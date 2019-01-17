Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu

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Otomotiv sektörünün köklü temsilcilerinden Ford, geçtiğimiz yıllarda 2022 yılına kadar ürün gamına 16 elektrikli araç ekleyeceğini açıklamıştı. Yaklaşık 500 km menzile sahip bir crossover ile başlayacak elektrik dönüşümü içerisinde F-150’nin hibrit versiyonu da yer alıyordu.

Aradan geçen zaman Rivian’ın tamamen elektrikli pickup’ı gibi iddialı rakipleri de beraberinde getirdi. Bu durum ABD merkezli üreticinin planlarını değiştirmesine neden oldu ve Ford, F-Serisi pickup modellerinin tamamen elektrikli versiyonunu piyasaya sürmek istediğini dün resmi olarak duyurdu.

Söz konusu açıklama Ford CEO’su Jim Hackett’tan geldi. Uluslararası otomotiv endüstrisini konu alan bir konferansta konuşan Hackett, “Ford F-Serisi’ni hibrit ve tam elektrikli versiyonlarla dönüşümün bir parçası yapacağız” dedi. Bu açıklamadan F-150’nin hibrit versiyonuyla ilgili planların aynen devam ettiğini, fakat sonrasında tamamen elektrikli bir F-150’nin de ürün gamına ekleneceği anlaşılıyor.

Yeni Focus dahil tüm modeller elektriklendirilecek

Elektrikli F-150 pickup’ın ne zaman üretileceği henüz belli değil. Zira ABD merkezli üreticinin ürün gamını elektriklendirme konusundaki planları fazlasıyla büyük. Şirket, yeni Focus da dahil olmak üzere gelecek tüm modellerin elektriklendirilmiş motor seçeneğine sahip olacağını duyurdu. Yani Ford’un bundan sonraki tüm modellerinde en az bir hafif hibrit, hibrit, PHEV veya tam elektrikli motor seçeneği sunulacak.

https://www.engadget.com/2019/01/17/ford-fully-electric-f-series-pickup-truck/