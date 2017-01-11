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Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı

Android işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu "Nokia 6" ile tekrar pazara dönmek isteyen Nokia, merakla beklenen cihazın resmi tanıtım tarihini yayınladığı bu video ile açıkladı.
2 yıl
17,8b
1
27
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Cep telefonu sektöründe bir dönemin tartışmasız lideri olan Nokia, yoğun rekabetle geçen yıllar içerinde izlediği stratejiler ve yanlış seçimleriyle tüketicilerle arasına adeta duvar ördü. Günümüz trendlerini yakalayamayarak rakiplerinin gerisinde kalan efsane, piyasaya sürmeye hazırlandığı ilk akıllı telefonuyla tekrar eski gücüne ulaşmayı hedefliyor.
Öyle ki kısa süre önce gün yüzüne çıkan "Nokia 6" modeliyle dikkatleri üzerine çeken Finlandiyalı şirket HMD Global, kullanıcılara orta segment bir cihaz sunacak. 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 430 işlemci, 3 GB RAM, 16 GB arttırılabilir kapasite, 16 MP çözünürlüğünde arka kamera ve Z Launcher ekran uygulaması gibi özelliklerin yer alması beklenen akıllı telefon ilk etapta sadece Çin’de satışa çıkacak.
Resmi Facebook sayfasından yayınlanan aşağıdaki videoya bakılırsa Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce, yani 26 Şubat Perşembe günü Nokia 6'nın tüm detaylarıyla karşımızda olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre HMD Global'in sürpriz yaparak birden fazla model tanıtabileceği ifade ediliyor. Muthemelen öncelikle Çin’deki kullanıcıların nabzını yoklayacak olan üretici, ardından gelen tepkilere göre önümüzdeki dönemler için yeni yol haritası belirleyecek.

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MüdavimBey 2 yıl
999 lira olursa belki alan olur o da belki
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fasakasa 2 yıl
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WarSaw 2 yıl
nokia please die.
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huseyincarnege 2 yıl
800-900tl gibi çıkarsa yok satar
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FIRAT_G_ 2 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
800-900tl gibi çıkarsa yok satar

Cok iyimsersin
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sur_ 2 yıl
Sybian ın son versiyonu ile benzer simgeler kullanılmış, bu Nokia temasının olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
başlık doğru şimdiye kadarkiler akıllı değillerdi...
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damn2u 2 yıl
Doğmamış bebeye don biçme alanına dönmüş burası. :)
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Mr. Jingles 2 yıl
Hâlâ elin çinlisinin S820 işlemcili modelinin fiyatıyla Nokia'nın S420 işlemcili modelini kıyaslıyorlar. Bana ne yahu isterse 50 çekirdekli telefon yapsınlar ben giderim Nokia'yı alırım.
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SS10 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Hâlâ elin çinlisinin S820 işlemcili modelinin fiyatıyla Nokia'nın S420 işlemcili modelini kıyaslıyorlar. Bana ne yahu isterse 50 çekirdekli telefon yapsınlar ben giderim Nokia'yı alırım.


Yıl 2017 olmuş bu işin Xiaomi'si Nokia'sı mı kalmış artık
Tamamen şirket stratejileri var artık kafasını çalıştıran akılcı olan öne geçer. Mühendisler tasarımcılar bir şirketten çıkıp diğerine gidiyor. Sizin o dediğiniz 10-15 sene önceydi "oo x marka yapmışsa alınır abi" mantığı.
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Mr. Jingles 2 yıl
Haberi yapan editör arkadaşım! Israrla aynı yanlışı yapıyorsun. Nokia'nın ilk akıllı telefonu 1996'da çıkan 9000 Communicator modelidir.
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agonim1453 2 yıl
Kim ne derse desin kimse telefonunda konsol vari oyunlar oynamiyor. Şarj, camera, kullanım kolaylığı herkesin tercihi aslında gerisi boşa para harcamak
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