Uber, ölümlü kazada hayatını kaybeden yayanın ailesiyle uzlaştı

Uber'e ait sürücüsüz aracın yaşadığı ölümlü kazayla ilgili soruşturmanın bir süre daha devam etmesini beklenirken, şirket en azından hayatını kaybeden yayanın ailesiyle ilgili kısmı kapattı. Elaine Herzberg isimli yayanın kızı ve kocasıyla anlaşan Uber'in talihsiz kadının yakınlarıyla uzlaşmaya vardığı bildirildi.

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Beklenildiği gibi anlaşmanın detayları açıklanmazken, aile de meselenin çözüldüğünü düşündüğü için konuyla ilgili yorum yapmadı. Ancak bu durum Uber'in işin içinden sıyrıldığı anlamına gelmiyor. Şirket hiç olmazsa mağdurun ailesi tarafından açılabilecek olası bir dava tehlikesini oradan kaldırmış oldu. Yani artık bu konuda kafası rahat.

Uber otonom araçlarındaki sensör sayısını azalttı iddiası

sürücüsüz araç testlerini süresiz olarak durdurmuştu. Genel kanı şirketin suçsuz olduğu yönünde olsa da yayınlanan son raporlar kazanın Uber'den kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Reuters kaynaklı sensörlerin sayısını azaltması kazaya yol açmış olabilir. Uber, ölümlü kaza sonrasındasüresiz olarak durdurmuştu. Genel kanı şirketinyönünde olsa da yayınlanan son raporlar kazanın Uber'den kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Reuters kaynaklı habere göre Uber'in sürücüsüz araçlarındakisayısını azaltması kazaya yol açmış olabilir.

Şirketin prototip Ford Fusion sedan otomobillerinden Volvo XC90 SUV modeline geçiş yaparken araçlarındaki LIDAR sensörlerinin sayısını azalttığı belirtildi. Bunun sonucunda da önceki nesile ve rakiplerine kıyasla daha fazla kör noktaya sahip olan sürücüsüz otomobilin yayayı algılayamayarak çarptığı düşünülüyor.

https://www.reuters.com/article/us-autos-selfdriving-uber-settlement/uber-reaches-settlement-with-family-of-autonomous-vehicle-victim-idUSKBN1H5092