ViewSonic, Nvidia Tegra 2'li tableti ViewPad 10s'yi Avrupa'da satışa sundu

Son kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından hazırladığı LCD monitörlerle tanınan ViewSonic, tablet bilgisayar pazarının da aktif oyuncuları arasında yer alıyor. Firma ürün gamındaki iddialı modellerden birisi olan ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformunu temel alan Android işletim sistemli yeni modeli ViewPad 10s'i Avrupa'da satışa sundu.

275.5 x 178.5 x 14.5 mm boyutlarında ve 730 gram ağırlığında olan tablet, 10-inç boyutunda olan ve 1024 x 600 piksel çözünürlük desteği sunan kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 512MB DDR2 RAM ve 512MB ROM kapasitesine sahip olan Android 2.2 işletim sistemli tablet bilgisayar, microSD kart ile 32GB'a kadar depolama kapasitesi sunabiliyor.

Nvidia Tegra 2 platformundan aldığı güç ile 1080p videoları oynatabilen tablet bilgisayar, görüntüleri HDMI arabirimi üzerinden HDTV veya LCD monitörlere de aktabiliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, opsiyonel 3G, 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera, G-Sensörü, 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlör vfe USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen tablet bilgisayar, tam şarjda 6,5 saate kadar çalışabiliyor. WiFi destekli modelei 299 Avro'dan satışa sunulan tabletin, WiFi + 3G destekli modeli ise 399 Avro'dan bulunabiliyor.