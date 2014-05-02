Videolardan fotoğraf çıkartabilen iOS uygulaması Vhoto güncellendi

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan video temelli fotoğraf uygulaması Vhoto, yeni özellikler ile 1.6.5 sürümüne güncellendi.





Temel olarak çekilen videolardan beğenilen fotoğrafların çıkartılmasına imkan tanıyan ve böylece en iyi anın yakalanmasını kolaylaştıran Vhoto, basit bir arayüz geliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle Vhoto kullanıcıları ve hastaglar arasında çok daha gelişmiş bir arama deneyimi sunan uygulama, aynı zamanda iPhone 5, 5C ve 5S için sürekli kayıt desteğine kavuşuyor, eskiye oranla daha kolay kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor ve artık her türlü içeriği daha hızlı yükleyebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Vhoto uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/id816602120?&referrer=click%3De9bbeaba-6974-4f04-8e17-990cefe4804e