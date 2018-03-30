Volkswagen, dizel araçlara değişim garantisi veriyor

Alman üretici, bu garantiyle birlikte bayilerinden yeni dizel araç alacak müşterilerin dizel yasağı gelse bile hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarının teminatını veriyor. Volkswagen’in açıkladığına göre, dizel araç sahipleri eğer yaşadıkları veya çalıştıkları şehirde dizel yasağıyla karşılaşırsa, araçlarını kanunlara uygun başka bir araçla değiştirebilecek.
3 yıl geçerli olacak
Eğer sürücünün aracı trafikten men edilirse, seçili Volkswagen bayisine gidip German Automobile Trust tarafından belirlenen fiyattan aracını geri verebilecek. Müşteri daha sonrasında dilerse bu parayı yasaktan etkilenmeyen bir modeli satın almak için kullanabilecek. Alman Garantisi, 1 Nisan ile yıl sonuna kadar satın alınan modelleri kapsayacak. Geçerliliği ise satın alma tarihinden itibaren 3 yıl olacak.
"Motorlarımız en temizler arasında"
Volkswagen’in satış ve pazarlama patronu Thomas Zahn’a göre, şirketin araçları pazardaki en temiz motorlara sahip araçlar arasında yer alıyor. Zahn, bu garantiyle birlikte müşterilerin gönül rahatlığıyla dizel araç satın almalarını teşvik ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda güçlü bir partner olarak daime müşterilerinin yanında olduklarını söylüyor.
https://www.carscoops.com/2018/03/vw-promises-buy-back-diesels-event-driving-ban/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok temizse Euro 7 bilmem ne yapın o zaman yiyorsa
Yalandan kim ölmüş...
Sen bir kere o imajini emisyon skandallariyla yerle bir ettin. Bundan sonra boyle bir demece totomla gülerim artik...
nedeni ise emisyon değerleri ve buna baglı olarak açılan davalar ,
gördüğüm kadarıyla bunu da reklam olarak kullanmaya karar vermişler
Kaldı ki Almanya ticari araçlar için de yasağı kapsama alanı içine alıyor, yani Mercedes boşuna elektrikli ticari araç üretmeye başlamadı. Eski ortağı VW de bu yola başvuruyor ama öncelik Almanya piyasası.
Fiat bu konuda zorlanmaz çünkü partneri Tofaş arge çalışmaları yaparak elektrikli ticari araç modellerini hazırladı. Seri üretim yok sadece.
Almanya ve Fransa böyle bir karar aldıktan sonra diğer birlik ülkeleri de bu kurallara (sonra da olsa) uyacak efendi efendi.
Bizim gibi ülkelerde dizel mizel bitmez, LPG de bitmez çünkü vergi hepsinde yüksek. Yakın zamanda (son zamlarla başladı) dizelin tasarruflu motor mantığı iyice bitecek ve fiyatı benzine göre yakın olacak.
Zaten dizel aracın ağır bakım masrafı benzinliden daha fazla.
Şahsen benzinli araç kullanıyorum ve bu yüzden sıkıntılı olduğu için de LPG almıyorum.
Burası Türkiye Doğuş oto ne derse o oluyor bu garanti burada işlemez işlese bile aracı değerinin yarısına geri alırlar :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5352 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
volkswagen dizel, dizel yasağı ve