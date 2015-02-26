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WhatsApp web sürümü artık Firefox ve Opera üzerinde de çalışıyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp web sürümü artık Firefox ve Opera üzerinde de çalışıyor
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden WhatsApp, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce web sürümünü hayata geçirmişti. Daha önce sadece Google Chrome ile kullanılabilen servis, bugün WhatsApp'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla Firefox ile Opera tarayıcılarıyla da çalışır hale getirildi.
WhatsApp mesajlarının bilgisayarlar üzerinden standart tarayıcılarla kontrol edilmesine imkan veren Web servisi, şimdilik sadece Android, Windows Phone ve BlackBerry cihazlarla QR kod temelli okuma ile çalışma gösterebiliyor. WhatsApp Web için hazırladığımız tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/02/26/whatsapp-web-client-now-works-on-firefox-and-opera-browsers/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ben symbian kullanıyorum ve symbianda da whatsapp web seçeneği var daha denemedim ama konduğuna göre çalışıyordur :D
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Halilowich 4 yıl
Steamin oyun içi browserinda da çalışsa keşke.
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BARIŞ55 4 yıl Halilowich
Halilowich

Steamin oyun içi browserinda da çalışsa keşke.

Chromuim tabanlı o da.

Onda da çalışması lazım aslında ama.
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LegendM 4 yıl
Firefox'ta zaten ilk günden beri çalışıyordu, whatsapp web enabler diye eklenti yazılmıştı. Zaten sadece google baskısından ilk çıktığında chrome da çalışıyordu yanlızca.
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Jül Sezar 4 yıl
Ipad'de calissa keske
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ikista 4 yıl
Çıktığı andan itibaren opera ile çalışıyordu zaten. Masaüstü bildirimleri dahil

Edit:
aynı haberi dandik haber sitelerinde de görünce ajans haberi olduğu belli oluyor. masa başı yerine bunları deneyen editörleriniz olsa güzel olurdu.
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ulabuneya 4 yıl
İyi oldu bu , dandik krom ucubesini kullanmayacağız. Sırf bunun için yuklemiştim tekrar siliyorum. Firefox varken kim krom kullansın.
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Melbourne Bounce 4 yıl
yandex kim ki zaten
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Fenomenon 4 yıl Melbourne Bounce
yav sen ne diysen
yandex kim ki zaten

Yandex hem krom hem de opera'nın eklentilerini çalıştırıyor.
Yandex Rusya, Ukrayna gibi birkaç ülkede aktif durumda. O yüzden yandex genelde yazılmıyor. Ama yandex eklentileri destekler.
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