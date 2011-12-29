Wall Street Journal : Google'ın seyahat arama motoru acentaları geri planda bıraktı

Seyahat ve ulaşım imkanlarının daha çok erişilebilir hale gelmesi her gün daha çok insanın tatilini farklı mekanlarda geçirmesine neden oluyor. Tatil için tercihte bulunma ve öneri inceleme gibi konularda artık bir ihtiyaç haline geliyor.





Seyahata çıkacakların öneri ve teklif almak için başvurdukları tur operatörleri veya acentaları haricinde Orbitz, Kayak, Booking gibi online acenteler de bu alandaki en önemli başvuru kaynağı haline geldi. Seyahat için öneri arama, önerileri rezervasyona çevirme ve uçak bileti satın alma gibi pek çok işlem tek tıklamayla online acentalar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.





Bu alandaki hareketliliği farkeden Google geçen yıl ITA adlı uçuş bilgilerini güncel olarak ziyaretçilere sunan bir firmayı satın almıştı. Ardından Google arama hizmetine uçak bileti ve seyahat önerilerini de dahil etmişti.





Wall Street Journal’ın haberine göre diğer seyahat acenteleri bu hizmet nedeniyle Google’a oldukça kızgın. Çünkü Google uygun uçak bileti sonuçlarına ek olarak kullanıcıyı doğrudan havayolu şirketinin sitesine yönlendiriyor ve aracı kurumu ortadan kaldırıyor.





Ancak Google, ITA firmasının satın alınması onayı için Adalet Bakanlığı’na başvurduğunda havayolu ve çevrimiçi seyahat acentalarına daha fazla ziyaretçi trafiği çekecek araçlar geliştireceğine dair söz vermişti. Firmalar Google'dan bu sözünü tutmasını istiyor.





Çevrimiçi seyahat acentalarının oluşturduğu pazarın büyüklüğü 17.5 milyar dolar seviyesinde. Google'ın yaptığı doğrudan yönlendirme nedeniyle seyahat acentaları gelir kaybına uğruyor. Hesaplamalara göre doğrudan havayolu firmasının sitesinden alınan bilet masrafı 1$ olurken 3. taraf firmalar üzerinden yapıldığında masraf 11$ oluyor. Bu bakımdan seyahat acenteleri büyük kayba uğruyor. Uzmanlar Google için yeni bir anti-tekel mücadelesinin başlayabileceğini belirtiyor.