VW ve Audi’nin popüler motoru “yağ” sorunu nedeniyle dava edildi

Tam Boyutta Gör Volkswagen ve Audi sahipleri, markaların en çok tercih edilen motorlarından biri olan EA888 2.0 litrelik turbo dört silindirli motorda ciddi bir yağ tüketimi sorunu yaşadıklarını iddia ederek ABD’de yeni bir toplu dava açtı. Davacılar, yaşadıkları rutin yağ eksiltme ihtiyacının daha büyük mekanik sorunların habercisi olduğunu ve üreticinin bu sorunu çözmediğini öne sürüyor.

Yağ yakma sorunu bir motor kusuru olabilir

Dava dilekçesinde, motorun piston halkalarının kusurlu olduğu ve fazla yağın yanma odasına sızdığı belirtiliyor. Bu yağın yanması sonucu oluşan karbon birikintilerinin pozitif krank havalandırma (PCV) valfini yapışkan hale getirdiği, bunun da krank basıncını artırarak contaların ve sızdırmazlık elemanlarının bozulmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Bu zincirleme etkinin çatlamış plastik yağ karterleri, sızdıran zamanlama kapakları ve kirlenmiş bujiler gibi sorunları beraberinde getirebileceği söyleniyor. Bazı sürücüler motorun sert çalışması, uyarı ışıkları ve hızlanma sorunları yaşadıklarını bildirirken yağ eksiltme sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Hani modeller etkileniyor?

Tam Boyutta Gör Dava kapsamına alınan araçlar 2018-2026 model yıllarını kapsıyor. Volkswagen tarafında Tiguan, Atlas, Passat ve Jetta GLI modelleri bulunurken Audi cephesinde Q3, Q5 ve Q7 modelleri listelenmiş durumda. Dolayısıyla sorun sadece performans odaklı araçlarda değil, ailelerin tercih ettiği SUV’ları ve crossover modellerinde de yaşanıyor.

Davacılar, sorunun garanti kapsamında olduğunu savunuyor ancak yetkili servislerin yalnızca arızalı parçaları “eşdeğer kusurlu parçalarla” değiştirdiğini iddia ediyor. Ayrıca, bu durumun araçların piyasa değerini düşürdüğü öne sürülüyor. Hukuki süreçte mahkeme, üreticinin tazminat sunmaya zorlanıp zorlanmayacağına karar verecek.

