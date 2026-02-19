TFF, AMP’ye yönelik erişim engelini kaldırdı

AMP engeli kalktı
Edinilen bilgilere göre AMP’nin resmi alan adı, erişim engeli kararının uygulanmasının ardından yaklaşık 12 saat boyunca Türkiye’den erişime kapalı kaldı. TFF’den konuya ilişkin resmi bir açıklama ise halen yapılmış değil.
Anayasa Mahkemesi ise TFF'ye tanınan erişim engelleme yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve karar 14 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak iptal hükmünün yürürlüğe giriş tarihi dokuz ay sonrasına bırakıldı ve 14 Temmuz 2026 olarak belirlenmiş durumda. Bu da TFF nezdinde yetkinin o tarihe kadar yeniden kullanılabilmesine olanak tanıyor.
