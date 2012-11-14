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Vuzix Smart Glasses M100 akıllı gözlükler tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
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12
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın büyük yankı uyandıran Google Glass giyilebilir bilgisayar konseptinin gelecek yıl sonlarında ticari olarak piyasada olması beklenirken, rakip ürünler elini çabuk tutmanın yollarını arıyor. Bunlardan birisi Vuzix firması.

İnteraktif gözlük tasarımlarına imza atan Vuzix, Smart Glasses M100 adını verdiği giyilebilir bilgisayar modelini gelecek yıl ortalarında satışa sunmayı planlıyor.

Smart Glasses M100, Android 4.0 işletim sistemini temel alan WQVGA çözünürlüğünde 16:9 ekran barındırıyor. İşlemci olarak 1GHz saat hızında çalışan TI OMAP 4430 kullanılırken, 1GB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ona eşlik ediyor. Kamerası ile fotoğraf çekmek, 720p kayıt yapmak, oynatmak, çekim esnasında görüntüleri ekrandan takip etmek mümkün. Gözlükte bir GPS yongası da bulunuyor. Kafa hareketleriniz de bir sensör yardımıyla takip ediliyor. 

Gözlük WiFi veya Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanarak gelen aramaları cevaplama, mesajları ve mailleri okuma, müzik dinleme gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca kendi üzerinden de internete bağlanmak ve uygulama çalıştırmak mümkün. Gözlük özellikle artırılmış gerçeklik uygulamalarını hedef alacak. 

Aralık ayında geliştiriciler için bir yazılım geliştirme aracı yayınlanacak ve fiyatı 999$ olacak. Gözlüğü ilk olarak CES 2013 fuarında görebileceğiz. Gözlük CES 2013 En İyi Yenilik ödülüne de layık görülmüş.

http://www.vuzix.com/site/_news/2012/Press-Release-11-13-12-M100-Final.pdf Yorum Yaz
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Escapetolife 7 yıl en beğenilen
Ne zaman Premier akıllı gözlük Flas tv de 99 TL ye satılır , üstelik 20 dakika içinde arayanlara şık saklama kabı hediye edilirse o zaman alır bu cihazlardan.
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Escapetolife 7 yıl
Numara , uygulaması ilk geliştiren çok kazanır ben söyleyim :) astigmat , hipermetrop vs menuden seçim yapacaksın.
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maxmania 7 yıl
google'ın gözlüğü nexus olur, cep telefonu ve tabletlerdeki gibi. ilk güncellemeleri alır :)
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perikentli 7 yıl
o iş yaş yolda yürürken mail okumak cukurlara düşmeyi göze alan bu gözlükleri takar anca :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Yuuuh. Yemin ediyorum bilim kurgu filminden fırlamış gibi...
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teramit 7 yıl
benim gibi aksesuar takmayı sevmeyenler için cazip görünmüyor böyle cihazlar.
ayrıca google gibi videosunu görmek isteriz, yada bununla dalga geçen videoları.
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alito 7 yıl
bu gözlük bilgiasayar işi nasıl olacakta olacak çok merak ediyorum. adı var kendi yok, acayip bir alet oldu çıktı.
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Evivva 7 yıl
Google a rakip ama yine de Android 4.0 :)
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savinelli 7 yıl
Bence bikaç yıl içinde giyilebilir cihazların içine telefonları da entegre ederler. Şu anki oyun konsolu, akıllı telefon kavramı artık saat, gözlük, kolye, çanta, mont vs gibi alternatif cihazlarla beraber cebimizden çıkıp giyilebilir olur. Sonra da bi kesim şimdiki Android tarafında olduğu gibi donanımına göre gözlük alır. Başka bir kesimde Apple ın çıkardığı gözlüğü alıp kullanım rahatlığı ve yazılım kalitesini över. Yani gelecekte de hiç bişey değişmeyecek. :)
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manyakurt 7 yıl
Escapetolife
Numara , uygulaması ilk geliştiren çok kazanır ben söyleyim :) astigmat , hipermetrop vs menuden seçim yapacaksın.

güzeldi ya baya (:
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heqi1951 7 yıl
Başar. Muthis haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Escapetolife 7 yıl en beğenilen
Ne zaman Premier akıllı gözlük Flas tv de 99 TL ye satılır , üstelik 20 dakika içinde arayanlara şık saklama kabı hediye edilirse o zaman alır bu cihazlardan.
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