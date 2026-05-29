Yeni James Bond oyunu 007 First Light ilk gününde 1.5 milyon sattı

Tam Boyutta Gör IO Interactive tarafından geliştirilen yeni James Bond oyunu 007 First Light oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. Oyun dünyasının merakla beklediği yapım 27 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkış yapmıştı.

Şirketin sosyal medya paylaşımına göre 007 First Light ilk 24 saat içerisinde 1.5 milyon kopya satmayı başardı. Hitman serisinin yapımcılarının elinden çıkan oyun bizleri James Bond'un henüz genç, atılgan ve zaman zaman pervasız dönemlerine yani MI6'daki eğitim sürecine götürüyor.

Devletin kalbindeki komplo

Deniz havacılığında sergilediği büyük kahramanlık, Bond'a yeniden canlandırılan elit "00" programının kapılarını açar. Ancak kontrolden çıkan bir ajanı durdurma görevi trajediyle sonuçlanınca devletin kalbindeki büyük bir komployu açığa çıkarmak ve yaklaşan hükümet darbesini önlemek için isteksiz akıl hocası Greenway ile güçlerini birleştirmek zorunda kalır.

