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Volkswagen, dizel araçlara değişim garantisi veriyor

Volkswagen, ülkesindeki muhtemel dizel yasaklarına karşı yeni bir adım atıyor. Alman üretici, yeni dizel araç satın alacak müşterilerine yasakla karşılaşmaları durumunda geri alma garantisi veriyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen, dizel araçlara değişim garantisi veriyor
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Alman otomobil devleri, ülkelerindeki muhtemel dizel yasaklarına karşı müşterilerin içini rahatlatmak için adım atmaya devam ediyor. BMW’den sonra şimdi de Volkswagen müşterilerine “Alman Garantisi” adı altında değişim sözü veriyor.

Alman üretici, bu garantiyle birlikte bayilerinden yeni dizel araç alacak müşterilerin dizel yasağı gelse bile hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarının teminatını veriyor. Volkswagen’in açıkladığına göre, dizel araç sahipleri eğer yaşadıkları veya çalıştıkları şehirde dizel yasağıyla karşılaşırsa, araçlarını kanunlara uygun başka bir araçla değiştirebilecek.

3 yıl geçerli olacak 

Eğer sürücünün aracı trafikten men edilirse, seçili Volkswagen bayisine gidip German Automobile Trust tarafından belirlenen fiyattan aracını geri verebilecek. Müşteri daha sonrasında dilerse bu parayı yasaktan etkilenmeyen bir modeli satın almak için kullanabilecek. Alman Garantisi, 1 Nisan ile yıl sonuna kadar satın alınan modelleri kapsayacak. Geçerliliği ise satın alma tarihinden itibaren 3 yıl olacak.

"Motorlarımız en temizler arasında" 

Volkswagen’in satış ve pazarlama patronu Thomas Zahn’a göre, şirketin araçları pazardaki en temiz motorlara sahip araçlar arasında yer alıyor. Zahn, bu garantiyle birlikte müşterilerin gönül rahatlığıyla dizel araç satın almalarını teşvik ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda güçlü bir partner olarak daime müşterilerinin yanında olduklarını söylüyor.



https://www.carscoops.com/2018/03/vw-promises-buy-back-diesels-event-driving-ban/ Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Geri aldığı araçları da bize kakalar ileride
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Thesix 1 yıl
Ekranın yarısı reklam. Ne like butonu görünüyor nede kullanıcı nickleri resmen rezillik illa opera tarayıcı mı kullanalım [:\-]
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Ekranın yarısı reklam. Ne like butonu görünüyor nede kullanıcı nickleri resmen rezillik illa opera tarayıcı mı kullanalım [:\-]...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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haberelectro 1 yıl
Dizel kullerinden dogacak.
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MaDMaxiBo 1 yıl
Yasak sınırlı olur diye güveniyorlar. O zaman da baskı yapacaklar yasak ertelensin esnek olsun diye. Almanyanın lokomotifi biziz diyecekler. Vs vs
Çok temizse Euro 7 bilmem ne yapın o zaman yiyorsa
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tafo0911 1 yıl
Motorlarimiz en temizler arasinda

Yalandan kim ölmüş...
Sen bir kere o imajini emisyon skandallariyla yerle bir ettin. Bundan sonra boyle bir demece totomla gülerim artik...
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pixelbs 1 yıl
VW ABD de 350 000 dizel aracı 7mlr dolar ödeyerek sahiplerinden geri satın aldı ,
nedeni ise emisyon değerleri ve buna baglı olarak açılan davalar ,
gördüğüm kadarıyla bunu da reklam olarak kullanmaya karar vermişler
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khytr89 1 yıl
Beyler dizel bitti diye bir sey yok. Zaten avrupanin yasagindan euro 6 motorlar etkilenmiyor 2021 yilina kadar. Ondan sonra euro 7 icin daha farkli bir co2 salinim miktari var. Onu da su an en yakin renault yapmaya calisiyor. O kadar kamyon otobus minibus var. Dizelin silinmesi icin rahat 30 yil var eger uretiler ciddi bir kampanya yapmazsa ya da elektirik donusum kitleri uretilmezse
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K_Spartakus 1 yıl khytr89
Tabii ki dizel bitmiyor ama Almanya ve Fransa tamamen yasakladıktan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde uygulatabilecekler.
Kaldı ki Almanya ticari araçlar için de yasağı kapsama alanı içine alıyor, yani Mercedes boşuna elektrikli ticari araç üretmeye başlamadı. Eski ortağı VW de bu yola başvuruyor ama öncelik Almanya piyasası.
Fiat bu konuda zorlanmaz çünkü partneri Tofaş arge çalışmaları yaparak elektrikli ticari araç modellerini hazırladı. Seri üretim yok sadece.
Almanya ve Fransa böyle bir karar aldıktan sonra diğer birlik ülkeleri de bu kurallara (sonra da olsa) uyacak efendi efendi.
Bizim gibi ülkelerde dizel mizel bitmez, LPG de bitmez çünkü vergi hepsinde yüksek. Yakın zamanda (son zamlarla başladı) dizelin tasarruflu motor mantığı iyice bitecek ve fiyatı benzine göre yakın olacak.
Zaten dizel aracın ağır bakım masrafı benzinliden daha fazla.
Şahsen benzinli araç kullanıyorum ve bu yüzden sıkıntılı olduğu için de LPG almıyorum.
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RANCH SOS 1 yıl
Explorer da kullansan, mozilla da kullansan, chrome da kullansan, opera da kullansan hepsi için reklam engelleyici mevcut.
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zwartevis 1 yıl
4 sene sonra yasaklanırsa ne olacak?
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needacar 1 yıl
Nafile çabalar, Almanlar için dizel bitmiştir. Bizim gibi ülkelere kampanya altında iteklerler 😘
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zolzauza 1 yıl
Dieselgate e rağmen en temiz araçlar bizde demesine gülsem mi ağlasam mı bilemedim :)
Burası Türkiye Doğuş oto ne derse o oluyor bu garanti burada işlemez işlese bile aracı değerinin yarısına geri alırlar :)
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nsar 1 yıl TSY
Mercedes?
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volkswagen dizel, dizel yasağı ve
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