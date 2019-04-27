Video oyunları Alzheimer hastalığını erkenden haber verebilir

Alzheimer hastalığı tipik olarak hafıza problemleri başladığı ve hastalık ilerlediği zaman fark ediliyor. Hastalığı daha erken saptayabilmek için, bilim insanları oyuncuların mekansal becerilerini değerlendiren bir video oyunu geliştirdiler.

Germany's Deutsche Telekom, France's CNRS research group, Britain's University College Londoni University of East Anglia kurumlarının ortaklaşa geliştirdiği ''Sea Hero Quest'' adlı oyun akıllı telefonlarda veya tabletlerde oynanabiliyor. Oyun ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülmüştü ve o tarihten itibaren dünya çapında bu oyunu indirmiş ve oynamış 4.3 milyondan fazla insanın geri bildirimlerinden yararlanarak oyun tekrar düzenlendi.

Oyunun amacı ise bir dizi kontrol noktası (checkpoint) şamandıralarına giden en hızlı rotayı bulmak ve buzdağları ile adalardan oluşan labirentlerde ilerlemek. Bu görevler sayesinde oyuncuların yer-yön yeteneği test ediliyor ve bu durumun bozulması Alzheimer'ın erken bulgularından biri olarak düşünülüyor.

Paris ve Londra sokaklarında gönüllülerle yapılan testlerde, bireylerin oyun içindeki yer-yön yeteneklerinin gerçek dünyadaki yetenekleri ile korele olduğu bulundu. Bu nedenle araştırmacılar, yaşları 50 ila 75 arasında değişen 27.108 Birleşik Krallık katılımcısından alınan oyun verilerine dayanarak yer-yön kavramıyla ilgili bir performans temeli oluşturdular. Daha sonra laboratuvarda 60 kişiden oluşan bir denek grubunu test ettiler. Deneklerin 31'inin Alzheimer ile ilişkili olan APOE4 genini taşırken 29'unun bu geni taşımadığı bildirildi.

Test grubunun oyun verileri incelendiğinde, APOE4 taşıyıcılarının mekansal yer-yön kavramında daha kötü performans gösterdiği ve şamandıralara daha az verimli rotalarla ulaştığı tespit edildi. Bütün bunlarla ek olarak taşıyıcı denekler ile sağlıklı denekler geleneksel hafıza temelli nöropsikolojik incelemelerde aynı sonuçları vermişti.

Araştırmacı Gillian Coughlan ; çalışmalara göre Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkili beyin değişikliklerinin hafıza kaybı ve benzeri semptomlar başlamadan on yıl önce başladığını ve gelecekteki Alzheimer tedavilerinin etkili olması için tedaviye hastalığın beyne zarar vermeden yani erken başlanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ''Sea Hero Quest'' adlı oyunun; araştırmaların bilim insanlarına yaptığı katkı sayesinde, yaşamı değişterecek buluşlara adım adım yaklaştığımızın güzel bir örneği olduğunu da sözlerine ekledi.

https://newatlas.com/sea-hero-quest-alzheimers-game/59421/