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Web tasarım odaklı Responsive Photo Grid ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Web tasarım odaklı Responsive Photo Grid ücretsiz yapıldı
 
Aidaluu adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Responsive Photo Grid, tarihinde ilk defa ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Kişilerin kolay şekilde internet sitelerinde kullanmak üzere fotoğraf galerileri hazırlamasına imkan tanıyan Responsive Photo Grid uygulaması, oldukça modern ve görsel bir arayüzle karşımıza çıkıyor ve HTML olarak çıktılar verebiliyor. Mobil dostu çözünürlüğe uyum sağlayabilen içerikler hazırlayabilen uygulama, genel olarak oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Daha önce 5$'a satılan Responsive Photo Grid uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/responsive-photo-grid/id988935025?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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