Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı

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Alman üretici Volkswagen, geçtiğimiz yıl Wörthersee etkinliğinde konsept olarak karşımıza çıkardığı Golf GTI TCR hot hatch modelini bugün üretime hazır haliyle yeniden sahneye çıkardı. Markanın TCR yarışlarındaki pist odaklı temsilcisinden ilham alan otomobil Almanya’da ön siparişe açıldı ve fiyatı 38 bin 950 euro’dan başlıyor.

Pist dışında kullanılmaya uygun olarak tasarlanan Volkswagen Golf GTI TCR modeli, Golf GTI Performance ve Golf R arasındaki boşluğu dolduruyor. Otomobilin kaputunun altında 286 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor yer alıyor. Motorla eşlenen 7 ileri DSG üretilen gücü ön tekerleklere iletiyor. Bu sayede araç 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor. Golf GTI TCR’ın 250 km/s olan maksimum hızı opsiyonel olarak 260 km/s’e yükseltilebiliyor.

Yeni Volkswagen Golf GTI TCR’ın gövdesinde bir takım kozmetik güncelleme göze çarpıyor. Ön tampon lipi, marşpiyel ekleri, spoiler ve yeni difüzör bu modele özel parçalar arasında yer alıyor. 18 inç jantlar, siyah ayna kapakları, LED farlar, ön diferansiyel kilidi ve delikli fren diskleri de Golf GTI TCR’ın diğer özelliklerinden.

Opsiyonlar arasında yarı slick lastikler de var

Yeni Volkswagen Golf GTI TCR’ı standart haliyle satın almak istemeyen müşteriler için bal peteği şeklinde çıkartmalar, siyah tavan ve karbon ayna kapakları gibi opsiyonlar mevcut. Bunun yanı sıra farklı özellikleri bir araya getiren iki opsiyon paketi mevcut. Bu paketlerden ilki DCC adaptif süspansiyon, daha sportif arka amortisörler ve 235/35 lastiklerle çevrili 19 inç jantlardan oluşuyor. İkinci pakette ise aynı özelliklere yarı slick lastikler ve hırsızlığa karşı ekstra tekerlek kilitleri ekleniyor.

Yeni Volkswagen Golf GTI TCR’ın kapılarında TCR logosunu asfalta yansıtan bir aydınlatma bulunuyor. Kabin tarafında ise spor direksiyon, mikro fiber ve kumaş koltuk döşemeleri, dijital gösterge paneli ve genele yayılan kırmızı detaylar dikkat çekiyor. Otomobilin fiyatı Almanya’da 38 bin 950 euro’dan başlıyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/golf-with-the-genes-of-a-race-car-advance-sales-of-golf-gti-tcr-commence-4570