Vodafone, sinyal artıran ve güneş enerjisi sunan şemsiye konseptini tanıttı

Vodafone İngiltere, özellikle festival alanlarında katılımcıların elektrik ve sinyal ihtiyacını karşılayacak yenilikçi konsepti Booster Brolly'yi tanıttı.





Firmanın mobil iletişim alanındaki son yeniliği olan Booster Brolly, Londra Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirildi.





Şemsiye üzerinde pek çok fonksiyon barındırıyor. Şemsiyenin üst kısmı 12 adet hafif silikon güneş panellerinden oluşuyor. Panelden gelen enerji bir seri yüksek yoğunluklu elektrik üreten bir yarıiletken vasıtasıyla elektriğe dönüştürülüyor. Bir regülatör ile de tutacak kısmındaki bataryalar şarj ediliyor veya USB üzerinden harici bir cihaz da şarj edilebiliyor.





En uç kısımda bulunan anten ise bu enerjinin bir kısmını kullanarak, düşük güçte ağ sinyalleri yayıyor ve kullanıcının akıllı telefonu için maksimum çekim alanı oluşturuyor. Şemsiyenin karbon fiber gövdesi tüm bu işlemlerin ana desteğini oluşturuyor.





Şemsiyede bir LED fener ve bir de eller serbest telefon kaidesi bulunuyor. Booster Brolly ilk olarak gelecek haftaki Isle of Wight festivalinde denenecek.





Enerji kaynağını güneşten elde etmesi nedeniyle başarılı olabilecek bir konsept olduğu görülen şemsiye, bunun yanında sinyal artırıcı düzeneği ile de epey bir tartışılacak gibi görünüyor.