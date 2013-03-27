West Virginia eyaleti, sürüş esnasında Google Glass kullanımına yasak getirmek istiyor





Sürüş esnasında cep telefonu kullanımının dikkati dağıttığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle pek çok ülkede yasaklandığı bilinen bir gerçek. Trafik kuralları düzenleyicileri sürüş esnasında dikkati dağıtan her cihazı yasaklama eğiliminde. Bu listeye Google Glass da dahil olabilir.





ABD West Virginia kongre üyesi Gary Howell, yaptığı açıklamada, Google Glass'ın yükselen popülaritesi nedeniyle, sürüş esnasında yasaklanmasına dair bir kanun hazırladıklarını açıkladı.





Kanun kulağa veya kafaya yerleştirilen giyilebilir bilgisayarları yasaklayacak şekilde hazırlanıyor. Yani Google Glass dahil tüm giyilebilir gözlükler bu yasaktan payını alacak.





Howell, yeni teknolojilerin gençler tarafından daha çok tercih edilme eğiliminde olduğunu ancak sürüş konusunda tecrübesiz olan gençlerin bu durumda daha büyük tehlike ile karşı karşıya kaldığını, bu tarzda sayısız kaza haberi aldıklarını ve Google Glass'ı da bu kapsamda değerlendirdiğini sözlerine ekledi. ABD'de sürücünün dikkatinin dağılmasından dolayı meydana gelen kazalarda yılda 3000 kişi ölürken, 400 000 de yaralanma meydana geliyor.





Sadece geliştiricilere dağıtılan ve henüz pazara sunulmayan Google Glass'ın bu aşamada pek çok yasakla karşılaşması, onu tarihin en ilginç icatlarından birisi haline getiriyor. Seattle'da bir barın Google Glass yasağı koymasından sonra, Londra tabanlı bir hukukçu grubu da özel hayatın ihlali ihtimali nedeniyle Google Glass'a karşı protesto başlatmıştı. Bazı mağazalar da gizlilik gerekçesiyle Google Glass'a engel koymaya başladı.





Görüntü ve ses alabilen teknolojik cihazların yaygınlaşmaya başlamasıyla özel hayatın gizliliği endişeleri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak Google Glass ile bu endişelerin iyice arttığı görülüyor. Her ne kadar özel hayatın gizliliği anayasal hak olsa da işi paranoyaya vardırmadan bu tür konulara çözüm bulunması gerekiyor.

http://www.androidauthority.com/google-glass-driving-177270/