Whirlpool 10 dakikada elbise kırışıklıklarını giderebilen yeni cihazını tanıttı





Beyaz eşya sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Whirlpool, Procter & Gamble ile işbirliği yaparak 10 dakikada kırışıklıkları giderebilen bir son kullanıcı ürününü lanse etti. Swash adını taşıyan cihaz sadece 10 dakikada tek parça elbisenin kırışıklıklarını gideriyor ve kötü kokulardan da arındırıyor.





Swash evinizde herhangi bir odaya sığacak kadar küçük boyutlara sahip. Cihazın kızağını çektikten sonra elbisenizi gererek içine asmanız ve sonrasında koku temizleyici kapsülü yuvasına yerleştirmeniz gerekiyor.





Cihaz 10 veya 15 dakikalık iki farklı programda kuru temilzmeye başlıyor. Önce kapsül açılarak istenmeyen kokuların giderilmesi sağlanıyor ve sonrasında ise sıcak hava dolaşımını başlatarak kırışıklıkları gideriyor. Cihazın tek dezavantajı ise lekeleri gidermemesi. Bu bakımdan cihaz sadece kırışıklık ve koku giderme işini görüyor diyebiliriz.





Swash ütü yapmaya üşenen ve 500$ vermeyi göze alan tüketicileri hedef alıyor. Ayrıca 12 kapsüllük paket 7$ olduğu için sık yenileme yapan kullanıcıların maliyeti de giderek artıyor. Cihazın lekeleri gideremediğini belirtelim. Swash Eylül ayı itibariyle piyasaya sürülecek.







http://www.swash.com/