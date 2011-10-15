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ViewSonic 9.7-inç büyüklüğündeki yeni tabletini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi ViewSonic, tablet bilgisayar gamını yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. ViewPad serisi altında sunulacak ViewPAd 10e isimli yeni tablet, 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif IPS  ekran ile geliyor. ARM Cortex-A8 tasarımını temel alan ve 1GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemcinin güç verdiği Android 2.3 işletim sistemli tableti 512MB RAM eşlik ediyor.
9.1mm kalınlığındaki ve 620 gram ağırlığındaki kasa yapısı ile ince ve şık bir görünüm sergileyen tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 4GB dahili depolama kapasitesi, daha fazla depolama alanı için 32GB'a kadar kart desteği sunan microSD slotu, kablosuz internet erişimi için WiFi, kablosuz cihaz bağlantısı için Bluetooth 3.0, PC bağlantısı ve şarj için micro USB portu ve TV/monitör bağlantısı için HDMI portu gibi detaylar bulunuyor.
Ekran görüntüsünden anlaşıldığı kadarıyla standart olarak SPBShell arayüzü ile gelme ihtimali de bulunan ViewSonic ViewPad 10e'nin Kasım ayında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

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Stanislas Xavier 8 yıl
bu donanım ve işletim sistemi ile alanlar bununla ne yapacak çok merak ediyorum aynı şey diğer tabletler için de geçerli hala cep telefonlarının büyük ekranlı hallerinden ileri gidemediler üretkenlik 0 ! windows 8 gelmeden , apple mac os ile ios u birleştirmeden yada en azından icecream 4.0 gelmeden çok lüzumsuz aletler ve para vermeye değmez hele bunun gibi olanlara hiç ...
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laider 8 yıl
2.elde uygun viewsonic tabletler var.

kullananlar var mı acaba forumda?
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antonidas 8 yıl
anladığım kadarıyla,düşük bir fiyattan çıkacak.iyi bir batarya ömrüne sahip olursa alınabilir. 500 lira ve altında bir fiyata çıkar,tasarımı iyi, işlemcisi biraz yavaş,ama yeterli gibi
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sahoron 8 yıl
Bu tablet yapma işi bu kadar kolay ve çok büyük bir arge gerektirmiyor görünüşe göre. Bu durumda apple, samsung, htc gibi firmalar soyuyor bizi.
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0quz28 8 yıl
Güzel bir fiyat olması lazım alına bilir olmasi icin bu özelliklerle
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