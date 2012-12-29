Westinghouse, 110 inçlik 4K LED televizyonunu CES 2013 fuarında sergileyecek





Full HD çözünürlüğe sahip televizyonlar uluslararası pazarlarda henüz yaygınlaşmaya başlamışken, pek çok firma 4K veya Ultra High Definition da denen yeni nesil görüntü teknolojisine modellerinde yer vermeye başladı.





Düz ekran televizyon alanında faaliyet gösteren Westinghouse da CES 2013 fuarında 4K televizyon modellerini sergileyecek olan firmalardan birisi.





Westinghouse, UHDTV serisinde 50 inçlik, 55 inçlik ve 65 inçlik modellere yer verecek. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğüne sahip olan Westinghouse UHDTV serisi, 120Hz yenileme oranına sahip ve gelecek yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşması planlanıyor.





Serinin en dikkat çekici üyesi ise 110 inçlik bir ekrana sahip olan model. Tüketicilere oturma odasında üst düzey bir sinema tecrübesi yaşatmak isteyen bu model sadece isteğe özel olarak yine gelecek yılın ilk çeyreğinde üretime başlayacak.





Westinghouse, yeni UHDTV serisini 8 Ocak itibariyle ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Modellerin detayları ve fiyatları şimdilik bilinmiyor. Ancak ülkemize giriş yapan Sony 84 inç 4K TV modeli 80 000TL fiyat etiketine sahipti.