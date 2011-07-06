WSJ: Yeni iPhone, daha ince ve daha hafif olacak

Haber Editörü
5.Nesil iPhone hakkındaki dedikodular tam gaz gelmeye devam ediyor. Son iddiayı dillendiren isim ise Amerikan ve dünya ekonomisinin kalbi olan Wall Street'ten ismini alan Wall Street Journal.
Wall Street Journal'ın son iddialarına göre;
- Cupertino'lu 5.Nesil iPhone'dan 2011 yılınının sonuna kadar 25 milyon adet üretmeyi amaçlıyor. Fakat Foxconn'un üretim verimini arttırmadığı süreceği Apple'ın bu hedefe ulaşmasının zor gözüküyor. Çünkü 5.Nesil iPhone'un montajının zor ve karmaşık olmasından ötürü üretim bandından çıkması o kadar hızlı ve kolay değil.
- Mevcut iPhone'larda kullanılan Infineon'un yongalarının aksine Apple, 5.Nesil'de Qualcomm'un yeni kablosuz bant yongalarını kullanacak. Fakat, bu yongalar ile iPhone 5'in hem GSM hem de CDMA ağına cevap verip veremeyeceği bilinmiyor.
- Yeni iPhone, iPhone 4'e göre daha hafif ( <137 gram) ve daha ince ( <9.3 mm) olacak. (Muhtemelen ilk maddede yer alan montajın zor olmasının temelinde yatan sebepte telefonun ince yapısı.)
5.Nesil iPhone ile ilgili yeni bilgiler ve önemli iddialar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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Bu cümleler zaten durumu çok iyi özetliyor. Hala 3-5 saniyenin peşinde olup buraya karşılaştırma linki ekleyen Androidçilerde bu durumu idrak etseler çok iyi olacak. Donanımı Android telefonlara göre daha düşük olmasına rağmen (gerçi iphone 4'ün ekranı hala hepsinden iyi) neden iphone kullandığımızı anlayacaklar.
Galaxy s2 nin muhteşem donanım özelliklerini vurulan arkadaşlara kesinlikle tavsiyem, aleti didik didik edinceye kadar inceleyin. Ve bu arada mutlaka iOS'lu bir cihaz da kullanın. Özellkie uzun bir süre iOS kullanan ya da yukarıda saydıklarım kendi için önemli olan arkadaşlar, lütfen iyi araştırın. Ortada çok ciddi bir para söz konusu ve aldıktan sonra pişman olmak insana cidden çok koyar. Benim şansıma geldi, bi arkadaşım acelecilik yaptı ve beni büyük bir hatadan kurtardı. Benim ihtiyaçlarımı şu an iOS çok iyi karşılıyor. Sizin için belki android olmazsa olmazdır. Ama yukarıdaki deneyimlerime kulak verirseniz, sizin iyiliğinize olacaktır. Saygılarımla iyi geceler.
sonra apple a dava üstüne dava fenada olmaz aslında :D
motorola atrix 4g de çözünürlük 540x960. arada o kadar fark yok ama sonuçlarda oldukça fark var.
bu arada @centauri tamam iphone 4 androidlerden daha akıcı fakat 3gs en baba abdroid telefondan daha akıcı demek abartı oluyor. 1ghz tek çekirdekli telefonlar bile 3gs den daha akıcı.
İşte harikalar yaratan iPhone 4...
Aynı iPhone 4 'e dedikleri gibi :)