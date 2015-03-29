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Volvo'dan "Hayat Boyası"

4 yıl
4,5b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'dan
 
Otomobil içindekiler yanında dışındakilerin güvenliği için de büyük çalışmalar yapan ve 2020 yılı için yeni ürettiği otomobiller içerisinde olası kazalardan dolayı kimsenin ölmeyeceği ya da ağır yaralanmayacağı vizyonunu koyan dünyaca ünlü üretici Volvo, bu sefer bisikletçilerin güvenliği için hazırladığı hayat boyasını görücüye çıkarttı.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden İngiltere'de yılda 19,000'den fazla bisiklet kullanıcısının trafik kazasına karıştığını belirten Volvo, bu noktada İngiltere merkezli tasarım firması Grey London ve Albedo 100 ortaklığında geliştirdiği yeni teknolojisiyle bisikletçilerin gece görünürlüğünü arttırmayı hedefliyor. Sprey şeklinde bisiklet yanında giyilen kıyafet ya da aksesuarlara da uygulanabilen hayat boyası, adının aksine şeffaf bir yapıda hazırlanmış ve çok güçlü yansıtıcı özelliğine sahip. Üzerinde reflektör birimi yer alan kıyafetlerden çok daha güçlü bir yansıtma kapasitesine ortaya koyan ve aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla gözlemlenebildiği üzere inanılmaz bir etkisi bulunan kaplama, yapısı gereği gündüz kullanımları için de herhangi bir olumsuz tasarım rahatsızlığı yaratmıyor.
Aktif olarak yıkanabildiği belirtilen ve uygulandıktan sonra 10 gün boyunca kullanılabilen hayat boyasının, şimdilik sadece İngiltere içerisinde satıldığı, yakın zaman içerisinde ise dünya çapında dağıtımının başlayabileceği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2015/3/28/8305033/volvo-reflective-spraypaint-cycling-lifepaint Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Bizde 2000 model s40 var eskisini bilmem fakat yenileri pek güvenilir gibime gelmiyor.

Bu boya yabancı ülkeler için geçerlidir bu ülkedekiler önüne bakmıyor ki boyayı görsün.
Bizde 2000 model s40 var eskisini bilmem fakat yenileri pek güvenilir gibime gelmiyor.Bu boya yabancı ülkeler için geçerlidir bu ülkedekiler önüne ba...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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rorschach_ 4 yıl
Bu markaya hastayım ya.
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mustafa1300 4 yıl
bu video neden ilerletilmiyor youtube linki alıp youtubeden izlemekten bıktım
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aycibin 4 yıl
medeni ülkeler için güzel ama bizim için gereksiz bir gelişme.gece değil gündüz gözüyle bile bisiklete binmek cesaret ister.hem bizdeki ayılar koca arabayı görmüyor bisikleti mi görecek?
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zippyengin 4 yıl
bu bildiğin rusların hız limiti radarlarının çektiği fotoğrafta plaka görünmesin diye plaka ya sıktıkları spray in değişik bir versiyonu.
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TheRECRUIT 4 yıl
pranklerde görürüz artık bunu sonuçta gece parlayan birşey daha korkunç olur
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Captain_Ivy 4 yıl
İyi korku filmi çekilir bu boyayla he
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ishguzar 4 yıl
Bence çok güzel bir ürün yapmışlar ve üstelik şu anda BEDAVA veriyorlar. Ayrıca sadece bisikletliler için değil gece karanlık yolda yürüyen yayalar için de oldukça yararlı.
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ayhanjan 4 yıl
Çok güzel ama sadece 10 günmü etkisi sürecek ..
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TheRECRUIT 4 yıl
? ?_? ??VOLVO GIFF US DIRETIDE ??_???
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WmGMD 4 yıl
Volvo ya hayranım ya lisanslı bir bisikletli olarak harika bir buluş. Çok yararlı olacağı kesin.
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ogzkrs 4 yıl
bu yüzden bayılıyorum bu markaya. Arkadaşlarım hep Vw, merco,bmw'den bahseder ben ise Volvo'dan.
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rorschach_ 4 yıl
Bu markaya hastayım ya.
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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Bizde 2000 model s40 var eskisini bilmem fakat yenileri pek güvenilir gibime gelmiyor.

Bu boya yabancı ülkeler için geçerlidir bu ülkedekiler önüne bakmıyor ki boyayı görsün.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Automobilista 4 yıl DaRKFoRCeS
Şaka yapıyorsunuz değil mi?
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