Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!

Volkswagen’in söz konusu araçları yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi sattığı henüz bilinmiyor. Bayilerde sıfır niyetine satılan 6,700 aracın kullanılmış test araçları olduğu belirtildi. Bunlardan 4 bin adetinin Almanya’daki müşterilere, geri kalanının da Avrupa’daki diğer ülkeler ve Kuzey Amerika’daki müşterilere satıldığı da gelen bilgiler arasında.
Araç sayısı çok daha fazla olabilir
Volkswagen, 2006 ve 2018 yılları arasında 6,700 test aracının satıldığını onayladı. Fakat Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre sadece 2010 ve 2015 yılları arasında satılan “belirsiz üretim statüsüne” sahip 9 bin araç mevcut. Olayı araştıran Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), Volkswagen’in otomobilleri geri çağırmasına hükmetti. Ancak geri çağırma süreci çok karışık olacağı için araçların geri satın alınacağı söyleniyor.
Volkswagen Grubu’na ait diğer markalarda böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. Ancak Alman üreticinin geri çağırdığı her bir araç için ceza yemesi muhtemel görünüyor.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-versuchsautos-verkauft-staatsanwaltschaft-prueft-ermittlungen-a-1242967.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Euro 3TL iken alınan araç Euro 6TL olunca geri satın alınacağında aracın bugünkü fiyatımı göz önüne alınacak ? Yoksa satın alındığındaki TL fiyatımı ? Bu sorun tüketiciye zarar verir.
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