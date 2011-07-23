Western Digital'dan dizüstü bilgisayarlar için 1TB kapasiteli yeni sabit disk

İkinci çeyrekte 54 milyon sabit disk satarak depolama pazarının en büyük oyuncusu olmayı sürdüren Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 1 Terabyte kapasiteli yeni diskini duyurdu. Scorpio Blue serisi altında lanse edilen 2.5-inç büyüklüğündeki yeni sürücü (WD10JPVT) 9.5mm kalınlığında olup 500GB kapasiteli iki adet plaka ile donatılmış durumda.

SATA-II arabirimini destekleyen ve 8MB büyüklüğünde tampon bellek ile gelen sürücü, 5400 devir/dakika hızında görev yapıyor. SecurePark ve ShockGuard gibi sistemlerle güvenilirliği arttırılan ve darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıya büründürülen yüksek kapasiteli yeni sürücü, üç yıllık garanti ile 139$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuldu.