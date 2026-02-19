Giriş
    TFF, AMP’ye yönelik erişim engelini kaldırdı

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun erişime kapattığı Google AMP projesine ait alan adı için karar geri çekildi. Yaklaşık 12 saat süren engelin ardından ampproject.org yeniden erişime açıldı.

    TFF, AMP’ye yönelik erişim engelini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Google öncülüğünde geliştirilen açık kaynaklı AMP (Accelerated Mobile Pages) projesine ait alan adına uygulattığı erişim engelini kaldırdı. ampproject.org adresine getirilen kısıtlama, kararın geri çekilmesiyle birlikte sona erdi.

    AMP engeli kalktı

    Edinilen bilgilere göre AMP’nin resmi alan adı, erişim engeli kararının uygulanmasının ardından yaklaşık 12 saat boyunca Türkiye’den erişime kapalı kaldı. TFF’den konuya ilişkin resmi bir açıklama ise halen yapılmış değil.

    TFF, AMP’ye yönelik erişim engelini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    22 Ocak 2025 tarihli ve 101-01 sayılı TFF kararıyla ampproject.org daha önce de engellenmişti. O dönem de kamuoyu ve bilişim sektöründen gelen yoğun tepkiler sonrasında yaklaşık 16 saat içinde erişim yeniden sağlanmıştı.

    Anayasa Mahkemesi ise TFF’ye tanınan erişim engelleme yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve karar 14 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak iptal hükmünün yürürlüğe giriş tarihi dokuz ay sonrasına bırakıldı ve 14 Temmuz 2026 olarak belirlenmiş durumda. Bu da TFF nezdinde yetkinin o tarihe kadar yeniden kullanılabilmesine olanak tanıyor.

