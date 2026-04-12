Yapay zeka bahiste çuvalladı: İngiltere Ligi dev modelleri iflas ettirdi

Tam Boyutta Gör Karmaşık kodları saniyeler içinde yazan, sınavları dereceyle bitiren o çok övülen yapay zekalar, yeşil sahaya inince adeta duvara tosladı. General Reasoning adlı girişimin yürüttüğü KellyBench deneyi, yapay zekanın statik verilerde ne kadar başarılıysa, gerçek dünyanın kaotik akışında o kadar çaresiz olduğunu kanıtladı. İngiltere Premier Ligi'nin 2023-2024 sezonunu tüm istatistikleriyle ezberleyen 8 dev yapay zeka modeli, sanal bahis masasında servetlerini birer birer eritti.

Kasa her zaman kazanıyor

Deney sonuçları, teknoloji devleri için tam bir hayal kırıklığı oldu. Elon Musk'ın xAI Grok 4.20 modeli daha yolun başında iflas bayrağını çekerek havlu attı. Google'ın Gemini 3.1 Pro modeli ise tam bir kumarbaz profili çizdi; ilk denemesinde %34 kâr ederek herkesi şaşırtsa da, ikinci denemesinde tüm kasayı sıfırlayarak battı. Aralarından en az zararla kurtulanı ise Anthropic'in Claude Opus 4.6 modeli oldu; ancak o bile ortalamada %11 zarar etmekten kurtulamadı.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, bu durumun yapay zekanın henüz gerçek hayatın karmaşasını ve beklenmedik olaylarını analiz edememesinden kaynaklandığını belirtiyor. Yani görünen o ki, yapay zeka kod yazmada ne kadar usta olursa olsun, Premier Lig'deki bir son dakika golünün yaratacağı kaosu tahmin etmekte henüz bir insan kadar olamıyor.

Yapay zeka bahiste çuvalladı: Dev modeller iflas etti

