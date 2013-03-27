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West Virginia eyaleti, sürüş esnasında Google Glass kullanımına yasak getirmek istiyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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West Virginia eyaleti, sürüş esnasında Google Glass kullanımına yasak getirmek istiyor

Sürüş esnasında cep telefonu kullanımının dikkati dağıttığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle pek çok ülkede yasaklandığı bilinen bir gerçek. Trafik kuralları düzenleyicileri sürüş esnasında dikkati dağıtan her cihazı yasaklama eğiliminde. Bu listeye Google Glass da dahil olabilir.

ABD West Virginia kongre üyesi Gary Howell, yaptığı açıklamada, Google Glass'ın yükselen popülaritesi nedeniyle, sürüş esnasında yasaklanmasına dair bir kanun hazırladıklarını açıkladı. 

Kanun kulağa veya kafaya yerleştirilen giyilebilir bilgisayarları yasaklayacak şekilde hazırlanıyor. Yani Google Glass dahil tüm giyilebilir gözlükler bu yasaktan payını alacak.

Howell, yeni teknolojilerin gençler tarafından daha çok tercih edilme eğiliminde olduğunu ancak sürüş konusunda tecrübesiz olan gençlerin bu durumda daha büyük tehlike ile karşı karşıya kaldığını, bu tarzda sayısız kaza haberi aldıklarını ve Google Glass'ı da bu kapsamda değerlendirdiğini sözlerine ekledi. ABD'de sürücünün dikkatinin dağılmasından dolayı meydana gelen kazalarda yılda 3000 kişi ölürken, 400 000 de yaralanma meydana geliyor.

Sadece geliştiricilere dağıtılan ve henüz pazara sunulmayan Google Glass'ın bu aşamada pek çok yasakla karşılaşması, onu tarihin en ilginç icatlarından birisi haline getiriyor. Seattle'da bir barın Google Glass yasağı koymasından sonra, Londra tabanlı bir hukukçu grubu da özel hayatın ihlali ihtimali nedeniyle Google Glass'a karşı protesto başlatmıştı. Bazı mağazalar da gizlilik gerekçesiyle Google Glass'a engel koymaya başladı.

Görüntü ve ses alabilen teknolojik cihazların yaygınlaşmaya başlamasıyla özel hayatın gizliliği endişeleri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak Google Glass ile bu endişelerin iyice arttığı görülüyor. Her ne kadar özel hayatın gizliliği anayasal hak olsa da işi paranoyaya vardırmadan bu tür konulara çözüm bulunması gerekiyor.

http://www.androidauthority.com/google-glass-driving-177270/ Yorum Yaz
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Google glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip edip olası zararlarına karşı önlem almaya çalışıyorlar. Bizde olsa her şeyi geriden takip eden devlet mekanizması 3-5 kişi ölmeden harekete geçmez. Kanun çıkana kadar bir o kadar adam daha ölür. Çıksa da uygulanmazdı.
Google glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Litminov 6 yıl
Çok saçma bunun yerine Google'dan yolculuk için sürüş modu tasarlamalarını isteseler daha mantıklı olurdu. Daha çalışma mekanizmasının nasıl olduğunu bile bilmiyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
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darkaura 6 yıl
dogmamis cocuga don biciyorlar. cihaz bir ciksin, kullanim arayuzu belli olsun. belki arac surusunu daha kolaylastircak ozelliklerle gelecek. ornegin, kafayi asa eyip konsoldaki navigasyona bakmak yerine goz ucundan navigasyon kullanabilcek. goz yoldan hic ayrilmiyacak. trafikde daha az tehlikeye neden olcak.
son haline gelmemis bir urunu kullanmadan ne oldugunu bilmeden yasaklamak ancak amerikanin konservatif kasaba politikacilarina has bir davranis olabilir.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Önceden tedbir almak iyidir elbet
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Rizeli55 6 yıl
DH Misafiri
HobarGoogle glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip edip olası zararlarına karşı önlem almaya çalışıyorlar. Bizde olsa her şeyi geriden takip eden devlet mekanizması 3-5 kişi ölmeden harekete geçmez. Kanun çıkana kadar bir o kadar adam daha ölür. Çıksa da uygulanmazdı.
Her haberin altın kendi yaşadığı ülkeyi kötüleyen bir adam kesin çıkıyor.Yemeğini ye, suyunu iç sonra burda böyle orda şöyle.Eminim o cihaz buraya gelse, bizimkilerde yasaklasa aman herşey yasak, bu yasakçı zihniyet yüzünden ülke gelişmiyo falan diye yorum yapardın.

Adam ülkemizde ki bürokratik mekanizmayı eleştirmiş...Hakaret etmemiş...Birazcık düşünceye saygınız olsun....Hatalar eleştiriyle ortaya çıkar yalakalıkla değil...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bu ülkede insan hayatı ucuz testlere burada devam etsinler normal de cep telefonu ile seyir esnasında konuşmak yasak ama takan görmedim bluetooth Kulaklık kullanan az kişi var.
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Recharged 6 yıl
Daha piyasaya çıkmadan her türlüsünü düşünüp önlem almaya çalışıyorlar.Arkadaşında dediği gibi ülkemizde bunları görmek imkansız.Ancak 3-5 kişi ölecek.Hoş artık 3-5 kişiyide takmıyorlar.
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David Crosby 6 yıl
Adamlar iyiki yeni teknoloji getirelim dedi. Yasak üstüne yasak !
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DH Misafiri 6 yıl
Hobar
Google glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip edip olası zararlarına karşı önlem almaya çalışıyorlar. Bizde olsa her şeyi geriden takip eden devlet mekanizması 3-5 kişi ölmeden harekete geçmez. Kanun çıkana kadar bir o kadar adam daha ölür. Çıksa da uygulanmazdı.

Her haberin altın kendi yaşadığı ülkeyi kötüleyen bir adam kesin çıkıyor.
Yemeğini ye, suyunu iç sonra burda böyle orda şöyle.
Eminim o cihaz buraya gelse, bizimkilerde yasaklasa aman herşey yasak, bu yasakçı zihniyet yüzünden ülke gelişmiyo falan diye yorum yapardın.
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Hobar 6 yıl
Ben orda iyi veya kötü birşey yapıyorlar demedim. Adamlardaki mekanizmanın işleyişi ve insan hayatına verilen değere vurgu yaptım. Sizin gibi şakşakçılar yüzünden ülke bu halde. Hiçbir konuda dünyanın geri kalanına ayak uyduramıyoruz neyin kafasındasın?
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Google glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip edip olası zararlarına karşı önlem almaya çalışıyorlar. Bizde olsa her şeyi geriden takip eden devlet mekanizması 3-5 kişi ölmeden harekete geçmez. Kanun çıkana kadar bir o kadar adam daha ölür. Çıksa da uygulanmazdı.
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umut_baris 6 yıl Hobar
Hobar

Google glass araba kullanırken dikkat kaybına neden olur mu olmaz mı bilmiyorum ama adamlardaki mekanizmaya bak arkadaş. Daha teknoloji çıkmadan yeniliği takip edip olası zararlarına karşı önlem almaya çalışıyorlar. Bizde olsa her şeyi geriden takip eden devlet mekanizması 3-5 kişi ölmeden harekete geçmez. Kanun çıkana kadar bir o kadar adam daha ölür. Çıksa da uygulanmazdı.

O zihniyete sahip yöneticileri de siz seçtiniz ama bu da bir gerçek yani.


Adam olsaydınız da adam gibi yöneticileri getirseydiniz. Ülkenizde suya sabuna dokunmadan yaşayıp ihanet edeceğinize!
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esqhia 6 yıl
seven44
aracın markası ne alfamı ?

Tesla.
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veteriner69 6 yıl
Araba Tesla Model S. Elektrikli ve çok güzel araba.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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