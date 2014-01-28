WP8 için fotoğraf uygulaması PicsArt yeni özelliklerle güncellendi

Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için geliştirilen fotoğraf uygulaması PicsArt, yeni özellikler ile güncellendi.





Cihazlar içerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen ve birçok farklı filtre ve efektle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine birçok farklı obje ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü acıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Daha önce sadece Lumia 1020 ve 1520 ile çalışabilen ve kısa zaman önce WP8 işletim sistemli tüm modellerle uyumlu hale getirilen PicsArt, yeni güncellemesiyle klip art, fotoğraf ve metin için yakınlaştırma özelliklerine kavuşuyor, içerikleri Deviantart ile Tumblr'a aktarım yapabiliyor, metin girişi açısından geliştirmelerle geliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak eskiye oranla çok daha hızlı bir çalışma gösterebiliyor.





PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picsart/a90bb37e-7508-442c-a51d-2c419b859880