Volkswagen özel tasarımlı Golf GTI Edition 35 modelinin resmi görüntülerini yayınladı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, efsanevi modeli Golf GTI'ın 35. yılı şerefine özel bir versiyon hazırladı. Golf GTI Edition 35 adı verilen ve resmi tanıtımının 1 Haziran'da yapılması beklenen araca ait ilk görüntüler firma tarafından yayınlandı. Yeni bir ön tampona ve bu versiyona özel 35 işlemeli iç tasarım güncellemeleriyle gelen aracın motoru da revize edildi. Elde edilen bilgilere göre 2.0 litre hacmindeki benzinli TSI motor bu modelde 207 beygir yerine 232 beygir güç üretiyor.

Volkswagen'in 12 Mayıs'tan itibaren ön-sipariş taleplerini almaya başlayacağı Golf GTI Edition 35'in Almanya fiyatı 30,425 Avro seviyesinden başlayacak.