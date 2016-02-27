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WhatsApp 2016 sonu itibariyle BlackBerry ve Nokia'yı desteklemeyecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren BlackBerry, Nokia ve Windows Phone 7.1 gibi bazı eski mobil platformları desteklemeyecek. Android'in eski sürümleri de listede...
3 yıl
15,6b
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94
Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 2016 sonu itibariyle aşağıda yer alan mobil platformlar için desteğini sona erdireceğini açıkladı:
  • BlackBerry (BlackBerry 10 dahil)
  • Nokia S40
  • Nokia Symbian S60
  • Android 2.1 ve Android 2.2
  • Windows Phone 7.1
Bu hamle neredeyse ölmüş işletim sistemleri için mantıklı görünse de, WhatsApp'ın önümüzdeki yıldan itibaren BlackBerry platformunu desteklemeyecek olması şaşırtıcı. Bunun nedeni BlackBerry'nin son aylarda birçok kez BlackBerry 10 işletim sistemine sahip akıllı telefon çıkarmayı düşünmediğini ve Android cihazlara odaklanacağını açıklaması olabilir.
Şirket, bahsi geçen mobil cihazların, kendi hikayelerinin önemli bir parçası olduğunu inkar etmiyor. Ancak gelecekte uygulamanın özelliklerini genişletmeyi düşündüklerini fakat bu mobil platformların ihtiyaç duyulan yetenekleri sunmadıklarını belirtiyor.
Geliştiriciler, yukarıda bahsi geçen mobil platformlarından birine sahip olanların WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için 2016 sonundan önce akıllı telefonlarını yeni bir Android, iPhone ya da Windows Phone modeline yükseltmeleri gerektiğini söylüyor. BlackBerry kullanıcılarının hızlı bir alternatif bulması mümkün olacak. BBM (BlackBerry Messenger) bu problemden etkilenen kişiler için ilk seçeneklerden biri olabilir. Ancak BlackBerry OS için WhatsApp benzeri özellikler sağlayacak farklı alternatiflerin de olduğunu ekleyelim.

https://blog.whatsapp.com/10000617/WhatsApp-support-for-mobile-devices Yorum Yaz
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VETERINARY 3 yıl en beğenilen
Android 2.2 üzerine kurulu rom kullanıyorum madem öyle bizde yeni rom buluruz tek kullandığım uygulama whatsapp zaten, kapitalizm bana yeni telefon aldıramassın ben bitti demeden bitmez
Android 2.2 üzerine kurulu rom kullanıyorum madem öyle bizde yeni rom buluruz tek kullandığım uygulama whatsapp zaten, kapitalizm bana yeni telefon aldıramassı...
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4 Yanıt Yanıtla +39
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j&j 3 yıl
Ayıp etmiş gerçekten, düşünsene bb passport kullanıyorsun ve o tasarım harikası o mükemmel o güzelim cihaz whatsapp çalıştırmıyor.. Töbe yarabbim
1 Yanıt Yanıtla +19
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Pi 3 yıl
Watsap soyle oldu boyle oldu haberlerini duyunca sinir oluyorum. Ah o live messenger olacakti ki watsap mi olurdu.
2 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
ztalan 1 yıl
Tekrar tuşlu telefonlara destek verecekmiş diyolla WhatsApp için
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hareketliperde 1 yıl ztalan
eski modellere değilde yeni çıkan linux tabanlı bir sistem varmış ona destek verebilirmiş. zamanla göreceğiz artık
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derfgt 1 yıl
çÖZDÜM VE TELEFONU HALEN KULLANIYORUM AMA şnan nasıl çözdüm hatırlamıyorum.
Galiba ayarlarımı senkronize et seçeneği et kısmından bişeyler yapmıştım.
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derfgt 1 yıl
Lumia 820'de Whatsapp gitti. Var mı çözümü olan arkadaşlar. Güncelle diyor ama güncelleyemiyorum. Bu yüzden yeni telefon almak da istemiyorum.
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Cihat_, 1 yıl derfgt
derfgt
Lumia 820'de Whatsapp gitti. Var mı çözümü olan arkadaşlar. Güncelle diyor ama güncelleyemiyorum. Bu yüzden yeni telefon almak da istemiyorum.

eski wp cihazıma baktım sorunsuz güncelledi, sizin büyük ihtimalle buga girmiştir, uygulamayı silip yeniden indirin
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cnspnky 1 yıl
Arkadaşlar BlackBerry Passport'ta kullanma şansımız yok mu artık WhatsApp'ı hiçbir şekilde?
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alimmm78 1 yıl cnspnky
apk kurarak kullanılabiliyormuş
10dk araştırınca bu sonuca vardım
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sifujack 1 yıl
nokia symbian s60 ile çalışan noki c6 dün whatsapı çalıştırmaz oldu. c6 için custom rom kurup tekrar whatsapı çalıştırma imkanı var mı. oneplus 5 gelene kadar whatsapa girebilseydim iyiydi
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samtiger 1 yıl
harbi he benim arkadaşta da nokia var hala kapanmadı

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sifujack 1 yıl samtiger
maşallah dediğin 2 gün yaşamadı kardeşim :) 18 temmuzda nokialar whatsapp açmaz oldu en azından benim c6 2 gündür açmıyor tekrar bakarmısın acaba arkadaşınınki açıyor mu
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DH Misafiri 1 yıl
NOKİA E6 Symbian WATSAPP 30.06.2017 tarihinden sonra desteklenmeyeği uyarısı verildi sürekli.Ama hala çalışıyor.Ne zaman kapanıcak ????
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e-Militarist 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
NOKİA E6 Symbian WATSAPP 30.06.2017 tarihinden sonra desteklenmeyeği uyarısı verildi sürekli.Ama hala çalışıyor.Ne zaman kapanıcak ????

Kapanmayacak. Güncellenmeyecek. Uygulama çalışmayana kadar kullanacaksınız.
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e-Militarist 2 yıl
Elleri değmişken windows phone 8.1 desteğini de kesmeli bence whatsapp. Minimum 14393 gerektirmeli whatsapp kullanımında. Windows 10 mobile'da gerçekten büyük bir gelişme sergiledi whatsapp.
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E.YzR 2 yıl e-Militarist
Ah birde arayuzu Windows 10a gore uyarlayıp yayınlasa tadından yenmez
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl e-Militarist
e-Militarist
Elleri değmişken windows phone 8.1 desteğini de kesmeli bence whatsapp. Minimum 14393 gerektirmeli whatsapp kullanımında. Windows 10 mobile'da gerçekten büyük bir gelişme sergiledi whatsapp.

Oldu canım. Platformun %78i 8.1 kullanıyor neyin kafası bu. Windows 10da gelişme gösteri dediğin Whatsapp'ın temeli 8.0a dayanıyor ve uygulama 8.1 için geliştiriliyor bil istedim.
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ddnet 2 yıl
Windowsçular açısından bu haber 7 için geçerli.. Piyasada ise 8.1 ve 10wp modelleri var..
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