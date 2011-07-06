Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WSJ: Yeni iPhone, daha ince ve daha hafif olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
1
24
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

5.Nesil iPhone hakkındaki dedikodular tam gaz gelmeye devam ediyor. Son iddiayı dillendiren isim ise Amerikan ve dünya ekonomisinin kalbi olan Wall Street'ten ismini alan Wall Street Journal.

Wall Street Journal'ın son iddialarına göre;

  • Cupertino'lu 5.Nesil iPhone'dan 2011 yılınının sonuna kadar 25 milyon adet üretmeyi amaçlıyor. Fakat Foxconn'un üretim verimini arttırmadığı süreceği Apple'ın bu hedefe ulaşmasının zor gözüküyor. Çünkü 5.Nesil iPhone'un montajının zor ve karmaşık olmasından ötürü üretim bandından çıkması o kadar hızlı ve kolay değil.
  • Mevcut iPhone'larda kullanılan Infineon'un yongalarının aksine Apple, 5.Nesil'de Qualcomm'un yeni kablosuz bant yongalarını kullanacak. Fakat, bu yongalar ile iPhone 5'in hem GSM hem de CDMA ağına cevap verip veremeyeceği bilinmiyor.
  • Yeni iPhone, iPhone 4'e göre daha hafif ( <137 gram) ve daha ince ( <9.3 mm) olacak. (Muhtemelen ilk maddede yer alan montajın zor olmasının temelinde yatan sebepte telefonun ince yapısı.)

5.Nesil iPhone ile ilgili yeni bilgiler ve önemli iddialar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 8 yıl
hem ipod touch 2g hemde galaxy gio kullaniyorum biraz giris seviyesi takiliyorum kabul ama su bir gercek android gecen yilki konumundan acayip guclu iphone 4 ilk ciktiginda 512 ram a4 cpu piyasadaki enlerden di ,fakat su an apple in bi exynox kadar guclu bir cpu koyacagini sanmiyorum ipadeki a5 i koyucaktir yine ,birde olayin su yonu var ipod touch im o dandik 533 mhz cpu ve 128 mb ram i ile 800 mhz lik cpu ve 278 mb ramlik giomdan cok daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor ayni oyunlar gioda kasabilirken ipod hepsinin altindan kalkabiliyor tabi artik oda eskidi ios5 bile gelmiycek:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 8 yıl
Bıktık artık hergüne aynı yeni konular
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 8 yıl
Yani galaxy s2 hızlı olmasına hızlı, ama internet sayfasını benim 3GS 10 sn de açarken onun 5 sn de açması, benim için hiç önemli değil. Önemli olan kontrolün benim elimde olması. Önemli olan ekrana dokunduğum zaman ekranın bana istediğim gibi tepki vermesi.


Bu cümleler zaten durumu çok iyi özetliyor. Hala 3-5 saniyenin peşinde olup buraya karşılaştırma linki ekleyen Androidçilerde bu durumu idrak etseler çok iyi olacak. Donanımı Android telefonlara göre daha düşük olmasına rağmen (gerçi iphone 4'ün ekranı hala hepsinden iyi) neden iphone kullandığımızı anlayacaklar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 8 yıl
steve kardeşim satacak bişiler üretmeden artistlik yapmaz. yine kuyruk olacak cıktığı gün ayrıca türkiyede aylarca bekleriz yine burası kesin. şimdi ben galaxy s2 kullandım 2 gün nerde iphone nerde galaxy s2. ipone 3gs nin yanında bile galaxy s2 demo telefon gibi duruyor. basit ve ucuz gibi performansı şimdilik 3gs den iyi ama kullanım kolaylığı ios ile hala karşılaştırılmaz. android bence biraz daha gelişmeli. tabii bu durum yıllarca iphone kullanmaktan kaynaklanıyor olabilir. ama malzeme kalitesi bariz fark ediliyor. bunun yanında apple ne yapıp ne edip super amoled ekrana gecmeli bence cok fazla kontrast farkı var. samsung bu konuda rakipsiz. bu arada hangi telefonu alırsak alalım herkes iphone rakip olmak istiyor. buda steve abinin başarısının bariz göstergesi. yeni iphone killer'lar görmek dileği ile... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colonel_215 8 yıl
Arkadaşlar öncelikle iPhone 3GS kullanıyorum ve 2 hafta öncesine kadar galaxy s2 mi alsam htc sensation mı diye araştırıyordum. Ta ki galaxy s2 yi elime alana kadar. İlk başta değinmek gerekirse, ekranın renk kalitesi cidden çok güzel. Kontrast kendini belli ediyor ama netlik cok da iyi değil, çözünürlükten kaynaklı olarak. İşin esas kısmına gelirsek, 2 senedir 3GS kullanıyorum, telefonumdan çok memnunum,ancak ekran kalitesi artık cok yetersiz kaldığı için (özellikle internetteyken) değiştirmeyi düşünüyorum. Bu sefer androide şans vermeyi düşünüyordum, internette gördüğüm videolarda telefonun iphone gibi seri çalıştığını görüyordum ve açık kaynak falan derken android artık alınır diyordum ama işin iç yüzü hiç de öyle değil. Bi kere ekranın büyük olması hiç bir avantaj getirmiyor iphonela kıyaslandığında, çünkü iphoneda 3.5 inçlik ekranıyla küçük yerlere çok daha kolay basabiliyorum ve inanılmaz şekilde daha iyi ve emin olarak yazı yazabiliyorum. Çünkü galaxy s2 nin dokunmaya tepkimesi hala iphone gibi değil. İstediğim tepkiyi direk alamıyorum. Ondan dolayı internette dolaşırken parmağımı çok az hareket ettirdiğimde, galaxy sayfanın sonuna geliyor. Halbuki iphoneda ne kadar itersem o kadar gidiyor ekran, inanılmaz hassas. Ki benim için bu yaptığım hareketlere aldığım feedback çok önemli. Yani galaxy s2 hızlı olmasına hızlı, ama internet sayfasını benim 3GS 10 sn de açarken onun 5 sn de açması, benim için hiç önemli değil. Önemli olan kontrolün benim elimde olması. Önemli olan ekrana dokunduğum zaman ekranın bana istediğim gibi tepki vermesi. Bu bahsettiğim düzenin androidte değişmesi gerçekten zor görünüyor. Açık kaynak başta güzel gözüküyor, hatta bilgisayar konusunda linux cidden iyidir, ancak işin içine "dokunmatik" gibi çok hassas bir teknoloji girince, işletim sisteminin çok iyi şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Bunu da android gibi her telden çalan bi işletim sisteminde yapmak çok zor. Bu nedenle windows phone 7, benim için, iOS'a daha iyi bir rakip olacaktır. En azından bir standardı var. Sonuç olarak, ne yazık ki benim de telefon alımım ertelenmiş oldu. İnşallah apple şu yeni iphoneunu geciktermeden bir an önce çıkarır da ben de rahat ederim.:)

Galaxy s2 nin muhteşem donanım özelliklerini vurulan arkadaşlara kesinlikle tavsiyem, aleti didik didik edinceye kadar inceleyin. Ve bu arada mutlaka iOS'lu bir cihaz da kullanın. Özellkie uzun bir süre iOS kullanan ya da yukarıda saydıklarım kendi için önemli olan arkadaşlar, lütfen iyi araştırın. Ortada çok ciddi bir para söz konusu ve aldıktan sonra pişman olmak insana cidden çok koyar. Benim şansıma geldi, bi arkadaşım acelecilik yaptı ve beni büyük bir hatadan kurtardı. Benim ihtiyaçlarımı şu an iOS çok iyi karşılıyor. Sizin için belki android olmazsa olmazdır. Ama yukarıdaki deneyimlerime kulak verirseniz, sizin iyiliğinize olacaktır. Saygılarımla iyi geceler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
apple diğer üreticilerin gazına gelerek daha da inceltmenin yollarını arayacağına daha uzun süre kullanmanın yollarını arasa çok daha makbule çeker. iphone 5 şimdikiyle aynı kalınlıkta olsun daha daha uzun pl ömrü sunsun sanıyorum herkes buna razı olur. zırt pırt şarj ediceğine 1mm daha kalın olsun. daha uzun pil süresi daha ince iphonedan daha fazla sükse yapar ve daha çok tercih edilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 8 yıl
mert1907
Aslında iHome tuşunu fiziksel olarak kaldırıp,aynı Androiddeki gibi dokunmatik yapsalar ve ekran dümdüz olsa daha güzel olur.

sonra apple a dava üstüne dava fenada olmaz aslında :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 8 yıl
Donanım+yazılım uyumu. Iphoneda yapılan bu. Adamlar kağıt üzerinde en hızlı biziz demiyorlarki. İşte bu iphone diyorlar ve yetiyor. Biri en hızlı telefonu çıkarmış ve halen android 2.2de. Diğeri yeni telefon çıkarınca eskisini update bile etmiyor. Destek sadece donanım ile olmuyor arkadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
bilgehankalkan

FPS olarak iPhone 4ün düşük sıralarda olması normal 960x640 ekran çözünürlüğü barındırıyor ve veriyi her piksel için işlediği için normaldir.


motorola atrix 4g de çözünürlük 540x960. arada o kadar fark yok ama sonuçlarda oldukça fark var.
bu arada @centauri tamam iphone 4 androidlerden daha akıcı fakat 3gs en baba abdroid telefondan daha akıcı demek abartı oluyor. 1ghz tek çekirdekli telefonlar bile 3gs den daha akıcı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lamelif_ 8 yıl
Bu ne böyle hep ince hep ince bir kere de şöyle kalın bir şey yapın pili uzun süre gitsin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İşte harikalar yaratan iPhone 4...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 8 yıl
Aslında iHome tuşunu fiziksel olarak kaldırıp,aynı Android'deki gibi dokunmatik yapsalar ve ekran dümdüz olsa daha güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezersunar 8 yıl
Gelen haberlere göre Eylül ayında Apple sadece ios5'i değil aynı zamanda yeni iphone'u da tanıtacak!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Yakında kaybolacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Umarım beyaz iPhone 4 gibi aylar süren bir gecikme olmaz. Ortada aynı kalacağına ilşkinde iddialar var. Bence; Apple en iyi telefon dedirtmek istiyorsa iPhone 5'e tasarım olarakta yazılım olarakta mükemmel yapmalı, şuanki gidişata göre(işlemci, GPU, işletim sistemi (iOS) iPad 2 ile aynı olursa öncekiler gibi) en iyi telefon tahtina oturması zor. Telefonu gören bunu almalıyım demeli ki satılsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Önder 8 yıl

bilgehankalkan
Umarım beyaz iPhone 4 gibi aylar süren bir gecikme olmaz. Ortada aynı kalacağına ilşkinde iddialar var. Bence; Apple en iyi telefon dedirtmek istiyorsa iPhone 5'e tasarım olarakta yazılım olarakta mükemmel yapmalı, şuanki gidişata göre(işlemci, GPU, işletim sistemi (iOS) iPad 2 ile aynı olursa öncekiler gibi) en iyi telefon tahtina oturması zor. Telefonu gören bunu almalıyım demeli ki satılsın.

Aynı iPhone 4 'e dedikleri gibi :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11889 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve
2 etiket daha Apple iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim