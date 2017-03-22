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WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet

Araştırmacılar mevcut WiFi sisteminden 100 kat daha hızlı olan ve kullanan cihaz sayısı arttıkça internette yavaşlama yaşanmayan kızılötesi ışınlarla kablosuz internet geliştirdi.
2 yıl
5,1b
1
23
Diğer
Furkan Babur
Yazar
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WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet
 

Yavaş WiFi bağlantısı herkesin zaman zaman yaşadığı, internet keyfini olumsuz yönde etkileyen bir durum. Bunun WiFi ağı veya kullanılan cihazlar gibi sebepleri var ancak bir de yavaş WiFi bağlantısına bağlı cihazların sayısı arttıkça durum iyice çekilmez bir hal alıyor. Bu konu hakkında uzun süredir araştırmalar yapan Hollandalı araştırmacılar geliştirdikleri yeni sistemle 40Gbps'ye varan hızlı kablosuz interneti bağlanan cihaz sayısı arttıkça herhangi bir olumsuz etki olmadan kullanma imkanı vadediyorlar.

Yeni geliştirilen bu sistem, 2.4GHz ve 5GHz arasındaki radyo sinyallerini kullanan mevcut kablosuz internete karşılık 1.500 nanometre ve daha yüksek dalga boylarına sahip kızılötesi ışık aracılığıyla internet bağlantısı gerçekleştiriyor. Kurulumu basit ve ucuz olduğu düşünülen sistemin çalışması ise şu şekilde gerçekleşiyor: İlk önce kablosuz internet bağlantısının kullanılacağı odanın herhangi bir noktasına(tercihen tavana) kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği optik fiber yerleştiriliyor.

Her Oda İçin Ayrı Kurulum 

Tabi bu sistemde internetin kullanılacağı her oda için ayrı bir optik fiber kullanılması şart zira kablosuz internet sağlayan cihazdaki ‘’ışık anteninden’’ gelen verilerin aktarılabilmesi için her odada optik fiber bulunması gerekiyor ancak araştırmacılara göre her odaya optik fiber yerleştirmek bir külfet gibi görünse de aslında kapsama alanı mevcut WiFi’a göre daha geniş ve parazitlenmenin olmadığı bir kablosuz ağ sağlanması için çok önemli. Ayrıca bu sistem sayesinde internet kullanıcıları bir optik fiberin görüş alanından çıktıklarında hemen diğeriyle erişim sağlayacakları için internetin herhangi bir kesintiye uğramamasını da sağlıyor. Optik fiberlerin yerleştirilmesiyle birlikte kızılötesine sahip cihazların internet bağlantısı hemen sağlanabiliyor.

Sistemin bir diğer avantajlı yanı ise nispeten gelişmiş cihazlarda bulunan WiFi’a karşın kızılötesinin çok fazla nitelik gerektirmiyor olması ve neredeyse bütün elektronik cihazlarda kullanılabilmesi. Tabi tüm bu olumlu yanlarının yanında araştırmacılar yeni sistemin kullanıcılar için en önemli unsurlardan birinin WiFi’a göre daha az güç tüketimine ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Geliştirdikleri sistemi 2.5 metrelik mesafeden test eden ekip 42.8Gbps’lik indirme hızına ulaşmayı başardılar. Günümüzde en gelişmiş kablosuz internet sistemiyle bile ulaşılan maksimum hızın 300Mbps olduğunu düşünürsek sistemin muazzam bir hız sunduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ekip şimdi sistemi ticari kullanıma uygun hale getirmek için yapılması gereken optimizasyonların üstünde çalışıyor. 


http://bgr.com/2017/03/20/wifi-gigabit-infrared-research/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Millet 3mbit kullanıyor ayıptır.
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Batumatu 2 yıl Parola_18
Dünya üzerindeki her atom radyasyon yayar. Dünyanın en büyük radyasyon kaynağı güneştir. Siz bu kafayla güneşe de çıkmayın.
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Batumatu 2 yıl Parola_18
Parola_18

Batumatu
Dünya üzerindeki her atom radyasyon yayar. Dünyanın en büyük radyasyon kaynağı güneştir. Siz bu kafayla güneşe de çıkmayın.

o zmaan senin kafayla nükler santrallere bile öle girip çıkabiliriz


Radyoaktif elementler aşırı derecede gama ve beta ışınları yayar. Fakat kızılötesi bir verici kızılötesi ışın yayar. Aradaki fark bu.
Parola_18BatumatuDünya üzerindeki her atom radyasyon yayar. Dünyanın en büyük radyasyon kaynağı güneştir. Siz bu ka...
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gs09gs09 2 yıl
3 mbs ile ne kadar hızlı olabiliriz gerek yok fazladan radyasyona :D 150mbs wifi hızı sanırım bu kullandığım modemdeki gelen internet 3 mbs :D 150 olsa ne 300 olsa ne :D
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Logic_Man 2 yıl
Bu teknoloji aslında Li-Fi'den daha iyi gibi. Li-Fi bildiğim kadarıyla görünür ışık tayfında çalışıyor. Bu ise kızılötesi yani hepimizin bildiği gibi insan gözünün göremediği tayf. Yani ışık olmayan ortamlardada bu teknoloji çalışabilir.
Wi-Fi teknolojisine rakip olamaz ama ona bazı alanlarda avantaj elde edebilir. Mesela kurumlarda kullanılan yerel kablosuz ağlarda sinyalin; mekanın dışınada kontrolsüz biçimde ulaşmasından dolayı hack durumlarına daha müsait hale gelip güvenlik riski oluşturuyor. Bu teknolojiyle kızılötesi ışık ulaşması istenen yerlerde kullanılırsa dışardan müdahale büyük oranda engellenmiş olur.
Yada kablosuz internetinin sadece istediği alanlarda kullanılmasını isteyen bir kafe sahibi, otel yada bir fast-food 'çu bu teknoloji sayesinde sadece kendi alanı içindeki müşterilerine bu hizmeti verir. Mekan dışındaysa kullanılmasını engeller.
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Quard 2 yıl
Türktelekom duymasın,görmesin

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X-FI 2 yıl
WISP'ler için faydalı olacak bu.
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Audi383848 2 yıl
Biz hala 3 mbit kalalım 2017 yılında.Adamlar neler yapıyor biz ne yapıyoruz.Kenya,bahreyn bile seni sollamışken bu haberlerin ne önemi var?
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dogukans13524 2 yıl
Allah razı olsun iss ler zaten wifi nin 100 katı internet veriyorlardı biz faydalanamıyorduk
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aycibin 2 yıl
wifi hızı kimde sorun yahu? zaten çok az yerde fiber var.millet adsl'le 6-7mbps kullanıyor.fiberi olan da fiyat yüzüden 24mbps kullanabiliyor.düşük hız servis sağlayıcılar yüzüden sorun.modemden falan değil.
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Nitrotolyen 2 yıl
Ula wifi hızlı olsa ne !!! 3 mbit internet kullanıyoruz.
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oktay811 2 yıl
Ben buna benzer bi projeyi 2013 yılında ttnet in projeni paylaş gibi bi servisi vardı aynı şeyleri yazdım hiç iplemediler :(:(:(
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silversmith 2 yıl
Benim Wi-Fi hızını 1000'le çarpsak, belki full HD video izleyebiliriz. Bize vaat edilen hızlar, brüt rakamlar olsa gerek. :)
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