Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!

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Milyarlarca dolar ceza ödemesine neden olan Dieselgate skandalının izlerini hala üstünden atamayan Volkswagen, şu sıralar yeni bir skandalla gündemde. Alman basınında büyük yankı uyandıran habere göre Volkswagen, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 7000 civarında kullanılmış aracı sıfır olarak sattı.

Volkswagen’in söz konusu araçları yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi sattığı henüz bilinmiyor. Bayilerde sıfır niyetine satılan 6,700 aracın kullanılmış test araçları olduğu belirtildi. Bunlardan 4 bin adetinin Almanya’daki müşterilere, geri kalanının da Avrupa’daki diğer ülkeler ve Kuzey Amerika’daki müşterilere satıldığı da gelen bilgiler arasında.

Araç sayısı çok daha fazla olabilir

Volkswagen, 2006 ve 2018 yılları arasında 6,700 test aracının satıldığını onayladı. Fakat Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre sadece 2010 ve 2015 yılları arasında satılan “belirsiz üretim statüsüne” sahip 9 bin araç mevcut. Olayı araştıran Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), Volkswagen’in otomobilleri geri çağırmasına hükmetti. Ancak geri çağırma süreci çok karışık olacağı için araçların geri satın alınacağı söyleniyor.

Volkswagen Grubu’na ait diğer markalarda böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Alman üreticinin geri çağırdığı her bir araç için ceza yemesi muhtemel görünüyor.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-versuchsautos-verkauft-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-a-1242967.html