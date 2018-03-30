Volkswagen, dizel araçlara değişim garantisi veriyor

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Alman otomobil devleri, ülkelerindeki muhtemel dizel yasaklarına karşı müşterilerin içini rahatlatmak için adım atmaya devam ediyor. BMW’den sonra şimdi de Volkswagen müşterilerine “Alman Garantisi” adı altında değişim sözü veriyor.

Alman üretici, bu garantiyle birlikte bayilerinden yeni dizel araç alacak müşterilerin dizel yasağı gelse bile hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarının teminatını veriyor. Volkswagen’in açıkladığına göre, dizel araç sahipleri eğer yaşadıkları veya çalıştıkları şehirde dizel yasağıyla karşılaşırsa, araçlarını kanunlara uygun başka bir araçla değiştirebilecek.

3 yıl geçerli olacak

Eğer sürücünün aracı trafikten men edilirse, seçili Volkswagen bayisine gidip German Automobile Trust tarafından belirlenen fiyattan aracını geri verebilecek. Müşteri daha sonrasında dilerse bu parayı yasaktan etkilenmeyen bir modeli satın almak için kullanabilecek. Alman Garantisi, 1 Nisan ile yıl sonuna kadar satın alınan modelleri kapsayacak. Geçerliliği ise satın alma tarihinden itibaren 3 yıl olacak.

"Motorlarımız en temizler arasında"

Volkswagen’in satış ve pazarlama patronu Thomas Zahn’a göre, şirketin araçları pazardaki en temiz motorlara sahip araçlar arasında yer alıyor. Zahn, bu garantiyle birlikte müşterilerin gönül rahatlığıyla dizel araç satın almalarını teşvik ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda güçlü bir partner olarak daime müşterilerinin yanında olduklarını söylüyor.





https://www.carscoops.com/2018/03/vw-promises-buy-back-diesels-event-driving-ban/