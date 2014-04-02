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WD: Yeni Nesil Mor Sabit Diskler, WDCloud ve dahası!

5 yıl
32,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu röportajımızda Western Digital'in Türkiye Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğluyla keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Firmanın yeni tanıttığı Mor serisi sabit diskler, MyCloud kişiye özel bulut depolama ve çok daha fazlası bu videoda!
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chris Brown 5 yıl en beğenilen
Renk konusunda yorum yapanlar videoyu izleyebilirler mi bir zahmet? Videoyu izlemeden, renklerin anlamları hakkında hiç birşey bilmeden sallamasyon yorum yapmayın lütfen, birde insanlar birbirine + filan veriyor destekler gibi , bilmeyenleri siz bilmeyenler yine yanlış yönlendirmiş oluyorsunuz.

-

Koskoca bir videoda bundan bahsediliyor ve oldukça faydalı bir video olmuş. Teşekkürler , WD ye de başarılarının devamını diliyorum çıkarıdkları özel seriler sayesinde kullanıcılar kendilerine en uygun çözümü çok daha kolay bir şekilde bulabiliyorlar. Şuanda bildiğim kadarıyla hemen her kesime hitap veden bir ürün yelpazesine sahipler.
Renk konusunda yorum yapanlar videoyu izleyebilirler mi bir zahmet? Videoyu izlemeden, renklerin anlamları hakkında hiç birşey bilmeden sallamasyon yorum yapma...
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bycem1 5 yıl
WD tüm disk markaları arasında ilk sıradadır benim için en son sırada da seagate gelir teknik serviste çalıştığım sıralarda en çok arızalanan diskler çünkü. black serisi kullandım ve uzun süre götürdü beni mekanik disklerin sınırlarını zorluyorlar. ayrıca renk muhabbetine de diyecek bişeyim yok müşterinin zihninde kalması amaçlı verilen isimlerdir bunlar görsel amacı olduğunu zannedenler de bi garip yahu
WD tüm disk markaları arasında ilk sıradadır benim için en son sırada da seagate gelir teknik serviste çalıştığım sıralarda en çok arızalanan diskler çünkü. bla...
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Innovative 4 yıl
Gereksiz olmuş
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igetsky 5 yıl
ttnet oldugu surece degismez o upload hizi
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XQS 5 yıl
Wd black iyi ayrica wd cloud ile ilgili soru saçma siz cloud yaparken neyi upload yapacaksinz ve ne zaman tabiki evde ayni merkezden burada modeminiz devreye giriyor uzak konumda ise notlarinizi resimlerinizi vs
b b
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BARIŞ55 5 yıl
WD hiç kullanmadım ama bu serileri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına göre modeller sunduğu belli.

Çoğu firmada böyle bir olay yok. Karmaşık model numaraları ve özellikler var sadece.

Öcünü bilgisayardan alan biri olarak, sabit disk kullanmıyorum artık.

Yumruk atıyorsun bozuluyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu video otomatik olarak başlamasın olayını sayfayı açılıp video oynatılırken sonra seçtirmenin mantığı ne.Zaten iş yerinde video otomatik olarak başlayıp sesi duyan iş arkadaşlarına rezil olduktan sonra ha videoyu sayfa yüklenince otomatik başmasın demişim ya da dememişim ne anlamı var.Belki bilmiyorsunuzdur ama İşyerlerinde de internete giriliyor.Yırtık dondan çıkar gibi videonun başlamasının ne anlamı var.Bunu bi düşününün donanım haberin yapay zekalı editorleri.
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Breaak4Love 5 yıl
Renk değil performans önemli neden sacmalior ceosu kadim galiba
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bafbaf 5 yıl
Arkın beyde psikopatik bir hal sezinledim.
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knife130 5 yıl
Cloud güzel ama ne olursa olsun bizim ülkede bu internet hızlarında yaygın olmayacaktır. Alanlarda pişman olacak diye düşünüyorum.
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bycem1 5 yıl
WD tüm disk markaları arasında ilk sıradadır benim için en son sırada da seagate gelir teknik serviste çalıştığım sıralarda en çok arızalanan diskler çünkü. black serisi kullandım ve uzun süre götürdü beni mekanik disklerin sınırlarını zorluyorlar. ayrıca renk muhabbetine de diyecek bişeyim yok müşterinin zihninde kalması amaçlı verilen isimlerdir bunlar görsel amacı olduğunu zannedenler de bi garip yahu
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CoreXXX 5 yıl
wd kadar dandik bir hdd markası görmedim. geçen mecbur kalıp eski bir pc ye 250gb ide wd almak zorunda kaldım. bu kadar berbat bir hız görmedim sanki hdd nuh nebiden kalma hız da çalışıyor. green felan değildi bu arada hdd blue serisiydi
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RuHsUz PiNoKyO 5 yıl
Arkın Bey ile bizzat tanışma fırsatı bulmuş biriyim konusunda uzman biri başarılarının devamını dilerim
ayrıca her rengin neden çıktığını ne amaçla kullanıldığını açıklıyor bir zahmet videoyu izleyin
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