    Yapay zeka bahiste çuvalladı: İngiltere Ligi dev modelleri iflas ettirdi

    Dev yapay zeka modelleri Premier Lig maçlarında bahis yapmaya kalkınca sonuç hüsran oldu. Google'dan OpenAI'a kadar tüm devler KellyBench testinde sanal paralarını tüketerek iflas bayrağını çekti.

    Karmaşık kodları saniyeler içinde yazan, sınavları dereceyle bitiren o çok övülen yapay zekalar, yeşil sahaya inince adeta duvara tosladı. General Reasoning adlı girişimin yürüttüğü KellyBench deneyi, yapay zekanın statik verilerde ne kadar başarılıysa, gerçek dünyanın kaotik akışında o kadar çaresiz olduğunu kanıtladı. İngiltere Premier Ligi'nin 2023-2024 sezonunu tüm istatistikleriyle ezberleyen 8 dev yapay zeka modeli, sanal bahis masasında servetlerini birer birer eritti.

    Kasa her zaman kazanıyor

    Deney sonuçları, teknoloji devleri için tam bir hayal kırıklığı oldu. Elon Musk'ın xAI Grok 4.20 modeli daha yolun başında iflas bayrağını çekerek havlu attı. Google'ın Gemini 3.1 Pro modeli ise tam bir kumarbaz profili çizdi; ilk denemesinde %34 kâr ederek herkesi şaşırtsa da, ikinci denemesinde tüm kasayı sıfırlayarak battı. Aralarından en az zararla kurtulanı ise Anthropic'in Claude Opus 4.6 modeli oldu; ancak o bile ortalamada %11 zarar etmekten kurtulamadı.

    Yapay zeka bahiste çuvalladı: Dev modeller iflas etti Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu durumun yapay zekanın henüz gerçek hayatın karmaşasını ve beklenmedik olaylarını analiz edememesinden kaynaklandığını belirtiyor. Yani görünen o ki, yapay zeka kod yazmada ne kadar usta olursa olsun, Premier Lig'deki bir son dakika golünün yaratacağı kaosu tahmin etmekte henüz bir insan kadar olamıyor.
    Kaynakça https://www.ft.com/content/544cbd80-492e-4ee8-a8b4-66e447361651 https://www.gr.inc/releases/introducing-kellybench
    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    emrahmt 2 gün önce

    genconline 6 gün önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

