VisionTek yüksek yazma hızlarına ulaşan USB SSD belleklerini satışa sundu





SSD ürünlerinin son dönemde daha küçük boyutlara indirgenmesi, kullanım alanı olarak da farklı konseptlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlara en iyi örnek USB SSD bellekler.





Ortalama bir flash bellek boyutlarında olan bu ürünler içerisinde farklı kapasitelerde SSD sürücüleri barındırıyor ve genelde USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanıyor. VisionTek ise bu alanda en hızlılardan birisini satışa sunduğu iddiasında.





VisionTek USB Pocket SSD ürünü 120GB veya 240GB kapasite ile geliyor. Belleklerdeki eksik kalan 8GB ve 16GB'lık alan ise gerçek zamanlı hata düzeltme sistemleri için ayrılmış.





LSI Sandforce kontrolcüsüna sahip olan ürünün bu sayede yazma hızı 440MB/s, okuma hızı ise 455MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Rastgele 4K erişim hızları ise 39 000 IOPS seviyesine çıkabiliyor. Ürün USB 3.0 üzerinden bilgisayara bağlanıyor.





Uçaklarda kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilen gövde oldukça da hafif bir yapı sunuyor. Belleğe Windows 8.1 işletim sistemi yükleyerek tüm sisteminizi beraberinizde taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca Boot Camp sürücülerini kurarak Mac cihazınız için de taşınabilir bir Windows diskine sahip olabilirsiniz.





VisionTek USB Pocket SSD ürünleri 120GB kapasiteli versiyon 110$, 240GB kapasiteli versiyon ise 175$ olarak satışa sunulmuş durumda. Pek çok ülkeye de kargo imkanı mevcut.

https://www.visiontek.com/solid-state-drives/visiontek-usb-pocket-ssd-120gb-detail.html