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Wi-Fi 6 resmi olarak kullanıma sunuldu

Wi-Fi Alliance tarafından Wi-Fi 6 için sertifikasyon programının başlatılmasıyla yeni nesil kablosuz ağ çağına resmen girmiş olduk. Bu ağı destekleyen cihazları şimdiden bulmak ise bir hayli kolay.
2 sa.
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Ağ Ürünleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yeni nesil Wi-Fi, geçen yıldan beri yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlasa da asıl hızlanma bugünden itibaren gerçekleşecek. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi standartlarını yöneten üst kuruluş, 16 Eylül itibariyle Wi-Fi 6 sertifikasyon programını başlattı. Teknoloji firmaları yeni donanımlarını bu sertifikayla tanıtabilecek, eski cihazlarından uygun olanlar için de sertifikayı alıp daha hızlı Wi-Fi hizmetini kullanıcılarına sağlayabilecek.
Hepimizin kullandığı kablosuz interneti daha verimli hâle getirmek için birden fazla teknolojiyi bir araya getiren Wi-Fi 6, çok sayıda cihazın aynı anda tek modeme bağlandığı noktalarda kendisini hissettirecek. Normal bir Wi-Fi 5 ağının tekleyebildiği sayıda kullanıcı, yeni standartla birlikte rahatlıkla yüksek hızda internet erişimine devam edebilecek. Bu senaryo dâhilinde, evlerimizde her ne kadar satın aldığımız internet hizmetinin bant genişliğiyle sınırlansak da bazı noktalarda ağdaki kalabalık nedeniyle internet hızımızda yavaşlama ister istemez hissediyoruz.
Wi-Fi için teorik üst hız limiti de yeni standartla birlikte 3,5 Gbps’den 9,6 Gbps’e yükseldi. Bu hız değerlerini evlerimizde göremesek de Wi-Fi 6’nın asıl kullanabildiğimiz hızlarda da artış sağlayacağı kesin. Bu artış, özellikle kalabalık ağlarda fark edilecek.
Apple’ın en yeni telefonları iPhone 11 serisinin de yeni standarda uyumlu olması, bunları satın alacak milyonlarca kişinin Wi-Fi 6’ya geçmesini sağlayacak. Yeni iPhone modellerinin milyonlarca satılacağını öngörmek bildiğiniz üzere pek de zor değil. Wi-Fi 6 standardına sahip olduğu bilinen bir diğer akıllı telefon ise Samsung’un yeni amiral gemisi Note 10 ve Note 10 Plus. Bu modellerin de yeni Wi-Fi standardını yaygınlaştırmada kritik bir rol oynayacağı kesin.


https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-certified-6-delivers-new-wi-fi-era Yorum Yaz
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interwap 1 sa.
Bir hayli kolaymış. iPhone 11
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aceleciburak 1 sa.
uzun zamandır zaten wifi6 kullanımda idi hatta pc tarafı için aliexpress te AX200 wifi kartını 17 USD ye almayanı dövüyorlar ki yakın zaman içinde Qualcomm tarafında QCA6390 olarak bilnen ama yeni ismi Fastconnect 6800 olan çözümlü cihazlar ve m2 kartları piyasada olacak onun baya verimli olacağını düşünüyorum.
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deniz_sea 2 sa.
Sadece bu telefonlarda var ise bizim ülkemizde fazla yaygınlaşamayacak demek ki,
bknz: cihazların fiyatları
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