangi bir ceza verilmedi 

Diğer taraftan Rekabet Kurulu tarafından Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’ne ise herhangi bir idari para cezası uygulanmadı. Kurulun web sitesi üzerinden yayınlanan açıklama şu şekilde:
"Booking.com B.V. ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamındaki “en iyi fiyat garantisi” uygulamasının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
05.01.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Booking.com B.V.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine bu nedenle, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.
Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 05.01.2017 tarih, 17-01/12-4 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fsorusturmalar%2fbookingsonn-.pdf Yorum Yaz
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mrslimshady 2 yıl en beğenilen
EYY BOOKING SEN NASIL EN UYGUN FIYATI BULURSUN





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AirSupport 2 yıl
Ulan ya ülkede halka hizmet eden hangi firma varsa ceza yiyor kapatılıyor :D. Bizim neyimize beyler hizmet neyimize...
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alito 2 yıl
Arkadaşlar daha kime ceza keserlerse kessinler farketmiyor. Piyasalar yangın yeri, dolar 3.90'ı geçti, Euro zaten 4'ü çoktan geçti. Bu ülke bitme noktasında artık, herkes başının çaresine baksın.
Arkadaşlar daha kime ceza keserlerse kessinler farketmiyor. Piyasalar yangın yeri, dolar 3.90'ı geçti, Euro zaten 4'ü çoktan geçti. Bu ülke bitme noktasında art...
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DH Misafiri 2 yıl
Muhtemelen bizim yerli tur operatörleri booking.com'un Türk insanı tarafından keşfedilmesinin ardından ve müşterilerin kendileri yerine booking.comu tercih etmesi nedeniyle hep birlikte mahkemeye koştular anlaşılan. Şimdi bu karar niye alındı? Yerli tur operatörleri korunmak için millet mi mağdur edilecek? Acilen duruma el atılmalı.
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TheDenier 2 yıl
Rekabet kurumunu da ayrı bir saçmalık. Kardeşim doğal seçilim diye bir şey var. Güçlüysen ayakta kalırsın zayıfsan yok olur gidersin.Milleti nasıl güçlü olurum'a teşvik etmektense başka firmaların emeklerini b*k çukuruna atmak nedir?
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xchg 2 yıl TheDenier
Serbest piyasa vahşi kapitalizm demek değildir. Devletin görevi piyasayı düzenleyip, bu tür piyasaya zarar veren firmaların kurallara uymasını sağlamak.
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Jon SNOW 37 2 yıl
Yenı Turkıeye'de sıradan bır gun
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AcılıUçanTaco 2 yıl
Trivagoya bassanıza cezayı bütün yaz iliğimizi kuruttu.
Otel mi?
Trivago

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fizisyen 2 yıl
Haksiz kazanç.
Adı üzerinde.
Ben %40 maasimdan vergi veriyorum. Babanizin maasindan kesiliyor.
Sorun ananiza babaniza yanlismiymis dvletin yaptigi.
Nasil insanlar var arkadas.
Ayrica,
İnternet üzerinden otel odası satışı gerçekleştiren ‘booking.com’ Türkiye’de otelcileri ve tur operatörlerini endişelendiriyor. Tur operatörleri booking.com’un vergi ödemediği için haksız kazanç elde ettiğini ve rekabeti bozduğunu iddia ederken, otelciler ise devlete ödedikleri vergiden bile komisyon aldığını söylüyor. Ancak tüm bu isyanlara rağmen çok fazla müşteri getirdiği için hiç bir otel ‘booking.com’dan istese de vazgeçmiyor.
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xchg 2 yıl
Millet yine bilmeden sallamış. Rekabet Kurulu, aa nasıl bunlar ucuza satabilirler, milletin kazklanmasına nasıl engel olurlar, diye ceza kesmiyor. Sen firma olarak, rekabeti engelleyecek şekilde, sözleşmende, başkasına benden ucuza veremezsin diye şart koşarsan, ceza alırsın. Benzer cezayı Yemek Speeti de almıştı örneiğn. Ki verilen cezalar aslında çok az. Daha fazla ceza verilmesi gerekirdi.
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smart1978 2 yıl
Ben de Booking i yillarca kullanmaktayim. Bazi istisnalar haric en uygunu Booking buluyor .
Onemli olan en uygunu hangisi buluyor yani hepsine bakmak .
AKP duzeni ile sefaflik ortadan kaldirilmak isteniyor .
Booking komisyonunu aliyor bedava yapacak hali yok.
Hangi akil tek tek otelleri arayip oda fiyatlarini isteyecek zaman kaybi .
Zaten telefonda uygun fiyatli olacagi neye gore inanacagiz ?
Ibretlik ornek vermek istiyorum olay Turkiye de bir otel de gerceklesti :
Surekli konakladiigm otellerden biri bana dedi ki Booking yerine bizi arayin daha uyguna veririz dediler ben de iyi oyle olsun dedim birsonraki konaklamami booking yerine telefonla rezervasyon yaptirdim otele giderken normalde cikista odeme yapilirken kayit esnasinda yapacagimi soyledim tabi o esnada telefon uygulamamda ozel indirimli fiyatina da hemencecik sanki o an rezervesyon yapiyormusum gibi ucretini gordum tek tiklama ile rezervasyon aninda onaylanacak yani .
Resepsiyondaki gorevli arkadas verdigi fiyat Booking te %10 indirimsiz fiyatindan biraz daha yuksek oldugunu soyleyince sok oldum ! Ben de elemana otel mudurunun karviziti ni gostererek daha uygun fiyata verilecegi vaadiyle Booking ten rezervasyon yaptirmadigimi ifade ettim . Hemen dediler ki sizin telefondaki fiyat neyse oyle olsun dedi ben de dedim ki hayir ayni fiyatsa Booking uzerinden onayliyorum gostererek yaptim bana dedi ki keske yapmasaydiniz onay fasli uzun surecek dedi lakin faks geldi onay yapilmisti ...
Yani Turkiye deki bir otel ustelik zincir otellerden kuresel bir otel bilindik .
Ama yoneticileri Turk yani zihniyetleri boyle !
Arada olusan fiyat farkini da zaten orda sahit olan otel gorevlisi esyalarimi tasiyana bahsis olarak ta verdim .
Booking ile aslinda yaptirim gucu de var.
Booking uzerinden baska konaklayanlarin yorumlari gorselleri ile ACI gercekleri de gorebiliyorsunuz .
Booking te bize olumlu seyler yazin diyen otel mudurlerini de gordum . Kidemli Booking kullanici olmamim bana yapilan yalakaligi da gormuslugum coktur .
Herzaman ifade ederim onlara objektif olacagim artisi eksisi neyse o .
Sorunlari oluyor once otel gorevlerine haber veriyorum sorun cozulmezse bahsederim cozulmusse de bahsetmem sonucta benden sonra baskalari da konaklayacak abartili veya asiri olumsuzduur diye o otel hakkinda dogru olmayan secimlere veya secmemeye tesvik edilmemesi vesile olabilir.
Aslinda mesele su :
Kendimizin nasil hizmet aldigi ucretleri sefaf ibraz edilmis mi ?
Baskalarinin da kendi yasadiklarimizin tecrubelerine gore bilme hakki vardir .
Bu olayin arkasinda Turkiye deki Otel lobicilerin kendi cakalliklarini kilifina uygun hirsizliklarini kollama hareketidir .
Karsi dava acma sureci de varmis bu haberdeki karara gore .
Oteller sefaf degil 4 yildizli otellerde bile yerli otellerin cogunda resepsiyonda duvarda yazili ucret Avro cinsinden ve Booking dahil bircok benzeri sitelerin fiyatlarindan cok cok yuksektir .
Yani otele girseniz duvardaki asili fiyatlari gosterecekler kazikli olani .
Yani Turkiye de konaklama zihniyeti cakallik kaziklama kotu hizmet olarak son yilllarda iyicene cokmuslerdir.
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Hannover 96 2 yıl
Uber de booking de yurtdisinda cayir cayir kullanilan bir sey. Adamlarda hata gelmisler tr gibi bir akp iktidarinin oldugu ulkeye.
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frostburn 2 yıl
booking.com bu işleri bıraksın asfalt işine girsin , vakıf kursun sakallıları doldursun ihya olur.
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daldan_dala 2 yıl
avrupa apple gibi firmalara ceza kesiyorlar bizimkiler " helal başkaaaann adamlar ülke ülkeeeeee yol geçen hanı değil keserler cezayıııı" diyorlar, benzerini türkiye yapsa yukarıdaki yorumları yapıyorlar, komik mi komik
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