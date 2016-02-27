WhatsApp 2016 sonu itibariyle BlackBerry ve Nokia'yı desteklemeyecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 2016 sonu itibariyle aşağıda yer alan mobil platformlar için desteğini sona erdireceğini açıkladı:

BlackBerry (BlackBerry 10 dahil)

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 ve Android 2.2

Windows Phone 7.1

Bu hamle neredeyse ölmüş işletim sistemleri için mantıklı görünse de, WhatsApp'ın önümüzdeki yıldan itibaren BlackBerry platformunu desteklemeyecek olması şaşırtıcı. Bunun nedeni BlackBerry'nin son aylarda birçok kez BlackBerry 10 işletim sistemine sahip akıllı telefon çıkarmayı düşünmediğini ve Android cihazlara odaklanacağını açıklaması olabilir.

Şirket, bahsi geçen mobil cihazların, kendi hikayelerinin önemli bir parçası olduğunu inkar etmiyor. Ancak gelecekte uygulamanın özelliklerini genişletmeyi düşündüklerini fakat bu mobil platformların ihtiyaç duyulan yetenekleri sunmadıklarını belirtiyor.

Geliştiriciler, yukarıda bahsi geçen mobil platformlarından birine sahip olanların WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için 2016 sonundan önce akıllı telefonlarını yeni bir Android, iPhone ya da Windows Phone modeline yükseltmeleri gerektiğini söylüyor. BlackBerry kullanıcılarının hızlı bir alternatif bulması mümkün olacak. BBM (BlackBerry Messenger) bu problemden etkilenen kişiler için ilk seçeneklerden biri olabilir. Ancak BlackBerry OS için WhatsApp benzeri özellikler sağlayacak farklı alternatiflerin de olduğunu ekleyelim.

https://blog.whatsapp.com/10000617/WhatsApp-support-for-mobile-devices