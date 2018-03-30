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Uber, ölümlü kazada hayatını kaybeden yayanın ailesiyle uzlaştı

Sürücüsüz araçlarından birinin Arizona'da bir yayaya çarparak ölmesine neden olan Uber mağdur kadının ailesi ile anlaştı. Ayrıca kazayla ilgili araçtaki sensör sayısı hakkında ilginç bir iddia da var.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Uber'e ait sürücüsüz aracın yaşadığı ölümlü kazayla ilgili soruşturmanın bir süre daha devam etmesini beklenirken, şirket en azından hayatını kaybeden yayanın ailesiyle ilgili kısmı kapattı. Elaine Herzberg isimli yayanın kızı ve kocasıyla anlaşan Uber'in talihsiz kadının yakınlarıyla uzlaşmaya vardığı bildirildi.
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Beklenildiği gibi anlaşmanın detayları açıklanmazken, aile de meselenin çözüldüğünü düşündüğü için konuyla ilgili yorum yapmadı. Ancak bu durum Uber'in işin içinden sıyrıldığı anlamına gelmiyor. Şirket hiç olmazsa mağdurun ailesi tarafından açılabilecek olası bir dava tehlikesini oradan kaldırmış oldu. Yani artık bu konuda kafası rahat.

Uber otonom araçlarındaki sensör sayısını azalttı iddiası

Uber, ölümlü kaza sonrasında sürücüsüz araç testlerini süresiz olarak durdurmuştu. Genel kanı şirketin suçsuz olduğu yönünde olsa da yayınlanan son raporlar kazanın Uber'den kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Reuters kaynaklı habere göre Uber'in sürücüsüz araçlarındaki sensörlerin sayısını azaltması kazaya yol açmış olabilir.
Şirketin prototip Ford Fusion sedan otomobillerinden Volvo XC90 SUV modeline geçiş yaparken araçlarındaki LIDAR sensörlerinin sayısını azalttığı belirtildi. Bunun sonucunda da önceki nesile ve rakiplerine kıyasla daha fazla kör noktaya sahip olan sürücüsüz otomobilin yayayı algılayamayarak çarptığı düşünülüyor.

https://www.reuters.com/article/us-autos-selfdriving-uber-settlement/uber-reaches-settlement-with-family-of-autonomous-vehicle-victim-idUSKBN1H5092 Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Kör noktalı otonom sürüş olacağına hiiiiiç ihtimal vermiyorum.
Her yerde zaten 360 derece farkındalık sürekli takip yazıyor. İnsandan iyi güvenilir olması buna bağlanıyor.
Milyar dolarlık firma "2 sensör atalım da kör nokta bırakalım olsun" demez.
Çarptığı kadının kör noktada olma ihtimali yok. Kadın zaten arabanın önünde. Maks 30 dereceye bakıyor mesele.
Bozuk sensör olur anlarım. Ama kör nokta..... Çok basit kalıyor...
Kör noktalı otonom sürüş olacağına hiiiiiç ihtimal vermiyorum.Her yerde zaten 360 derece farkındalık sürekli takip yazıyor. İnsandan iyi güvenilir olması bu...
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nebulabado 1 yıl
Para nelere kadir.
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Cryin 1 yıl
şimdi bu domuz sürücü koltuğunda değil mi müdahele yapabilirmiş avel avel etrafa bakmasaymış

insanlık ne kadar aciz duruma düştü tembelleşti araba sürmeye hacetimiz yok şu otonom zımıbırtısını çok gereksiz buluyorum insanları git gide tembelleştirip salaklaştırıyorlar
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Merdomable 1 yıl
Birden çıkıyor yola, yol çok karanlık ve üstü de koyu renk, acep gece görüşü ya da kızılötesi vs bir sistem yok mudur?
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Jeopol 1 yıl
Turkiyede olsa olen kisinin ailesi niye aracin onune cikti diye tazminat oder
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CeyKalDa 1 yıl
orada insan hayatı kıymetli
en az 5.000.000 $ verirler
medeniyetin gözünü sevem
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dr.bahaeddin 1 yıl
herkes de Uber'e giydirme peşinde. Gecenin bir saatinde bisiklet ile yoldan karşı karşıya geçiyorsun. Hem de araba bir tümseği aşar aşmaz yaya ile karşılaşıyor. Neyin sensörü neyin kamerası algılasın kadını. Türkiye'de her gece aynı şekilde yola atlayan milyonlar var. Hem de simsiyah ceketiyle adamın 100 metre yakınına gelince fark ediyorsun. Yaya %100 suçlu. O nedenle anlaşmayı kabul etmişlerdir. Avukatlar vermiştir heralde o aklı.
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goldena 1 yıl
kaç para verdiler acaba
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_mp_ 1 yıl
talih kuşu vurmuş
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nebulabado 1 yıl
Para nelere kadir.
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Kör noktalı otonom sürüş olacağına hiiiiiç ihtimal vermiyorum.
Her yerde zaten 360 derece farkındalık sürekli takip yazıyor. İnsandan iyi güvenilir olması buna bağlanıyor.
Milyar dolarlık firma "2 sensör atalım da kör nokta bırakalım olsun" demez.
Çarptığı kadının kör noktada olma ihtimali yok. Kadın zaten arabanın önünde. Maks 30 dereceye bakıyor mesele.
Bozuk sensör olur anlarım. Ama kör nokta..... Çok basit kalıyor...
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St Batuhan 1 yıl
Asıl önem kazanan noktaya dair sonunda bir açıklama, daha doğrusu bir değerlendirme var. Baştan beri beklediğim nokta zira normalde lidar ın algılamaması gibi bir şey burada sıkıntı olur zaten sürücüsüz araçlar konusunda. Eğer orta noktası kör nokta oluyorsa da Uber çok başarısız bir atılım göstermiş ama kör noktadan öte sensörün bir şekilde düzgün işlev görmemesi ya da algılanan verinin yanlış bir değerlendirme ile yazılım tarafında sıkıntı olması düşündürüyor. Önemli bir kısım bu olayda.
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Otomobil, kaza ve
9 etiket daha uber otonom sürüş ölüm sürücüsüz araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler MPopüler
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