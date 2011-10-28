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Warpia'nın StreamHD Value Edition seti düşük fiyatlı kablosuz HDMI çözümü sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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HDMI kablo üzerinden harici ekranlara HD veya Full HD görüntü aktarımını bağımsız hale getirere kablosuz olarak aktarılmasını sağlayan günümüzde bazı teknolojiler mevcut.
Intel, Wireless Display - WiDi adında bazı Core serisi işlemcilerinde bulunan özellikle uyumlu harici ekranlara Full HD görüntü aktarabiliyor.
Wireless HDMI adındaki başka bir çözüm de kablosuz bir alıcıya harici ekranı HDMI yoluyla bağlayarak görüntü aktarılmasını sağlıyor. Ancak oturma odasındaki cihazlarda kullanmak için bu teknolojiler pahalı ve uyumlu işlemci serisini kullanmak gerekiyor. 
Warpia firması gerekli ekipmanla bu ihtiyacı 130$'a kadar indirebilen yeni bir kablosuz çözümü duyurdu. StreamHD Value Edition adlı setin içerisinde içeriği aktaracak bir USB adaptör, A/V tabanlı bir HDMI çıkışı bulunduran kablosuz alıcı ve bir HDMI kablosu bulunuyor.
USB adaptör sayesinde içerik kablosuz olarak alıcı cihaza gönderiliyor ve cihaz HDMI vasıtasıyla görüntüleri harici ekrana aktarıyor. 
Aktarım sadece stereo ses kalitesiyle yapılıyor. 5.1 surround ses desteği ve S/PDIF çıkışı bulunmuyor. Bu özelliklerin olduğu standart StreamHD setini ise 170$'a edinebilmek mümkün. 

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DH Misafiri 4 yıl
Daha uygunu burada... markamark.com/...
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zafercap 8 yıl
Bu tarz bir cihaz kullanmıştım fakat 720p ye kadar görüntü verebiliyordu ve aşırı derecede ısınıyordu ama kullanım rahatlığı ve pratik kurulumu bu cihazların yaygınlaşmasına neden olacaktır.
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