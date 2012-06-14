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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone, sinyal artıran ve güneş enerjisi sunan şemsiye konseptini tanıttı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone İngiltere, özellikle festival alanlarında katılımcıların elektrik ve sinyal ihtiyacını karşılayacak yenilikçi konsepti Booster Brolly'yi tanıttı.

Firmanın mobil iletişim alanındaki son yeniliği olan Booster Brolly, Londra Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirildi. 

Şemsiye üzerinde pek çok fonksiyon barındırıyor. Şemsiyenin üst kısmı 12 adet hafif silikon güneş panellerinden oluşuyor. Panelden gelen enerji bir seri yüksek yoğunluklu elektrik üreten bir yarıiletken vasıtasıyla elektriğe dönüştürülüyor. Bir regülatör ile de tutacak kısmındaki bataryalar şarj ediliyor veya USB üzerinden harici bir cihaz da şarj edilebiliyor.

En uç kısımda bulunan anten ise bu enerjinin bir kısmını kullanarak, düşük güçte ağ sinyalleri yayıyor ve kullanıcının akıllı telefonu için maksimum çekim alanı oluşturuyor. Şemsiyenin karbon fiber gövdesi tüm bu işlemlerin ana desteğini oluşturuyor. 

Şemsiyede bir LED fener ve bir de eller serbest telefon kaidesi bulunuyor. Booster Brolly ilk olarak gelecek haftaki Isle of Wight festivalinde denenecek.

Enerji kaynağını güneşten elde etmesi nedeniyle başarılı olabilecek bir konsept olduğu görülen şemsiye, bunun yanında sinyal artırıcı düzeneği ile de epey bir tartışılacak gibi görünüyor.

http://blog.vodafone.co.uk/2012/06/13/vodafone-booster-brolly/ Yorum Yaz
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FB®h Pozitif 6 yıl en beğenilen
Şimşek filan çakarken bununla dışarı çıkmamak lazım.Kömür gibi olursunuz.
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sticer12 6 yıl
gerçekten ama işe yarıyorsa çok iyi bi iş çıkarmış olurlar
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octaduce888 6 yıl
Sinyal artırıcı falan olmasa aslında çok güzel. Kumsala kuracaksın bunu sen yüzerken şarz edecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 6 yıl
Aklıma şu geldi keramet şemsiyede...

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RevivaL 6 yıl
Aklıma Jim Carrey'nin Aman Tanrım'daki şemsiyesi geldi
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sis651 6 yıl
Arkamızda biri baz istasyonu taşıyor diye bağırır, halk üstümüze bir çullanır, ahanda size bir linç girişimi. :D
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MxFxOx 6 yıl
sinyal artırma özelliği düşündürücü harbiden bişey yapıyorlar pişmiş aşa su katıyorlar
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MxFxOx 6 yıl
siyah bantların güneş enerji panelleri olması lazım iyi düşünmüşler
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alikiziltoprak 6 yıl
Sinyal artırıcı falan olmasa aslında çok güzel. Kumsala kuracaksın bunu sen yüzerken şarz edecek. Bir yandan da cepnet ile internette takılacaksın :) Güzel olurdu valla..

Ama madem yaptınız doğaya saygılı bir ürün, insan sağlığı konusunda da bir şeyler düşünülebilirdi.

Ben olabildiğince kablolarla takılmaya çalışıyorum. Ne kadar sinyal o kadar "risk of death" ...
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alito 6 yıl
resimdeki kıza yazık değil mi, baz istasyonunu kafanın üstünde taşımak gibi birşey aslında o şemsiye
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inexo 6 yıl
ayaklı baz
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met@lrock 6 yıl
kanser.avi
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CooL_ROMEO 6 yıl
Bunla 1 hafta dolaş tümör garanti . Keşke sinyal kapatma özelliği olsa . Edit:o ne bicim cumle
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napolyon94 6 yıl
tümör.avi
1 Yanıt Yanıtla +2
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artenis 6 yıl napolyon94
napolyon94

tümör.avi

Kesinlikle,

Ama kullanılacağı yerler var diğer taraftan
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