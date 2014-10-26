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VisionTek yüksek yazma hızlarına ulaşan USB SSD belleklerini satışa sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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VisionTek yüksek yazma hızlarına ulaşan USB SSD belleklerini satışa sundu

SSD ürünlerinin son dönemde daha küçük boyutlara indirgenmesi, kullanım alanı olarak da farklı konseptlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlara en iyi örnek USB SSD bellekler. 

Ortalama bir flash bellek boyutlarında olan bu ürünler içerisinde farklı kapasitelerde SSD sürücüleri barındırıyor ve genelde USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanıyor. VisionTek ise bu alanda en hızlılardan birisini satışa sunduğu iddiasında. 

VisionTek USB Pocket SSD ürünü 120GB veya 240GB kapasite ile geliyor. Belleklerdeki eksik kalan 8GB ve 16GB'lık alan ise gerçek zamanlı hata düzeltme sistemleri için ayrılmış. 

LSI Sandforce kontrolcüsüna sahip olan ürünün bu sayede yazma hızı 440MB/s, okuma hızı ise 455MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele 4K erişim hızları ise 39 000 IOPS seviyesine çıkabiliyor. Ürün USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanıyor. 

Uçaklarda kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilen gövde oldukça da hafif bir yapı sunuyor. Belleğe Windows 8.1 işletim sistemi yükleyerek tüm sisteminizi beraberinizde taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca Boot Camp sürücülerini kurarak Mac cihazınız için de taşınabilir bir Windows diskine sahip olabilirsiniz. 

VisionTek USB Pocket SSD ürünleri 120GB kapasiteli versiyon 110$, 240GB kapasiteli versiyon ise 175$ olarak satışa sunulmuş durumda. Pek çok ülkeye de kargo imkanı mevcut.  


Kaynak:https://www.visiontek.com/solid-state-drives/visiontek-usb-pocket-ssd-120gb-detail.html
https://www.visiontek.com/solid-state-drives/visiontek-usb-pocket-ssd-120gb-detail.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Üzerinde VisionTek yazsa da bahsedilen usb bellek aslında Mushkin Ventura Ultra modeli, youtube'a bakarsanız hem teknoseyir hemde shiftdelete incelemesini yaptı bu belleğin.
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Gece772 5 yıl
Ürün sitesi güzel....
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arel.gr 5 yıl
secenek sunumlarina gore fiyatlari guzel....
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MrKemal17 5 yıl
Fiyatı uygun.
Herhangi bir flashdiske Windows 8 kurabiliyor muyuz?
Sandisk 32GB Usb2.0 flashdiske win8 kurulur mu?
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BARIŞ55 5 yıl MrKemal17
MrKemal17

Fiyatı uygun.

Herhangi bir flashdiske Windows 8 kurabiliyor muyuz?
Sandisk 32GB Usb2.0 flashdiske win8 kurulur mu?

Kuruluyor ama uğraşmanız lazım.

Ayrıca belleğinizin de ömründen yer. Haberiniz olsun.
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black_flood 5 yıl
" Fiyat olarak fena değilmiş.
Şöyle bilgisayarda 3-4 gb sıralı, 250-300 mb 4kb okuma yazma yapan SSD yapsalarda ilerideki oyun ve programlara hazır olsa. "
usb 3.0' ında limiti bir yere kadar gelişmekte olan thunder bolt mimarisi ile ancak dediklerinin mümkünatı var usb 3.0 ile imkansız tıpkı mekanik disklerin sata 1,2,3 diye ilerletmelerine karşın tıkandıkları gibi usb mimariside tıkanmanın eşiğine gelmiş durumda.
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ø 5 yıl
Fiyat olarak fena değilmiş.

Şöyle bilgisayarda 3-4 gb sıralı, 250-300 mb 4kb okuma yazma yapan SSD yapsalarda ilerideki oyun ve programlara hazır olsa.
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W O M B A T 5 yıl


EDIT:Düzeltildi.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Iyiymiş.
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Elsa 5 yıl
Fiyatları fena değil
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