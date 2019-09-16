İlklere sahne olan Vivo TWS kablosuz kulaklık duyuruldu

Vivo’nun NEX 3 5G akıllı telefonunu tanıttığı etkinliğinde yine onun kadar dikkat çekici bir de kulaklık modeli vardı. Vivo TWS gerçek kablosuz kulaklıklar bünyesinde pek çok yenilik ile geliyor.

Vivo TWS özellikleri ve fiyatı

Vivo TWS kablosuz kulaklık modeli Qualcomm QCC5126 ses yongası kullanan ilk ürün durumunda. Qualcomm QCC5126 yongası iki adet 32-bit çekirdek barındırıyor. Bir çekirdek sistem işlemleri için bir çekirdek de uygulama yönetimi için ayrılmış. Önceki nesle göre bellek performansı yüzde 300, enerji verimliliği de yüzde 30 arttırılmış.

İki yıllık bir geliştirme sürecine sahip olan modelde bir diğer yenilik ise apt X ve AAC yüksek ses çözünürlüğünü barındıran ilk gerçek kablosuz kulaklık olması. Kulaklıklarda 14.2mm ölçüye sahip sürücü yer alıyor.

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Son olarak kulak içi çift kapasitanslı algılama teknolojisi de sektörde bir ilk. Bu teknoloji daha hassas ve daha verimli bir şekilde algılama yapabiliyor. Kulaklığın dış kısmında sürükleme yaparak sesi kontrol edebiliyorsunuz. Kemik iletim sistemi ise sesi çok net bir şekilde algılıyor ve gerçek zamanlı tercüme dahil kullanabiliyor.

Yüzlerce kişinin en az altı test sürecine girdiği kulaklıklar kulağa en iyi şekilde oturacak şekilde tasarlanmış. Kulaklık sadece 4.4 gram ağırlığında. Tek şarj ile 4 saat kullanılabilen kulaklıklar kılıf devreye girdiğinde 24 saate kadar bunu uzatabiliyor. Vivo TWS ay sonunda 141$ fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacak.