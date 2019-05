WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet

Yavaş WiFi bağlantısı herkesin zaman zaman yaşadığı, internet keyfini olumsuz yönde etkileyen bir durum. Bunun WiFi ağı veya kullanılan cihazlar gibi sebepleri var ancak bir de yavaş WiFi bağlantısına bağlı cihazların sayısı arttıkça durum iyice çekilmez bir hal alıyor. Bu konu hakkında uzun süredir araştırmalar yapan Hollandalı araştırmacılar geliştirdikleri yeni sistemle 40Gbps'ye varan hızlı kablosuz interneti bağlanan cihaz sayısı arttıkça herhangi bir olumsuz etki olmadan kullanma imkanı vadediyorlar.

Yeni geliştirilen bu sistem, 2.4GHz ve 5GHz arasındaki radyo sinyallerini kullanan mevcut kablosuz internete karşılık 1.500 nanometre ve daha yüksek dalga boylarına sahip kızılötesi ışık aracılığıyla internet bağlantısı gerçekleştiriyor. Kurulumu basit ve ucuz olduğu düşünülen sistemin çalışması ise şu şekilde gerçekleşiyor: İlk önce kablosuz internet bağlantısının kullanılacağı odanın herhangi bir noktasına(tercihen tavana) kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği optik fiber yerleştiriliyor.

Her Oda İçin Ayrı Kurulum

Tabi bu sistemde internetin kullanılacağı her oda için ayrı bir optik fiber kullanılması şart zira kablosuz internet sağlayan cihazdaki ‘’ışık anteninden’’ gelen verilerin aktarılabilmesi için her odada optik fiber bulunması gerekiyor ancak araştırmacılara göre her odaya optik fiber yerleştirmek bir külfet gibi görünse de aslında kapsama alanı mevcut WiFi’a göre daha geniş ve parazitlenmenin olmadığı bir kablosuz ağ sağlanması için çok önemli. Ayrıca bu sistem sayesinde internet kullanıcıları bir optik fiberin görüş alanından çıktıklarında hemen diğeriyle erişim sağlayacakları için internetin herhangi bir kesintiye uğramamasını da sağlıyor. Optik fiberlerin yerleştirilmesiyle birlikte kızılötesine sahip cihazların internet bağlantısı hemen sağlanabiliyor.

Sistemin bir diğer avantajlı yanı ise nispeten gelişmiş cihazlarda bulunan WiFi’a karşın kızılötesinin çok fazla nitelik gerektirmiyor olması ve neredeyse bütün elektronik cihazlarda kullanılabilmesi. Tabi tüm bu olumlu yanlarının yanında araştırmacılar yeni sistemin kullanıcılar için en önemli unsurlardan birinin WiFi’a göre daha az güç tüketimine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Geliştirdikleri sistemi 2.5 metrelik mesafeden test eden ekip 42.8Gbps’lik indirme hızına ulaşmayı başardılar. Günümüzde en gelişmiş kablosuz internet sistemiyle bile ulaşılan maksimum hızın 300Mbps olduğunu düşünürsek sistemin muazzam bir hız sunduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ekip şimdi sistemi ticari kullanıma uygun hale getirmek için yapılması gereken optimizasyonların üstünde çalışıyor.

http://bgr.com/2017/03/20/wifi-gigabit-infrared-research/