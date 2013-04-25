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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WWDC 2013'e büyük ilgi: Etkinliğin biletleri 2 dakika içerisinde tükendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
51
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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WWDC 2013'e büyük ilgi: Etkinliğin biletleri 2 dakika içerisinde tükendi
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Apple'ın 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun en büyük kongre merkezi olan Moscone West'de düzenleyeceği WWDC 2013 etkinliği, daha yapılmadan tarihe geçti. Özellikle iOS 7 ve OS X 10.9'un lanse edileceği etkinliğin 1600 dolarlık biletleri, satışa sunulduktan sonraki 2 dakika içerisinde tamamen tükendi.

Bu hızla WWDC 2013, şu ana kadar biletleri en hızla tükenen WWDC etkinliği oldu. Geçtiğimiz sene biletler 2 saat içerisinde, 2011 yılında ise yaklaşık 12 saatte tükenmişti.

Açılış sunumunda yazılım alanındaki gelişmelerin yanı sıra donanım alanında Mac Pro, Haswell'li yeni dizüstü Mac'ler ve belki uygun fiyatlı iPhone'un tanıtılması beklenen WWDC 2013'de 4 gün boyunca 1000 Apple mühendisi, iOS ve OS X geliştiricilerine 100'den fazla özel oturumda Apple'ın yazılım alanındaki yeni araçlarını ve sunduklarını aktaracak.

WWDC 2013'le ilgili yazdığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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CommandPrompt 6 yıl en beğenilen
Oradakilerin çoğu "iphone mu çıkacak ay alayım karıma çocuğuma" diye gitmiyor. Zaten bu işten para kazanan uygulama-program geliştiren insanlar.. 1000 mühendis diyor,gerçekten çok kıymetli ve ilginç bir konferans geliştirciler için. Bu tarz inceleme siteleri bile azınlıkta olabilir. Eski (Steve Jobs'lu) bir Apple kongresinde en önde kim var ? Sergey Brin... Yani sözün özü bu işden para kazana insanlar bile sizin kadar Apple ürününü yada başka bir ürünü iyilemek-kötülemek için uğraşmaz.
Oradakilerin çoğu "iphone mu çıkacak ay alayım karıma çocuğuma" diye gitmiyor. Zaten bu işten para kazanan uygulama-program geliştiren insanlar.. 1000 mühendis ...
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EddyCue 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
ertanunver
o kadar anti applecisin iste. yeni cikan ubuntu konusuna da bunu yazmissin: Kullanmayı denemiştim. Alışamadım. Kafayı yemeden bıraktım... Windows candır can. Hele Win 7... 2 gun kullanmayi deneyip alisamadigindan, direk digerini ovuyorsun. bu kadar objektifsin iste. 2 gunde ubuntuyu cozup,degerlendirmissin.

O nasıl oluyor. Sen benim kafayı yeme süre uzmanım mısın ki kaç gün kullanıp vazgeçtiğimi veya değerlendirdiğimi biliyorsun? 2 gün yazmışsın da. Belki de 1 ay kullandım. Sen kahin misin?
Evet Anti Apple'cıyım. Ama en azından firmanın isminin baş harfini büyük yazacak kadar saygılıyım. Neysem oyum. Sevmiyorsam sevmiyorum derim...

imla kurallarindan prim yapani da ilk defa goruyorum.
OverClocK1ngertanunvero kadar anti applecisin iste. yeni cikan ubuntu konusuna da bunu yazmissin: Kullanmayı denemiştim. ...
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1 Avatar
mertgraph1979 6 yıl
Şu cahil cüheyla takımı bir terk etse şu forumu gerçekten çok mutlu olacak insanlar...
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Xagdas 6 yıl
Oraya "Wayyy ne yapmışlar dinliyim" diye gitmiyor insanlar.

"Meraktan çatlıyorum, bakalım yeni iPhone 8mp kamera mı 13mp kamera mı olacak, ya da iOS'a instagram desteği gelicek mi" diye gitmiyorlar. Kaç mp kamera olacağı ya da yazılım destekleri 1 dakika içinde anbean tüm dünyada biliniyor olacak zaten.

Orası bir lobi ve diğer güçlü isimlerle / markalarla bir arada olmak için, tanışmak ve bağlantılar kurmak için de özellikle oraya gidiyor insanlar. Orası bir vitrin, bir klüp ve büyük bir fuar. Ve bunun biletleri 1600 dolar da olabilir, 10.000 dolar da olabilir. O 1600 dolarlık biletler karaborsada 5000'e satılsa bile fahiş bulmam.

Hayatlarında fuarlarda firma temsil etmemiş kahraman forum yazarı arkadaşlarım "üüff çok pahalıymış. En pahalı sinema bile 20 TL" gibi safritik bir düşünceden sıyrılsınlar lütfen.
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YUMA 6 yıl
apple bir başka
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Python 6 yıl Xagdas
Xagdas

Oraya "Wayyy ne yapmışlar dinliyim" diye gitmiyor insanlar.

"Meraktan çatlıyorum, bakalım yeni iPhone 8mp kamera mı 13mp kamera mı olacak, ya da iOS'a instagram desteği gelicek mi" diye gitmiyorlar. Kaç mp kamera olacağı ya da yazılım destekleri 1 dakika içinde anbean tüm dünyada biliniyor olacak zaten.

Orası bir lobi ve diğer güçlü isimlerle / markalarla bir arada olmak için, tanışmak ve bağlantılar kurmak için de özellikle oraya gidiyor insanlar. Orası bir vitrin, bir klüp ve büyük bir fuar. Ve bunun biletleri 1600 dolar da olabilir, 10.000 dolar da olabilir. O 1600 dolarlık biletler karaborsada 5000'e satılsa bile fahiş bulmam.

Hayatlarında fuarlarda firma temsil etmemiş kahraman forum yazarı arkadaşlarım "üüff çok pahalıymış. En pahalı sinema bile 20 TL" gibi safritik bir düşünceden sıyrılsınlar lütfen.

İste sorunda burada dostum,bunları anlayabilecek bir hafızaları olduğunu sanmıyorum,ön yargıları okadar büyük olmuş,kendilerini hapishane gibi fikirlerine hapsetmişler,yetmiyor başkasının fikirlerini değiştirmeye çabalıyorlar,yapma işte bunu kendi fikrini beyan et geç,başkasının fikrini niye değiştirmeye çalışıyorsun ? pazarlamacımısın sen ? ama yok,bu işten para kazanıyorlarsa vallahi helal olsun diyeceğim,bukadarda olmaz ki yabancı forumları geziyorum,böyle mantıkta adamları direk hemen hemen tüm üyeler dışlıyor,bizde ise tam tersi utanmadan cevap bile verebiliyor haksız olduğu bildiği halde bilgi paylaşmaya mı geliyoruz kavgayamı giriyoruz belli değil.
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MxFxOx 6 yıl
"bilginin değeri" sinema bileti değil bu
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OverClocK1ng 6 yıl
ertanunver
ilgini niye cekeyim. apple hakkinda yazdigin seylerin cogu ya havada kaliyor ya da devamli kullanani ve cihazi asagilayici. aylardir takip ediyorum apple konusunda yazdiklarini. devamli, durmadan kotuluyorsun. soylediklerinin dogru olmadigini onlarca kisi sana acikliyor ama 1 hafta sonra baska bir konuda gene ayni sekilde yaziyorsun. sormak istedigini ozelden sorabilirsin. kusadasina da hic gitmedim, yolum da dusmez herhalde.

Peki Ertan kardeşim. O zaman benim işim var. Sen sürekli alıntı yapıp yapıp aynı şeyleri yazıp duruyorsun. Beni tanımadan benim hakkımda troll diyorsun. Ben troll değilim. Apple'ı sevmiyorum, sevmek zorunda da değilim. Burası bir forum olduğuna göre istediğimi yazma hakkına ve fikrimi belirtme hakkına da sahipim. O yüzden yazarım da. Sen benim yazdıklarımı beğenmiyorsan o zaman troll diyemezsin. Orda düğme var arkadaşım. Basarsın ona görmezsin, rahatsız da olmazsın. Başkası oluyorsa, o da basar Engelle düğmesine, o da benim fikirlerimi görmez.
Sen sık sık Android için uygulama geliştirdiğinden bahsederken biz sana bir şey diyor muyuz?
Mesela "Ertan kardeşim ya. Hepi topu 2 uygulama geliştirmişsin, onların da birisini 233 kişi, diğerini 149 kişi indirmiş. O uygulamalarla da nicedir ilgilenmiyormuuşsun zaten. O yüzden uygulamayı kuranlar şikayet edip duruyorlar. Burada bana laf yetiştireceğine "PARA KAZANDIĞINI SÖYLEDİĞİN" uygulamalarınla biraz ilgilensen de kazanmaya devam etsen. Yoksa nasıl inanalım ki destek vermeyen ücretsiz uygulamalardan (2 tane) para kazandığına" diyor muyuz ????
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EddyCue 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

ertanunver
ilgini niye cekeyim. apple hakkinda yazdigin seylerin cogu ya havada kaliyor ya da devamli kullanani ve cihazi asagilayici. aylardir takip ediyorum apple konusunda yazdiklarini. devamli, durmadan kotuluyorsun. soylediklerinin dogru olmadigini onlarca kisi sana acikliyor ama 1 hafta sonra baska bir konuda gene ayni sekilde yaziyorsun. sormak istedigini ozelden sorabilirsin. kusadasina da hic gitmedim, yolum da dusmez herhalde.


Peki Ertan kardeşim. O zaman benim işim var. Sen sürekli alıntı yapıp yapıp aynı şeyleri yazıp duruyorsun. Beni tanımadan benim hakkımda troll diyorsun. Ben troll değilim. Apple'ı sevmiyorum, sevmek zorunda da değilim. Burası bir forum olduğuna göre istediğimi yazma hakkına ve fikrimi belirtme hakkına da sahipim. O yüzden yazarım da. Sen benim yazdıklarımı beğenmiyorsan o zaman troll diyemezsin. Orda düğme var arkadaşım. Basarsın ona görmezsin, rahatsız da olmazsın. Başkası oluyorsa, o da basar Engelle düğmesine, o da benim fikirlerimi görmez.

Sen sık sık Android için uygulama geliştirdiğinden bahsederken biz sana bir şey diyor muyuz?

Mesela "Ertan kardeşim ya. Hepi topu 2 uygulama geliştirmişsin, onların da birisini 233 kişi, diğerini 149 kişi indirmiş. O uygulamalarla da nicedir ilgilenmiyormuuşsun zaten. O yüzden uygulamayı kuranlar şikayet edip duruyorlar. Burada bana laf yetiştireceğine "PARA KAZANDIĞINI SÖYLEDİĞİN" uygulamalarınla biraz ilgilensen de kazanmaya devam etsen. Yoksa nasıl inanalım ki destek vermeyen ücretsiz uygulamalardan (2 tane) para kazandığına" diyor muyuz ????


ben android'den para kazandigimi 2 defa yazdim. ikinsinde de yazilmasi gereken yerdi. oyle durup dururken alakasiz yere yazmiyorum. yukarida da apple'da hissen mi var gibisinden bir sey soyledin ben de android'den para kazandigim halde ios ve apple'i savunmanin apple saksakcisi olmadigimin gostergesi olsun diye yazdim. yigidin hakkini vermek, yigidin saksakcisi konumuna dusurmez insani. digerinde ise iOS ve Android calisma mantigi hakkinda teknik bilginin verilmesi gerektigi bir mesajin icinde, hani bunlari uydururak atmiyorum isin icindeyim anlaminda olsun diye yazilmistim.

rakamlara gelirsek:
kendi adimla koydugum uygulamalarim 3 tane. toplamda 135 bin indirilme sayisi. senin bahsettiklerin sayilar oylama sayisi.

ayrica sadece kendi adim ile koymuyorum uygulamalari. baska hesaplarim da var. 1.1m dan fazla indirilme sayisi, 250b e yakin aktif kullanicisi var.

bunlari boyle bir konuda detayli aciklamama neden oldugun icin sagol. tartismayi buralara kadar getirdin.
2 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: ertanunver
imla kurallarindan prim yapani da ilk defa goruyorum.

Ya Ertan. İyi bir arkadaşımızsın. Makarasın da. Kafadar birisisin.
Niye alıntı yapıp beni sürekli ilgimi çekiyorsun ki?
Muhabbet etmek istiyorsan ver telefonunu arayayım hakikaten muhabbet edeyim. Hem sana Android programlama konusunda sormak istediğim birkaç şey de vardı.
Müsaitsen ben zaten müsaitim. Muhabbet edebiliriz. Hatta Kuşadası'na gelirsen veya buralardan falan geçiyorsan görüşürüz bile. Telefonunu PM at, ararım. Evden cebi bedava nasılsa 1 Temmuza kadar.
1 Yanıt Yanıtla
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EddyCue 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
ertanunver
imla kurallarindan prim yapani da ilk defa goruyorum.

Ya Ertan. İyi bir arkadaşımızsın. Makarasın da. Kafadar birisisin.
Niye alıntı yapıp beni sürekli ilgimi çekiyorsun ki?
Muhabbet etmek istiyorsan ver telefonunu arayayım hakikaten muhabbet edeyim. Hem sana Android programlama konusunda sormak istediğim birkaç şey de vardı.
Müsaitsen ben zaten müsaitim. Muhabbet edebiliriz. Hatta Kuşadası'na gelirsen veya buralardan falan geçiyorsan görüşürüz bile. Telefonunu PM at, ararım. Evden cebi bedava nasılsa 1 Temmuza kadar.

ilgini niye cekeyim. apple hakkinda yazdigin seylerin cogu ya havada kaliyor ya da devamli kullanani ve cihazi asagilayici. aylardir takip ediyorum apple konusunda yazdiklarini. devamli, durmadan kotuluyorsun. soylediklerinin dogru olmadigini onlarca kisi sana acikliyor ama 1 hafta sonra baska bir konuda gene ayni sekilde yaziyorsun.

sormak istedigini ozelden sorabilirsin. kusadasina da hic gitmedim, yolum da dusmez herhalde.
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Celtic Warrior 6 yıl
OverClocK1ng
ertanunvero kadar anti applecisin iste. yeni cikan ubuntu konusuna da bunu yazmissin: Kullanmayı denemiştim. Alışamadım. Kafayı yemeden bıraktım... Windows candır can. Hele Win 7... 2 gun kullanmayi deneyip alisamadigindan, direk digerini ovuyorsun. bu kadar objektifsin iste. 2 gunde ubuntuyu cozup,degerlendirmissin.
O nasıl oluyor. Sen benim kafayı yeme süre uzmanım mısın ki kaç gün kullanıp vazgeçtiğimi veya değerlendirdiğimi biliyorsun? 2 gün yazmışsın da. Belki de 1 ay kullandım. Sen kahin misin?Evet Anti Applecıyım. Ama en azından firmanın isminin baş harfini büyük yazacak kadar saygılıyım. Neysem oyum. Sevmiyorsam sevmiyorum derim...

O zaman buraya gelip de insanları provoke edecek şeyler yazmayın. Apple sevmiyor olabilirsiniz ki bunun nedeni başarısını çekememekten başka bir şey değil ama şimdi şu bilet olayının ne alakası var paraya ihtiyaç duyduklarıyla ? Nokia olsa anlayacağımda, Apple'dan bahsediyoruz. US Government'nın kazandığından daha fazla kazanıyor adamlar.
Think Different
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OverClocK1ng 6 yıl
ertanunver
o kadar anti applecisin iste. yeni cikan ubuntu konusuna da bunu yazmissin: Kullanmayı denemiştim. Alışamadım. Kafayı yemeden bıraktım... Windows candır can. Hele Win 7... 2 gun kullanmayi deneyip alisamadigindan, direk digerini ovuyorsun. bu kadar objektifsin iste. 2 gunde ubuntuyu cozup,degerlendirmissin.

O nasıl oluyor. Sen benim kafayı yeme süre uzmanım mısın ki kaç gün kullanıp vazgeçtiğimi veya değerlendirdiğimi biliyorsun? 2 gün yazmışsın da. Belki de 1 ay kullandım. Sen kahin misin?
Evet Anti Apple'cıyım. Ama en azından firmanın isminin baş harfini büyük yazacak kadar saygılıyım. Neysem oyum. Sevmiyorsam sevmiyorum derim...
1 Yanıt Yanıtla
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EddyCue 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
ertanunver
o kadar anti applecisin iste. yeni cikan ubuntu konusuna da bunu yazmissin: Kullanmayı denemiştim. Alışamadım. Kafayı yemeden bıraktım... Windows candır can. Hele Win 7... 2 gun kullanmayi deneyip alisamadigindan, direk digerini ovuyorsun. bu kadar objektifsin iste. 2 gunde ubuntuyu cozup,degerlendirmissin.

O nasıl oluyor. Sen benim kafayı yeme süre uzmanım mısın ki kaç gün kullanıp vazgeçtiğimi veya değerlendirdiğimi biliyorsun? 2 gün yazmışsın da. Belki de 1 ay kullandım. Sen kahin misin?
Evet Anti Apple'cıyım. Ama en azından firmanın isminin baş harfini büyük yazacak kadar saygılıyım. Neysem oyum. Sevmiyorsam sevmiyorum derim...

imla kurallarindan prim yapani da ilk defa goruyorum.
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BayZagor 6 yıl
Off yetişemedim
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leopard10 6 yıl
Ali Ağaoğlu kapatmıştır o salonu
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*GameOver* 6 yıl leopard10
leopard10
Ali Ağaoğlu kapatmıştır o salonu




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Guest-9D2914531 6 yıl
Apple'ın 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun en büyük kongre merkezi olan Moscone West'de düzenleyeceği WWDC 2050 etkinliği, daha yapılmadan tarihe geçti. Özellikle iOS 44 ve OS X 34.3'ün lanse edileceği etkinliğin 630000 dolarlık biletleri, satışa sunulduktan sonraki 2 saniye içerisinde tamamen tükendi.
Bu hızla WWDC 2050, şu ana kadar biletleri en hızla tükenen WWDC etkinliği oldu. Geçtiğimiz sene biletler 3 saniye içerisinde, 2048 yılında ise yaklaşık 4 saniyede tükenmişti.
Açılış sunumunda yazılım alanındaki gelişmelerin yanı sıra donanım alanında Mac Pro, Haswell'li yeni dizüstü Mac'ler ve belki uygun fiyatlı iPhone'un tanıtılması beklenen WWDC 2050'de 4 gün boyunca 765000 Apple mühendisi, iOS ve OS X geliştiricilerine 12000'den fazla özel oturumda Apple'ın yazılım alanındaki yeni araçlarını ve sunduklarını aktaracak.
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