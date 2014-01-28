Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 için fotoğraf uygulaması PicsArt yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 için fotoğraf uygulaması PicsArt yeni özelliklerle güncellendi
Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için geliştirilen fotoğraf uygulaması PicsArt, yeni özellikler ile güncellendi.

Cihazlar içerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen ve birçok farklı filtre ve efektle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine birçok farklı obje ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü acıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Daha önce sadece Lumia 1020 ve 1520 ile çalışabilen ve kısa zaman önce WP8 işletim sistemli tüm modellerle uyumlu hale getirilen PicsArt, yeni güncellemesiyle klip art, fotoğraf ve metin için yakınlaştırma özelliklerine kavuşuyor, içerikleri Deviantart ile Tumblr'a aktarım yapabiliyor, metin girişi açısından geliştirmelerle geliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak eskiye oranla çok daha hızlı bir çalışma gösterebiliyor.

PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picsart/a90bb37e-7508-442c-a51d-2c419b859880 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim