    Viewsonic, Android 16 sistemli devasa boyutta interaktif ekranını tanıttı

    ViewSonic, Bett 2026 etkinliğinde sektörün ilk Android 16 işletim sistemli interaktif eğitim ekranlarını sergiledi. ViewSonic Viewboard IFP35-1 ve IFP41-1, 98 inç'e kadar farklı boyutlarda geliyor.

    ViewSonic 4K Viewboard interaktif ekran serisi Tam Boyutta Gör
    Viewsonic, 55 inç’ten 98 inç’e farklı boyutlarda, 8 çekirdekli işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, Android 16 işletim sistemiyle çalışan dokunmatik ekranlı 4K Viewboard serisini tanıttı. Modern akademik alanlarda hızlı yanıt verme ve güvenilir günlük kullanım için tasarlanan her iki EDLA sertifikalı ekran da gelişmiş 64 noktalı çoklu dokunmatik teknolojisinin yanı sıra enerji verimliliğini artıran dahili ortam ışığı ve PIR hareket sensörlerine sahip.

    ViewSonic ViewBoard IFP35-1 ve ViewBoard IFP41-1 serisi neler sunuyor?

    ViewSonic interaktif ekran 2026 modelleri Tam Boyutta Gör
    EDLA sertifikalı ViewBoard IFP35-1 ve ViewBoard IFP41-1 serisi, Android 16 ile çalışarak 64 noktalı çoklu dokunmatik teknolojisi ve avuç içi iptal özelliği sayesinde hassas ve sezgisel etkileşim sunuyor. Dahili ortam ışığı ve PIR hareket sensörleri, ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor ve sınıfta kullanımdayken ekranı açıp sınıf boşaldığında kapatarak sürdürülebilirliği destekliyor.

    ViewSonic Viewboard IFP41-1 serisi, tartışmaya dayalı ve birlikte öğrenme için optimize edilmiş gelişmiş model. Ekran, daha net iletişim ve daha zengin ses için subwoofer ve mikrofon içeren eksiksiz hoparlör sistemi ve Write Away anlık not alma özelliğiyle birlikte sınıf etkileşimini artıran gerçek zamanlı birlikte çalışmayı destekliyor. 55 - 98 inç arasında değişen beş büyük boyut seçeneğiyle IFP41-1 serisi, konferans salonları, seminer odaları ve hibrit öğrenme alanları dahil olmak üzere yükseköğretimdeki çeşitli öğretim alanı kurulumunu destekliyor.

    ViewSonic'in en yeni interaktif ekran serisinin ikisi de yeniden tasarlanmış arayüz, gerçek zamanlı birlikte çalışma araçları, öğrenci katılımı için Katılım Modu ve yerleşik erişilebilirlik özelliklerine sahip yeni geliştirilmiş myViewBoard dijital beyaz tahta yazılımı ile geliyor. Platform, esnek ders planlamasını ve farklı formatlarla cihazlar arasında sorunsuz içerik entegrasyonunu destekleyerek eğitimcilerin öğretim iş akışlarını kolayca uyarlamalarına olanak tanıyor.

    ViewSonic, eğitimcilere yönelik yeni interaktif ekranlarının fiyatını açıklamadı ancak 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.viewsonic.com/uk/products/viewboard/IFP7535-1-1C https://www.viewsonic.com/uk/products/viewboard/IFP7541-1-1C https://www.viewsonic.com/global/presscenter/content/viewsonic-unveils-industrys-first-android-16-powered-interactive-displays-and-education-ecosystem-innovations-at-bett-2026_7693
