Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda

Texas Instruments AM3352 işlemci ve dahili 512 MB belleği ile dikkat çeken, Western Digital'in 1 TB hafızalı kablosuz taşınabilir diski My Passport Wireless, masamıza konuk oluyor.

Hafıza: 1 TB

Ek Hafıza: Sd kart (25mb/sn)

Bağlantı: Usb 3.0 (5 GB/sn), Wi-Fi

Dahili Batarya: Bulunuyor

Dayanıklılık: 6 saat video, 20 saat bekleme

Destek: Max. Windows 8 ve Mac OS® X (ExFAT)

İşlemci: Texas Instruments AM3352

Ram: 512 MB

,Ara Bellek Genişliği: 256 MB

Özellik: DLNA Media Server, internet sharing



Paket İçeriği

Wi-Fi mobil depolama

USB kablosu

USB güç adaptörü

Hızlı kurulum kılavuzu



500GB, 1TB ve 2 TB versiyonları bulunan My Passport wireless, usb 3.0 ve harici hafıza desteği ile gelmekte. Texas Instruments AM3352 işlemci kullanan ve dahili 512 MB belleği bulunan ürün, 6 saat kullanım ömrü sunmakta. Windows 8 ve Mac OS X destekli elektronik cihazlar ile uyumlu çalışan ürünü, 580 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.



2.5 mm'lik diskten biraz daha büyük bir hacme sahip olan ürün, genel olarak klasik Western Digital siyah ve gri dağılımını yansıtıyor. Onun dışında firmanın estetiğe git gide daha da dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Mesela Elements ve Ultra modellerinden sonra Wireless, ciddi anlamda teknolojinin o sıcaklığını yansıtabilecek bir sunum ile geliyor. En azından ben öyle hissettim.



Ürünü elime aldığımda, ön yüzü hoş ve rahat bir his yaratsa da, gövdenin en azından metal malzeme ile donatılmasını isterdim. Böyle uzun süre kullanılabilecek işlevsel bir aletin, daha da üst sınıf bir malzeme ile donatılması gerektiğini düşünüyorum.



Diskimizin sol kenarında bir adet kart anahtarı bulunuyor. Kart takmadığınız zaman girişi koruma görevini üstlenmiş. Ürünün alt kısmında bulunan silikon ayaklar kaymayı önleyebiliyor. Led ışıkla donatılmış Passport Wireless'ın, bildirimlerinden bahsetmek gerekirse, yeşil renkli ışık cihazın şarj olduğunu, mavi renkli ışık ise bağlantı kurulduğunu ifade ediyor. Kutu içeriği olarak yarım metrelik usb 3.0 bir kablo, şarj adaptörü ve kılavuzlarla gelen ürünün ağırlığı ise 270 gram olarak belirlenmiş.



Disk standart kablosuz bağlantı güvenliği ile donatıldığı için sizin belirleyeceğiniz şifre vasıtasıyla istenmeyen bağlantıları da engellemiş oluyorsunuz. Dosyalarınıza sizin isteğiniz dışında kimseni erişme hakkı bulunmuyor.



Aynı anda 4 HD videoya kadar, birden fazla cihaza aktarım yapabiliyoruz. Onun dışında 5 farklı cihaza kadar bağlanma imkanı sunabiliyor. Tabi ne kadarını kaldırabiliyor, wi-fi performansında göreceğiz.



Hd tune skorlarına baktığımda ortalama 113 mb/s okuma değeri ve 9.5 milisaniye de erişim süresi sunabiliyor.



CrystalDiskMark skorlarına geçtiğimizde ise diskin ortalama 120 mb/s okuma yazma değerlerine ulaşabildiğini görebiliyoruz



Açıkçası, ben diskin tasarımını beğendim. Ailemle birlikte kullanabileceğim, ortak bir teknolojik ürün olduğunu düşünüyorum. Hem alan tasarrufu için ideal hem de kullanım rahatlığı gerçekten iyi. Yalnız çoklu bağlantı ortamlarından biri olan ofis ortamı için en azından içine SSHD bir disk konulması gerektiğini düşünüyorum.





