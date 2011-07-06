WSJ: Yeni iPhone, daha ince ve daha hafif olacak

5.Nesil iPhone hakkındaki dedikodular tam gaz gelmeye devam ediyor. Son iddiayı dillendiren isim ise Amerikan ve dünya ekonomisinin kalbi olan Wall Street'ten ismini alan Wall Street Journal.

Wall Street Journal'ın son iddialarına göre;

Cupertino'lu 5.Nesil iPhone'dan 2011 yılınının sonuna kadar 25 milyon adet üretmeyi amaçlıyor. Fakat Foxconn'un üretim verimini arttırmadığı süreceği Apple'ın bu hedefe ulaşmasının zor gözüküyor. Çünkü 5.Nesil iPhone'un montajının zor ve karmaşık olmasından ötürü üretim bandından çıkması o kadar hızlı ve kolay değil.

Mevcut iPhone'larda kullanılan Infineon'un yongalarının aksine Apple, 5.Nesil'de Qualcomm'un yeni kablosuz bant yongalarını kullanacak. Fakat, bu yongalar ile iPhone 5'in hem GSM hem de CDMA ağına cevap verip veremeyeceği bilinmiyor.

Yeni iPhone, iPhone 4'e göre daha hafif ( <137 gram) ve daha ince ( <9.3 mm) olacak. (Muhtemelen ilk maddede yer alan montajın zor olmasının temelinde yatan sebepte telefonun ince yapısı.)

5.Nesil iPhone ile ilgili yeni bilgiler ve önemli iddialar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.