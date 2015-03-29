Volvo'dan "Hayat Boyası"

Otomobil içindekiler yanında dışındakilerin güvenliği için de büyük çalışmalar yapan ve 2020 yılı için yeni ürettiği otomobiller içerisinde olası kazalardan dolayı kimsenin ölmeyeceği ya da ağır yaralanmayacağı vizyonunu koyan dünyaca ünlü üretici Volvo, bu sefer bisikletçilerin güvenliği için hazırladığı hayat boyasını görücüye çıkarttı.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden İngiltere'de yılda 19,000'den fazla bisiklet kullanıcısının trafik kazasına karıştığını belirten Volvo, bu noktada İngiltere merkezli tasarım firması Grey London ve Albedo 100 ortaklığında geliştirdiği yeni teknolojisiyle bisikletçilerin gece görünürlüğünü arttırmayı hedefliyor. Sprey şeklinde bisiklet yanında giyilen kıyafet ya da aksesuarlara da uygulanabilen hayat boyası, adının aksine şeffaf bir yapıda hazırlanmış ve çok güçlü yansıtıcı özelliğine sahip. Üzerinde reflektör birimi yer alan kıyafetlerden çok daha güçlü bir yansıtma kapasitesine ortaya koyan ve aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla gözlemlenebildiği üzere inanılmaz bir etkisi bulunan kaplama, yapısı gereği gündüz kullanımları için de herhangi bir olumsuz tasarım rahatsızlığı yaratmıyor.

Aktif olarak yıkanabildiği belirtilen ve uygulandıktan sonra 10 gün boyunca kullanılabilen hayat boyasının, şimdilik sadece İngiltere içerisinde satıldığı, yakın zaman içerisinde ise dünya çapında dağıtımının başlayabileceği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2015/3/28/8305033/volvo-reflective-spraypaint-cycling-lifepaint