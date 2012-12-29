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Web.tv ile kendi kanalınızı kurup, canlı yayın yapabiliyorsunuz

6 yıl
989
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9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kullanıcılarının sayısının rekor seviyelere ulaşmış olması, bu alana yapılan yatırımların da patlama yapmasına neden oldu.

İnternet sektörüne yatırım yapanlar arasında dev firmalar olduğu gibi yeni kurulmuş girişimler de yer alıyor. Bunların arasında Türk girişimcilerin sayısı da hızla artıyor.

Sosyal bir video ağı oluşturmak amacıyla yayın hayatına başlayan web.tv hem klasik bir video portalı hem de canlı yayın yapabileceğiniz bir platformu biraraya getiriyor.

Web.tv ile kullanıcılar kendilerine ait kanallar kurabiliyor ve bu kanallarda kendi videolarını yayınlayabiliyor. Yayıncı kuruluşlar ise canlı yayın kanallarını burada kullanıcıların beğenisine sunabiliyor. Bu ikisini biraraya getirmesi açısından proje gelecek vaad ediyor.

Örneğin TRT, kendi canlı yayın kanalları için platform üzerinde ayrı ayrı kanallar açtı ve buradan da yayınına devam ediyor. İsterseniz web kameranız ile canlı olarak kendi kanalınızdan da yayın yapabiliyorsunuz. Kanalınızda yayın akışı oluşturarak videolarınızı belli sırada yayına sokmanız da mümkün. Sosyal tarafta ise takipçiler edinebilme, yorum yapabilme, yayınlara yorum alabilme, diğer sosyal ağlarda paylaşma şeklinde özellikler sunuluyor.

Web.tv ile isteyen herkese kendi kanalını kurma ve kendi içeriğini hazırlama imkanı sunuluyor. İlerleyen dönemlerde yayıncı kuruluşlara geriye dönük yayınları izletme imkanı da verilecek.

Platformda üyelik ücretsiz iken Premium üyelikte ise sınırsız kanal açabilme ve jenerik kanal isimleri seçebilme hakkı veriliyor. Web.tv halen beta olarak yayınını sürdürürken, final sürüm için hazırlıklar devam ediyor. Ayrıca iOS ve Android işletim sistemleri için de mobil uygulamalar hazırlık aşamasında.

http://web.tv/about-us Yorum Yaz
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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
800 kb upload ile ne yayın yapılır ya, ahah.
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alemburda34 6 yıl
Maç vermek bu siteden mümkün değil kayıt sistemi bile açık değil davetiye ile kayıt olabiliyorsunuz.
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Virinom 6 yıl
Digiturk maç yayınlarını banlattıktan sonra ne anlamı var ki ?
Allahtan yabancı sitelere dokunacak kadar güçleri yok
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Tekno moomce 6 yıl
maşalah upladlarımız da yerlerde sürünüyo ya neyse bi gelişme olcağını sanmıyorum
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HectorBarbossa 6 yıl
Güzel proje. TRT'nin falan canlı yayını var. İleri de diğer kanallar da bu projeye destek verirler sanırım.
Not: Yalnız youtube gibi bir şey olmuş. Videoları yüklüyorsun tek tek oynatıyorsun. Canlı yayın desteği zaten youtube da da var.
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enaz3posta 6 yıl
justin.tv styla
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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
800 kb upload ile ne yayın yapılır ya, ahah.
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carter 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

800 kb upload ile ne yayın yapılır ya, ahah.

Hiç sormayın hocam.
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asdemre 6 yıl
Maç linki aramaya gerek kalmayacak yani?
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Zenci Forvet 6 yıl asdemre
asdemre

Maç linki aramaya gerek kalmayacak yani?

Kalacak merak etme maalesef.
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