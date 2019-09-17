Wi-Fi 6 resmi olarak kullanıma sunuldu

Yeni nesil Wi-Fi, geçen yıldan beri yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlasa da asıl hızlanma bugünden itibaren gerçekleşecek. Wi-Fi Alliance, Wi-Fi standartlarını yöneten üst kuruluş, 16 Eylül itibariyle Wi-Fi 6 sertifikasyon programını başlattı. Teknoloji firmaları yeni donanımlarını bu sertifikayla tanıtabilecek, eski cihazlarından uygun olanlar için de sertifikayı alıp daha hızlı Wi-Fi hizmetini kullanıcılarına sağlayabilecek.

Hepimizin kullandığı kablosuz interneti daha verimli hâle getirmek için birden fazla teknolojiyi bir araya getiren Wi-Fi 6, çok sayıda cihazın aynı anda tek modeme bağlandığı noktalarda kendisini hissettirecek. Normal bir Wi-Fi 5 ağının tekleyebildiği sayıda kullanıcı, yeni standartla birlikte rahatlıkla yüksek hızda internet erişimine devam edebilecek. Bu senaryo dâhilinde, evlerimizde her ne kadar satın aldığımız internet hizmetinin bant genişliğiyle sınırlansak da bazı noktalarda ağdaki kalabalık nedeniyle internet hızımızda yavaşlama ister istemez hissediyoruz.

Wi-Fi için teorik üst hız limiti de yeni standartla birlikte 3,5 Gbps’den 9,6 Gbps’e yükseldi. Bu hız değerlerini evlerimizde göremesek de Wi-Fi 6’nın asıl kullanabildiğimiz hızlarda da artış sağlayacağı kesin. Bu artış, özellikle kalabalık ağlarda fark edilecek.

https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-certified-6-delivers-new-wi-fi-era

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Apple’ın en yeni telefonları iPhone 11 serisinin de yeni standarda uyumlu olması, bunları satın alacak milyonlarca kişinin Wi-Fi 6’ya geçmesini sağlayacak. Yeni iPhone modellerinin milyonlarca satılacağını öngörmek bildiğiniz üzere pek de zor değil. Wi-Fi 6 standardına sahip olduğu bilinen bir diğer akıllı telefon ise Samsung’un yeni amiral gemisi Note 10 ve Note 10 Plus. Bu modellerin de yeni Wi-Fi standardını yaygınlaştırmada kritik bir rol oynayacağı kesin.