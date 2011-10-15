ViewSonic 9.7-inç büyüklüğündeki yeni tabletini tanıttı

Monitör üreticisi ViewSonic, tablet bilgisayar gamını yeni bir model ile genişletmeye hazırlanıyor. ViewPad serisi altında sunulacak ViewPAd 10e isimli yeni tablet, 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif IPS ekran ile geliyor. ARM Cortex-A8 tasarımını temel alan ve 1GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemcinin güç verdiği Android 2.3 işletim sistemli tableti 512MB RAM eşlik ediyor.

9.1mm kalınlığındaki ve 620 gram ağırlığındaki kasa yapısı ile ince ve şık bir görünüm sergileyen tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında, 4GB dahili depolama kapasitesi, daha fazla depolama alanı için 32GB'a kadar kart desteği sunan microSD slotu, kablosuz internet erişimi için WiFi, kablosuz cihaz bağlantısı için Bluetooth 3.0, PC bağlantısı ve şarj için micro USB portu ve TV/monitör bağlantısı için HDMI portu gibi detaylar bulunuyor.

Ekran görüntüsünden anlaşıldığı kadarıyla standart olarak SPBShell arayüzü ile gelme ihtimali de bulunan ViewSonic ViewPad 10e'nin Kasım ayında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.