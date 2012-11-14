Vuzix Smart Glasses M100 akıllı gözlükler tanıtıldı





Google'ın büyük yankı uyandıran Google Glass giyilebilir bilgisayar konseptinin gelecek yıl sonlarında ticari olarak piyasada olması beklenirken, rakip ürünler elini çabuk tutmanın yollarını arıyor. Bunlardan birisi Vuzix firması.





İnteraktif gözlük tasarımlarına imza atan Vuzix, Smart Glasses M100 adını verdiği giyilebilir bilgisayar modelini gelecek yıl ortalarında satışa sunmayı planlıyor.





Smart Glasses M100, Android 4.0 işletim sistemini temel alan WQVGA çözünürlüğünde 16:9 ekran barındırıyor. İşlemci olarak 1GHz saat hızında çalışan TI OMAP 4430 kullanılırken, 1GB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ona eşlik ediyor. Kamerası ile fotoğraf çekmek, 720p kayıt yapmak, oynatmak, çekim esnasında görüntüleri ekrandan takip etmek mümkün. Gözlükte bir GPS yongası da bulunuyor. Kafa hareketleriniz de bir sensör yardımıyla takip ediliyor.





Gözlük WiFi veya Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanarak gelen aramaları cevaplama, mesajları ve mailleri okuma, müzik dinleme gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca kendi üzerinden de internete bağlanmak ve uygulama çalıştırmak mümkün. Gözlük özellikle artırılmış gerçeklik uygulamalarını hedef alacak.





Aralık ayında geliştiriciler için bir yazılım geliştirme aracı yayınlanacak ve fiyatı 999$ olacak. Gözlüğü ilk olarak CES 2013 fuarında görebileceğiz. Gözlük CES 2013 En İyi Yenilik ödülüne de layık görülmüş.

http://www.vuzix.com/site/_news/2012/Press-Release-11-13-12-M100-Final.pdf