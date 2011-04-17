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ViewSonic, Nvidia Tegra 2'li tableti ViewPad 10s'yi Avrupa'da satışa sundu

8 yıl
19,3b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından hazırladığı LCD monitörlerle tanınan ViewSonic, tablet bilgisayar pazarının da aktif oyuncuları arasında yer alıyor. Firma ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olan ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu temel alan Android işletim sistemli yeni modeli ViewPad 10s'i Avrupa'da satışa sundu.

275.5 x 178.5 x 14.5 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet, 10-inç boyutunda olan ve 1024 x 600 piksel çözünürlük desteği sunan kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 512MB DDR2 RAM ve 512MB ROM kapasitesine sahip olan Android 2.2 işletim sistemli tablet bilgisayar, microSD kart ile 32GB'a kadar depolama kapasitesi sunabiliyor.

Nvidia Tegra 2 platformundan aldığı güç ile 1080p videoları oynatabilen tablet bilgisayar, görüntüleri HDMI arabirimi üzerinden HDTV veya LCD monitörlere de aktabiliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, opsiyonel 3G, 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera, G-Sensörü, 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlör vfe USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayar, tam şarjda 6,5 saate kadar çalışabiliyor. WiFi destekli modelei 299 Avro'dan satışa sunulan tabletin, WiFi + 3G destekli modeli ise 399 Avro'dan bulunabiliyor.


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mimarmtl 7 yıl
cahıl cahıl yorumlar okuyorum viewsonic dunyanın en gelısmıs goruntuleme sıstemlerının uretıcısı bı amerıkan fırması degıl mı ? exper ıle malata ıle nasıl kıyaslarsınız alamıyorum acıkcası ? desenız kı vıewsonıc ten model calmıslar hadı anlarım ???
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teknoCat 7 yıl
hepsiburada.com/...
Bence bu ürün kral!
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thorismund 8 yıl
evet easypad ile aynni urun ve vatanbilgisayarda urun gyet uygun satiliyor, 493 lirayaa bence fiyat performans canavari....
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franticis 7 yıl
satışa çıkmış. ViewSonic ViewPad 10" S Tablet + Dock Station+16GB SD Hediyeli olarak 717 TL hb fiyatı. ancak yorumlar bizim inceleme sitelerinde iyi olmasına rağmen ben yabancı sitelerde kötü yorumlar okudum, ilginç.. easypad ile ikisinin arasında kaldım şu anda. yorumlar olursa beklerim...
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jiddi 8 yıl
Yuhh ! 300-400 avro, insana acıma diye bir şey yok bunlarda. İnsafsızlar, merhametsizlerrr ! :) Yazıktır be :)
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dikey_kurb 8 yıl
exper pad alıcam bende güzel aletler çıkarmış

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DH Misafiri 8 yıl
Easy pad in aynısı tek farkları Türkiyede ihaleyi exper almış çin firmasından avrupada da ViewSonic..Kullanıyodum geri iade ettim
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sertacarslan 8 yıl

DH Misafiri

Easy pad in aynısı tek farkları Türkiyede ihaleyi exper almış çin firmasından avrupada da ViewSonic..Kullanıyodum geri iade ettim


Bunların orjinal markası "Malata" dır. Fiyat performans olarak fena değildi, ama yeni rakipler var piyasada, artık eski cazibesi kalmamıştır.
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Python 8 yıl
Easypad ile arasinda fark yok,ki artik easypadde 3g secenegi mevcut fiyat rakiplerine oranla cok guzel ancak android 3.0 belirsizligi kafa karistirmakta
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_Max_ 8 yıl
Bu ürün bana biyerlerden tanıdık geliyor ama hadi neyse ...

+1
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.mert 8 yıl
Exper EasyPad ile arasında 3g den başka ne fark var?
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jibe 8 yıl
Bu ürün bana biyerlerden tanıdık geliyor ama hadi neyse ...
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