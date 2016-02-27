WhatsApp 2016 sonu itibariyle BlackBerry ve Nokia'yı desteklemeyecek

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 2016 sonu itibariyle aşağıda yer alan mobil platformlar için desteğini sona erdireceğini açıkladı:
- BlackBerry (BlackBerry 10 dahil)
- Nokia S40
- Nokia Symbian S60
- Android 2.1 ve Android 2.2
- Windows Phone 7.1
Bu hamle neredeyse ölmüş işletim sistemleri için mantıklı görünse de, WhatsApp'ın önümüzdeki yıldan itibaren BlackBerry platformunu desteklemeyecek olması şaşırtıcı. Bunun nedeni BlackBerry'nin son aylarda birçok kez BlackBerry 10 işletim sistemine sahip akıllı telefon çıkarmayı düşünmediğini ve Android cihazlara odaklanacağını açıklaması olabilir.
Şirket, bahsi geçen mobil cihazların, kendi hikayelerinin önemli bir parçası olduğunu inkar etmiyor. Ancak gelecekte uygulamanın özelliklerini genişletmeyi düşündüklerini fakat bu mobil platformların ihtiyaç duyulan yetenekleri sunmadıklarını belirtiyor.
Geliştiriciler, yukarıda bahsi geçen mobil platformlarından birine sahip olanların WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için 2016 sonundan önce akıllı telefonlarını yeni bir Android, iPhone ya da Windows Phone modeline yükseltmeleri gerektiğini söylüyor. BlackBerry kullanıcılarının hızlı bir alternatif bulması mümkün olacak. BBM (BlackBerry Messenger) bu problemden etkilenen kişiler için ilk seçeneklerden biri olabilir. Ancak BlackBerry OS için WhatsApp benzeri özellikler sağlayacak farklı alternatiflerin de olduğunu ekleyelim.
https://blog.whatsapp.com/10000617/WhatsApp-support-for-mobile-devices Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galiba ayarlarımı senkronize et seçeneği et kısmından bişeyler yapmıştım.
eski wp cihazıma baktım sorunsuz güncelledi, sizin büyük ihtimalle buga girmiştir, uygulamayı silip yeniden indirin
10dk araştırınca bu sonuca vardım
Kapanmayacak. Güncellenmeyecek. Uygulama çalışmayana kadar kullanacaksınız.
Oldu canım. Platformun %78i 8.1 kullanıyor neyin kafası bu. Windows 10da gelişme gösteri dediğin Whatsapp'ın temeli 8.0a dayanıyor ve uygulama 8.1 için geliştiriliyor bil istedim.
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