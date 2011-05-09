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Volkswagen özel tasarımlı Golf GTI Edition 35 modelinin resmi görüntülerini yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
87,1b
1
66
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, efsanevi modeli Golf GTI'ın 35. yılı şerefine özel bir versiyon hazırladı. Golf GTI Edition 35 adı verilen ve resmi tanıtımının 1 Haziran'da yapılması beklenen araca ait ilk görüntüler firma tarafından yayınlandı. Yeni bir ön tampona ve bu versiyona özel 35 işlemeli iç tasarım güncellemeleriyle gelen aracın motoru da revize edildi. Elde edilen bilgilere göre 2.0 litre hacmindeki benzinli TSI motor bu modelde 207 beygir yerine 232 beygir güç üretiyor.

Volkswagen'in 12 Mayıs'tan itibaren ön-sipariş taleplerini almaya başlayacağı Golf GTI Edition 35'in Almanya fiyatı 30,425 Avro seviyesinden başlayacak.


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Capt. Awesome 8 yıl
Araba falan sevmem ama bu Golf beni bitiriyor,süper bir makina.
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Mimar SaNAN 8 yıl
çok pahalı . hele bide TR girince iyice uçar fiyat . Keşke wolkswagende TR'ye fabrika açsa
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acbold 8 yıl
sharkemre
Shark45 Bu kadar kişi hayran kalmış ta normal modelin çizgilerinden aman aman bir farklılık ben göremiyorum.Bildiğin golf işte az da modifiyeli gibi.
+1907

aynen katılıyorum.
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funkmaster 8 yıl
Fiyat merak eden olursa direk söyleyeyim, 50 bin Euro civarı...
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goril929 8 yıl
golf ün 1984 mk1 modeline hastayım bizzat bende vardı 240 ı gördüm düzceye giderken bmw arabası olan arkadaslarımla kapısıyoduk bide modifiye çektinmi kralsın.
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bowers wilkins 8 yıl
golf akar diğerleri bakar. . .



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/678145/178E9627F22546E08EFCF3874ABA89A3.jpg[/image]
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muharrem.05 8 yıl
Gayet şık........
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Shark45 8 yıl

bowers wilkins

golf akar diğerleri bakar. . .



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/678145/178E9627F22546E08EFCF3874ABA89A3.jpg[/image]

Bence benzerleri içinde en çirkin performans aracı.
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drserk 8 yıl
ön tampon ve jantlar haricinde bir farkı yok ki özel tasarım olsun...
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Janti 8 yıl

drserk

ön tampon ve jantlar haricinde bir farkı yok ki özel tasarım olsun...

Katılıyorum, çok bir fark göremedim ben.
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smoothtouchdown 8 yıl
kliması varmı bunun?
bu arada çoluk cocuk doldu forum
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Fatih211 8 yıl

smoothtouchdown

kliması varmı bunun?
bu arada çoluk cocuk doldu forum

Haklısın.Senin gibi kliması varmı diye laf sokanlar nerde bu devirde
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
100 bin tl buna verecegime Dogan slx Galeri açarım
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peugeot-406 8 yıl
biraz daha farklı bir tasarım olabilirdi..paylşm içinsağol..
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Cehennemden_Cennete 8 yıl
Nesi şık olmuş yahu bunun? Sanki güncel Golf'e makyaj yapılmamıştı yepyeni bir Golf yaratılmış gibi konuşmussunuz. Tek artısı GTI ve özel seri olması. Tasarım yönünden pek bir artısı yok.
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Apple 8 yıl
Önü harika duruyor. Golfleri sevmem ama bu harbi olmuş.
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schweppes* 8 yıl
VW CC ler çok iyi esas , hastasıyız ailecek.
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Shift41 8 yıl
Çok klas bir araç.
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