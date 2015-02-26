WhatsApp web sürümü artık Firefox ve Opera üzerinde de çalışıyor

Haber Editörü
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden WhatsApp, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce web sürümünü hayata geçirmişti. Daha önce sadece Google Chrome ile kullanılabilen servis, bugün WhatsApp'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla Firefox ile Opera tarayıcılarıyla da çalışır hale getirildi.
WhatsApp mesajlarının bilgisayarlar üzerinden standart tarayıcılarla kontrol edilmesine imkan veren Web servisi, şimdilik sadece Android, Windows Phone ve BlackBerry cihazlarla QR kod temelli okuma ile çalışma gösterebiliyor. WhatsApp Web için hazırladığımız tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://thenextweb.com/apps/2015/02/26/whatsapp-web-client-now-works-on-firefox-and-opera-browsers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Chromuim tabanlı o da.
Onda da çalışması lazım aslında ama.
Edit:
aynı haberi dandik haber sitelerinde de görünce ajans haberi olduğu belli oluyor. masa başı yerine bunları deneyen editörleriniz olsa güzel olurdu.
Yandex hem krom hem de opera'nın eklentilerini çalıştırıyor.
Yandex Rusya, Ukrayna gibi birkaç ülkede aktif durumda. O yüzden yandex genelde yazılmıyor. Ama yandex eklentileri destekler.