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Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!

Alman basınında büyük yankı uyandıran habere göre Volkswagen, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki müşterilerine kullanılmış test aracı sattı. Şimdilik 6,700 civarında olan sayının artabileceği söyleniyor.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!
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Milyarlarca dolar ceza ödemesine neden olan Dieselgate skandalının izlerini hala üstünden atamayan Volkswagen, şu sıralar yeni bir skandalla gündemde. Alman basınında büyük yankı uyandıran habere göre Volkswagen, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 7000 civarında kullanılmış aracı sıfır olarak sattı.

Volkswagen’in söz konusu araçları yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi sattığı henüz bilinmiyor. Bayilerde sıfır niyetine satılan 6,700 aracın kullanılmış test araçları olduğu belirtildi. Bunlardan 4 bin adetinin Almanya’daki müşterilere, geri kalanının da Avrupa’daki diğer ülkeler ve Kuzey Amerika’daki müşterilere satıldığı da gelen bilgiler arasında.

Araç sayısı çok daha fazla olabilir 

Volkswagen, 2006 ve 2018 yılları arasında 6,700 test aracının satıldığını onayladı. Fakat Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre sadece 2010 ve 2015 yılları arasında satılan “belirsiz üretim statüsüne” sahip 9 bin araç mevcut. Olayı araştıran Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), Volkswagen’in otomobilleri geri çağırmasına hükmetti. Ancak geri çağırma süreci çok karışık olacağı için araçların geri satın alınacağı söyleniyor.

Volkswagen Grubu’na ait diğer markalarda böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Alman üreticinin geri çağırdığı her bir araç için ceza yemesi muhtemel görünüyor.


http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-versuchsautos-verkauft-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-a-1242967.html Yorum Yaz
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zahidow 5 ay en beğenilen
Her türlü geçiriyor tebrik etmek lazım
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axellus1 5 ay
Kapı sesi tok olsun yeter :)))))))
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lalale 5 ay
Tok ses için değer, gerekirse 2854 kez kullanılmış olsun kalite yinede
yaşasın vw oley
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DH Misafiri 5 ay
Geri satın alma derken ? Tüketici kanununa göre bu seçimlik hak tüketiciye verilmiş durumda: Tüketici isterse aracını yeni ve sorunsuz bir modeli ile değiştirilmesini isteyebilir.
Euro 3TL iken alınan araç Euro 6TL olunca geri satın alınacağında aracın bugünkü fiyatımı göz önüne alınacak ? Yoksa satın alındığındaki TL fiyatımı ? Bu sorun tüketiciye zarar verir.
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FlyingUnderpants 5 ay
Cift kavrama teknolojisini Mercedes sorunsuz sunarken, VW DSG`yi ucuz bilesenler ile urettigi icin yillarca musterisini magdur etti. Bora ve Passat uzun sure kullanmis biri olarak bir daha VW almam. Bora`da duz vites sanziman 3. yilinda komple degisti, Passat sert plastikten daha ilk yilindan itibaren her kasis ve cukurda citir citir ses geldi. Cam otomatigi bozuldu, cam citasi kirildi cam iceri dustu vs. vs. Mazda 3 var suan, sorunsuz, sessiz, yag gibi akiyor.
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ilteris_ 5 ay
Das Skandal
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Ali GÜLER 5 ay
Hadi bakalım fanboylar bunu da açıklayın
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Cinscat 5 ay Ali GÜLER
Arabam satılsın Passat almayı düşünüyorum. Onların çöpe attığı araba burada 20 30 bin euro. Arabaları yanlış ülkelere satmışlar türkiyeye gönderseler kimse uyanmazdı
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BLADEEEE 5 ay
Bize getirsinler. Bizde kullanılmış araç sıfırından pahalı.
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zolzauza 5 ay
Ne hile hurdaya nede ceza yemeye doymadılar mazoşistlik var demekki :)
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3dfx 5 ay
"Sifir niyetine satildi" o zaman onemli olan niyet diyoruz.
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lvlono 5 ay
sac bu, alttan gerektiği kadar vur çekici düzelsin. vurmak için köpüğü sökmen lazım. söktüğünü de geri koyamıyorsun. ya yekpare sökülemediğinden ya da döşemeyi tam oturtamadığından.
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lvlono 5 ay
Kullanılmış değil de düzeltilmiş Golf satmışlar. Doğuş Oto'nun açık stok alanında yani ithal edilen, satış bekleyen araçların, korunaksız açık arazide dururken DOLU'ya maruz kalıp tavanlarda göçük oluşmasından ötürü düzeltilmesi diyelim. Tamam tavandaki göçükler giderilmiş fakat iç tarafta döşemeyi söküp düzeltilen tavan sacına yapışık olan köpük izolasyon malzemesi, yerine koyulmamış. Doğal olarak, yazın tepen yanar,kışın ısınamazsın araç içinde. Buna da Türk kurnazlığı diyelim. Tabiki bunların hepsi söylenti :)
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pokezoom 5 ay
Tok kapı sesini seven müşteriye tok diye sesi vermiş firma :D
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