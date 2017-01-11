Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı

Cep telefonu sektöründe bir dönemin tartışmasız lideri olan Nokia, yoğun rekabetle geçen yıllar içerinde izlediği stratejiler ve yanlış seçimleriyle tüketicilerle arasına adeta duvar ördü. Günümüz trendlerini yakalayamayarak rakiplerinin gerisinde kalan efsane, piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk akıllı telefonuyla tekrar eski gücüne ulaşmayı hedefliyor.

Öyle ki kısa süre önce gün yüzüne çıkan "Nokia 6" modeliyle dikkatleri üzerine çeken Finlandiyalı şirket HMD Global, kullanıcılara orta segment bir cihaz sunacak. 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 430 işlemci, 3 GB RAM, 16 GB arttırılabilir kapasite, 16 MP çözünürlüğünde arka kamera ve Z Launcher ekran uygulaması gibi özelliklerin yer alması beklenen akıllı telefon ilk etapta sadece Çin’de satışa çıkacak.

Resmi Facebook sayfasından yayınlanan aşağıdaki videoya bakılırsa Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce, yani 26 Şubat Perşembe günü Nokia 6'nın tüm detaylarıyla karşımızda olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre HMD Global'in sürpriz yaparak birden fazla model tanıtabileceği ifade ediliyor. Muthemelen öncelikle Çin’deki kullanıcıların nabzını yoklayacak olan üretici, ardından gelen tepkilere göre önümüzdeki dönemler için yeni yol haritası belirleyecek.