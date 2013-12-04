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Viral MomentCam ile karikatürlere konu olun

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Viral MomentCam ile karikatürlere konu olun

Çinli sanatçı ve mühendislerden oluşan bir grup tarafından geliştirilen ve ilk izlenimleri oldukça iyi olan Viral MomentCam, Android ve iOS için yayınlandı.

Ücretsiz ve reklamlardan arınmış bir şekilde sunulan uygulama, portre fotoğrafınızı çekerek karikatür vücutlara yerleştirmenizi sağlıyor. Ancak diğer uygulamalardan farklı olarak karikatür tasarımının her noktasını dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz daha komik temalar oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra oluşturduğunuz bu tasarımları sosyal ağlarda da paylaşabiliyorsunuz. 





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kemaloztin 5 yıl
Guzele benziyor denerim
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hukuksever 5 yıl
Denedim güzel eğlenceli bişey
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