WWDC 2013'e büyük ilgi: Etkinliğin biletleri 2 dakika içerisinde tükendi

Apple'ın 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun en büyük kongre merkezi olan Moscone West'de düzenleyeceği WWDC 2013 etkinliği, daha yapılmadan tarihe geçti. Özellikle iOS 7 ve OS X 10.9'un lanse edileceği etkinliğin 1600 dolarlık biletleri, satışa sunulduktan sonraki 2 dakika içerisinde tamamen tükendi.

Bu hızla WWDC 2013, şu ana kadar biletleri en hızla tükenen WWDC etkinliği oldu. Geçtiğimiz sene biletler 2 saat içerisinde, 2011 yılında ise yaklaşık 12 saatte tükenmişti.

Açılış sunumunda yazılım alanındaki gelişmelerin yanı sıra donanım alanında Mac Pro, Haswell'li yeni dizüstü Mac'ler ve belki uygun fiyatlı iPhone'un tanıtılması beklenen WWDC 2013'de 4 gün boyunca 1000 Apple mühendisi, iOS ve OS X geliştiricilerine 100'den fazla özel oturumda Apple'ın yazılım alanındaki yeni araçlarını ve sunduklarını aktaracak.

WWDC 2013'le ilgili yazdığımız detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.