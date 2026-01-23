Viewsonic, Android 16 sistemli devasa boyutta interaktif ekranını tanıttı

ViewSonic ViewBoard IFP35-1 ve ViewBoard IFP41-1 serisi neler sunuyor?
ViewSonic Viewboard IFP41-1 serisi, tartışmaya dayalı ve birlikte öğrenme için optimize edilmiş gelişmiş model. Ekran, daha net iletişim ve daha zengin ses için subwoofer ve mikrofon içeren eksiksiz hoparlör sistemi ve Write Away anlık not alma özelliğiyle birlikte sınıf etkileşimini artıran gerçek zamanlı birlikte çalışmayı destekliyor. 55 - 98 inç arasında değişen beş büyük boyut seçeneğiyle IFP41-1 serisi, konferans salonları, seminer odaları ve hibrit öğrenme alanları dahil olmak üzere yükseköğretimdeki çeşitli öğretim alanı kurulumunu destekliyor.
ViewSonic'in en yeni interaktif ekran serisinin ikisi de yeniden tasarlanmış arayüz, gerçek zamanlı birlikte çalışma araçları, öğrenci katılımı için Katılım Modu ve yerleşik erişilebilirlik özelliklerine sahip yeni geliştirilmiş myViewBoard dijital beyaz tahta yazılımı ile geliyor. Platform, esnek ders planlamasını ve farklı formatlarla cihazlar arasında sorunsuz içerik entegrasyonunu destekleyerek eğitimcilerin öğretim iş akışlarını kolayca uyarlamalarına olanak tanıyor.
ViewSonic, eğitimcilere yönelik yeni interaktif ekranlarının fiyatını açıklamadı ancak 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.viewsonic.com/uk/products/viewboard/IFP7535-1-1C https://www.viewsonic.com/uk/products/viewboard/IFP7541-1-1C https://www.viewsonic.com/global/presscenter/content/viewsonic-unveils-industrys-first-android-16-powered-interactive-displays-and-education-ecosystem-innovations-at-bett-2026_7693 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: