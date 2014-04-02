WD: Yeni Nesil Mor Sabit Diskler, WDCloud ve dahası!

Bu röportajımızda Western Digital'in Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğluyla keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Firmanın yeni tanıttığı Mor serisi sabit diskler, MyCloud kişiye özel bulut depolama ve çok daha fazlası bu videoda!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.