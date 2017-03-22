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Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace

Fransız otomobil üreticisi Citroen, ülkemizde de önemli satış rakamlarına ulaşan ticari aracı Berlingo’nun elektrik motorlu versiyonu E-Berlingo Multispace’i duyurdu.
2 yıl
3,3b
1
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace
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Bir süredir Opel satın almasıyla gündemde olan PSA Grubu, bu hamle ile özellikle elektrik motorlu araçlar konusunda General Motors ile önemli bir iş süreci yürütebilir. Bu noktada şimdilik detaylar belirsizliğini korurken Citroen cephesinden yeni bir elektrik motorlu araç duyursu geldi.

Berlingo’nun elektrikli versiyonunu tanıtan Citroen, E-Berlingo adıyla araca yeni bir kimlik kazandırmış. Küçük bir elektrikli motor ve 2 küçük lityum pile sahip olan araç, muhtemelen şehir içinde hem çevreci hem de ekonomik araç arayışlarına çözüm olmak adına tasarlanmış. Bilindiği gibi özellikle Avrupa’daki bir çok şehirde fosil yakıtlı araçlara karşı ciddi önlemler alınmaya başladı.

49kW’lik motora sahip olan E-Berlingo Multispace, 22.5kWh kapasiteli batarya paketinden güç alıyor. Bu değerler ile aracın fabrika verisi menzili 170 kilometre olarak açıklanmış olsa da yollara çıktığında bu rakamın biraz daha aşağılara düşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Karşımızda yaklaşık 120 kilometre menzilli bir elektrikli araç var diyebiliriz. Citroen, Avrupa’daki bu tarz araçlarla günde ortalama 100km yapıldığı iddiasında. Bu nedenle aracın tatmin edici olduğunu iddia ediyor.

Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace
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Arka aks üzerine yerleştirilen piller, aracın iç mekanında bir daralmaya gitmiş değil. Arka koltuklar kapanınca 3000 litre gibi bir alandan bahsediliyor. Kullanıcılar, akıllı telefon uygulaması üzerinden aracın pil durumunu, iç sıcaklık bilgisini ve daha birçok görevi yönetebiliyor. CHAdeMO hızlı şarj noktası üzerinden şarj olabilen otomobil, 15 dakikada pillerinin %50’sini, 30 dakikada da %80’ini doldurabiliyor. Piller için 8 yıl veya 100 bin kilometre, güç ve aktarma sistemi içinse 5 yıl 50 bin kilometre garanti verilmiş. Periyodik bakım aralığı ise 2 yılda bir veya 40 bin kilometre olarak belirtilmiş.

Teknik olarak zayıf bir araç gibi görünse de PSA grubunun elektrikli araçlar noktasındaki çalışmalarının gerçeğe dönüştüğü modellerden birisi olması adına şirket adına önemli bir kilometre taşı. Aracın mayıs ayında üretim sürecinin başlayacağı ifade ediliyor. Araç sadece Avrupa pazarında satışa sunulacakmış. Araçta Apple CarPlay desteği de mevcut.


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megaron85 2 yıl en beğenilen LeonEyes
LeonEyes

Elektirikli araçlar yaygınlaşmaya başladı, artık araçlarda telefonlar gibi büyük powerbankler yapıp evde şarj ederek yanımıza alır onunla uzun seyahatlere çıkabiliriz fikir süper biri alıp hemen işleme koysun bence :) yada ufak jenaratörlerden alıp aracı yolda şarj edebiliriz buda güzel fikir :D

Bu powerbankları taşıtmak için de Seyit Onbaşı'yı çağırırız.
LeonEyesElektirikli araçlar yaygınlaşmaya başladı, artık araçlarda telefonlar gibi büyük powerbankler yapıp evde şarj ederek yanımıza al...
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ugurcankorkmaz 2 yıl
Elektrikli araçları görmek sevindiriyor ancak uygun bakım maliyetlerini, uzun sure kullanim oranlarını veya hızlı şarj özelliğini getirmek gerekir o zaman aktif bir şekilde kullanılacaktır. İlerisi için mümkün şuan için erken. Tabii erken bir şeyler olacak ki gelecekte bir şeyler başarılabilsin. :) PSA Grubu'nun başaracağina inanıyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Diğer firmalar da yapacaktır ticari araçlarını...
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LeonEyes 2 yıl
Elektirikli araçlar yaygınlaşmaya başladı, artık araçlarda telefonlar gibi büyük powerbankler yapıp evde şarj ederek yanımıza alır onunla uzun seyahatlere çıkabiliriz fikir süper biri alıp hemen işleme koysun bence :) yada ufak jenaratörlerden alıp aracı yolda şarj edebiliriz buda güzel fikir :D
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megaron85 2 yıl LeonEyes
LeonEyes

Elektirikli araçlar yaygınlaşmaya başladı, artık araçlarda telefonlar gibi büyük powerbankler yapıp evde şarj ederek yanımıza alır onunla uzun seyahatlere çıkabiliriz fikir süper biri alıp hemen işleme koysun bence :) yada ufak jenaratörlerden alıp aracı yolda şarj edebiliriz buda güzel fikir :D

Bu powerbankları taşıtmak için de Seyit Onbaşı'yı çağırırız.
2 Yanıt Yanıtla +5
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dr20mouse 2 yıl
Herkese hitap etmez. Şarj meselesini çözmeleri lazım hadi filosu olanı pek etkilmez ama bireysel kullanan küçük işletmelerin işini görmez bu.
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Schneeflocke 2 yıl dr20mouse
Hala filo diyor ya :)
Kardeş bizim ülkemizi baz alarak yorum yapacağım, hafif ticari araçları ülkemizde satış rakamlarına bakarsak acaba bu araçları ticari olarak kullanan kitle kaç ? birde binek olarak kullanan kitle kaç ?
Dışarı bi çık görürüsün, herkese hitap etmezmiş.
Ulan şu berlingo bi gelsin TR'ye bak nasip hitap etmez görürsün :)
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