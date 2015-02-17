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Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda

4 yıl
33b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Texas Instruments AM3352 işlemci ve dahili 512 MB belleği ile dikkat çeken, Western Digital'in 1 TB hafızalı kablosuz taşınabilir diski My Passport Wireless, masamıza konuk oluyor.


Teknik Özellikler:

Hafıza: 1 TB
Ek Hafıza: Sd kart (25mb/sn)
Bağlantı: Usb 3.0 (5 GB/sn), Wi-Fi
Dahili Batarya: Bulunuyor
Dayanıklılık: 6 saat video, 20 saat bekleme
Destek: Max. Windows 8 ve Mac OS® X (ExFAT)
İşlemci: Texas Instruments AM3352
Ram:512 MB
,Ara Bellek Genişliği: 256 MB
Özellik:DLNA Media Server, internet sharing

Paket İçeriği
Wi-Fi mobil depolama 
USB kablosu 
USB güç adaptörü 
Hızlı kurulum kılavuzu

500GB, 1TB ve 2 TB versiyonları bulunan My Passport wireless, usb 3.0 ve harici hafıza desteği ile gelmekte. Texas Instruments AM3352 işlemci kullanan ve dahili 512 MB belleği bulunan ürün, 6 saat kullanım ömrü sunmakta. Windows 8 ve Mac OS X destekli elektronik cihazlar ile uyumlu çalışan ürünü, 580 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.

2.5 mm'lik diskten biraz daha büyük bir hacme sahip olan ürün, genel olarak  klasik Western Digital siyah ve gri dağılımını yansıtıyor. Onun dışında firmanın estetiğe git gide daha da dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Mesela Elements ve Ultra modellerinden sonra Wireless, ciddi anlamda teknolojinin o sıcaklığını yansıtabilecek bir sunum ile geliyor. En azından ben öyle hissettim.

Ürünü elime aldığımda, ön yüzü hoş ve rahat bir his yaratsa da, gövdenin en azından metal malzeme ile donatılmasını isterdim. Böyle uzun süre kullanılabilecek işlevsel bir aletin, daha da üst sınıf bir malzeme ile donatılması gerektiğini düşünüyorum.

Diskimizin sol kenarında bir adet kart anahtarı bulunuyor. Kart takmadığınız zaman girişi koruma görevini üstlenmiş. Ürünün alt kısmında bulunan silikon ayaklar kaymayı önleyebiliyor. Led ışıkla donatılmış Passport Wireless'ın, bildirimlerinden bahsetmek gerekirse, yeşil renkli ışık cihazın şarj olduğunu, mavi renkli ışık ise bağlantı kurulduğunu ifade ediyor. Kutu içeriği olarak yarım metrelik usb 3.0 bir kablo, şarj adaptörü ve kılavuzlarla gelen ürünün ağırlığı ise 270 gram olarak belirlenmiş.

Disk standart kablosuz bağlantı güvenliği ile donatıldığı için sizin belirleyeceğiniz şifre vasıtasıyla istenmeyen bağlantıları da engellemiş oluyorsunuz. Dosyalarınıza sizin isteğiniz dışında kimseni erişme hakkı bulunmuyor.

Aynı anda 4 HD videoya kadar, birden fazla cihaza aktarım yapabiliyoruz. Onun dışında 5 farklı cihaza kadar bağlanma imkanı sunabiliyor. Tabi ne kadarını kaldırabiliyor, wi-fi performansında göreceğiz.

Hd tune skorlarına baktığımda ortalama 113 mb/s okuma değeri ve  9.5 milisaniye de erişim süresi sunabiliyor.

CrystalDiskMark skorlarına geçtiğimizde ise diskin ortalama 120 mb/s okuma yazma değerlerine ulaşabildiğini görebiliyoruz

Açıkçası, ben diskin tasarımını beğendim. Ailemle birlikte kullanabileceğim, ortak bir teknolojik ürün olduğunu düşünüyorum. Hem alan tasarrufu için ideal hem de kullanım rahatlığı gerçekten iyi. Yalnız çoklu bağlantı ortamlarından biri olan ofis ortamı için en azından içine SSHD bir disk konulması gerektiğini düşünüyorum.



Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
senceryan 4 yıl
Hot spot özelliği ile internet erişimi ile ilgili olarak yanlış bilgi paylaşımı var dikkat edelim lütfen,
Cihazın mevcut ayarları içerisinde, cihazınız mevcjt wifi ye bağlayıp, bununla beraber sizde mobil aygıtınızdan hot spot'una bağlanabiliyorsunuz böylece mobil aygıtınız internetsiz kalmıyor,
Ayrıca bu cihaz mevcut wifi ye bağlanıp sistemde Nas cihazı olarak davranmasını ayarlayabiliyorsunuz.
Sd kart daki dosyaları yedeklemesi ile ilgili davranışları belirleyebiliyorsunuz,
Bunlar cihaz ile ilgili ilk aklıma gelenler.
Kolay gelsin.
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L.o.T.u.S 4 yıl
yada var olan hardiskinizi wireless lıyorsunuz bununla
amazon.com/...
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kadeve 4 yıl
Çok eksik bir inceleme olmuş. Hani sanki normal bir harici disk incelenirmiş gibi bir inceleme yapılmış ve My Cloud yazılımı hiç anlatılmamış arka fonda bi muzik eşliğinde birşeyler kurcalanmış sadece. Yazılımın getirdiği özellikler nelerdir neler yapılabilir bunlar en azından kısaca anlatılabilirdi. Mesela en basitinden sd card takıldığında my cloud veya pc de dashboarddan ayarlayarak siz uğraşmadan kartı takar takmaz verilerinizi bu harddiske atabileceğinizi hatta isterseniz verileri attıktan sonra sd cardı boşaltacak şekilde ayarlayabileceğinizi bu tip özelliklerini anlatabilirdiniz. Herşeyi geçtim güvenlik açısından bu ürünün ne tür özellikler içerdiği hiç anlatılmamış. İş böyle olunca sanki bize ürünü tanıtan editöründe eline aldığı ürünün özellikleri hakkında çok bir fikri yokmuş hissi veriyor bu video.
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homebird 4 yıl
Bunun 3.5 inç, 7200 rpm hızında, yüksek kapasiteli bir modeli olsa daha kullanışlı olur bence
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hanci86 4 yıl
erişim şifresi koyabiliyor muyuz örneğin iş yerimde kullanmak istediğim fakat özel dosyalarımı kimsenin görmemesini istiyorum
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-mehmet- 4 yıl
içindeki disk ssd olsa bile kablosuz ağın getirdiği sınırlamadan dolayı çokta farklı bir durumla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. kablosuz ağın sağladığı hız standart bir hdd nin sağladığı hızdan çok daha düşük.
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NRLLH42 4 yıl
Normal hddler için Wifi adaptörü varmıdır acaba
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