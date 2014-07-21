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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Whirlpool 10 dakikada elbise kırışıklıklarını giderebilen yeni cihazını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Whirlpool 10 dakikada elbise kırışıklıklarını giderebilen yeni cihazını tanıttı

Beyaz eşya sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Whirlpool, Procter & Gamble ile işbirliği yaparak 10 dakikada kırışıklıkları giderebilen bir son kullanıcı ürününü lanse etti. Swash adını taşıyan cihaz sadece 10 dakikada tek parça elbisenin kırışıklıklarını gideriyor ve kötü kokulardan da arındırıyor. 

Swash evinizde herhangi bir odaya sığacak kadar küçük boyutlara sahip. Cihazın kızağını çektikten sonra elbisenizi gererek içine asmanız ve sonrasında koku temizleyici kapsülü yuvasına yerleştirmeniz gerekiyor. 

Cihaz 10 veya 15 dakikalık iki farklı programda kuru temilzmeye başlıyor. Önce kapsül açılarak istenmeyen kokuların giderilmesi sağlanıyor ve sonrasında ise sıcak hava dolaşımını başlatarak kırışıklıkları gideriyor. Cihazın tek dezavantajı ise lekeleri gidermemesi. Bu bakımdan cihaz sadece kırışıklık ve koku giderme işini görüyor diyebiliriz. 

Swash ütü yapmaya üşenen ve 500$ vermeyi göze alan tüketicileri hedef alıyor. Ayrıca 12 kapsüllük paket 7$ olduğu için sık yenileme yapan kullanıcıların maliyeti de giderek artıyor. Cihazın lekeleri gideremediğini belirtelim. Swash Eylül ayı itibariyle piyasaya sürülecek.  



http://www.swash.com/ Yorum Yaz
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TempleJoker 5 yıl
Abi süper ya :D bunun böyle gardolap tipi çıksın sadece 1 değil bir sürü çamaşırı aynı zamanda düzeltsin koşa koşa alırım :D
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Lazpanyol 5 yıl
Bosch tan buhar jetli kurutma makinesi al daha mantıklı👍👍😎
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acura07 5 yıl
dusunce guzel ama pahalı..

kuru temızlemeler cok daha uygundan bu ısı halledıyor zaten :)

belkı 3 5 sene sonra kuru temızlemelerın ısını bıtırır ama suan degıl. :)
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elmek6 5 yıl
ütü derdine pratik cözüm bulan kisi/firma ev hanimlarindan dilesin ne dilerse!
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Captain_Ivy 5 yıl
Pahalı ve zaman kaybı var
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Golden Gate 5 yıl
Saçma
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BARIŞ55 5 yıl
Mantıklı ama 10 dk fazla uzun ve 1 kıyafet olması kötü olmuş.

Kurutma makinesi (fiyat hariç daha mantıklı duruyor)
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