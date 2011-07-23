Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital'dan dizüstü bilgisayarlar için 1TB kapasiteli yeni sabit disk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
1
5
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İkinci çeyrekte 54 milyon sabit disk satarak depolama pazarının en büyük oyuncusu olmayı sürdüren Western Digital, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 1 Terabyte kapasiteli yeni diskini duyurdu. Scorpio Blue serisi altında lanse edilen 2.5-inç büyüklüğündeki yeni sürücü (WD10JPVT) 9.5mm kalınlığında olup 500GB kapasiteli iki adet plaka ile donatılmış durumda.
SATA-II arabirimini destekleyen ve 8MB büyüklüğünde tampon bellek ile gelen sürücü, 5400 devir/dakika hızında görev yapıyor. SecurePark ve ShockGuard gibi sistemlerle güvenilirliği arttırılan ve darbelere karşı daha dayanıklı bir yapıya büründürülen yüksek kapasiteli yeni sürücü, üç yıllık garanti ile 139$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuldu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dancerboy14 8 yıl
yaw arkadaş laptop'un 1 TB neyine.. ne gerek var bunu yapmaya.. yap babacım 10.000 RPM 500 GB, düşük güç tüketim ve az sesli olan, saniyede 100mb yazma ve okuma hızı olan bi hdd, kafadan 200$ dolar vereyim sana..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhand28 8 yıl
1tb 7200rpm dizüstü disklerinin yaygınlaşması gerek artık. 5400rpm ler çok yetersiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
5400RPMlerden daha düşük güç tüketim değerlerine sahip 7200RPM diskler mevcut.. neden bunda 5400RPM kullanılmaş anlamak zor.. daha düşük kapasiteli 7200 RPM diski tercih ederim. Artı 1TB lık diskler çoğu kimse için artık standart oldu arşivlik demek için biraz geç değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Tam arşiv makinası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enesww 8 yıl
bence 5400 devir olması saçma türkiye'ye geldiğinde ise rahat bir 40-50 $ yükselme olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim